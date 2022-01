Entérate NY

Comparte esta noticia

►El nuevo edificio consular en NY: Para la semana pasada se tenía programado la firma entre el Estado dominicano y los propietarios del edificio (12 E. calle 53 en Manhattan) donde se alojará el Consulado dominicano y otras oficinas gubernamentales en NYC, nos informó una fuente diplomática. Se ha pospuesto en dos ocasiones, al parecer, porque una comisión de RD quiere cerrar el contrato ¿? cuyo valor son US$26.5 millones (RD$1,510 millones). El propio presidente Abinader, mediante decreto 433-21, nombró la comisión negociadora, encabezada por el prestigioso médico Rafael Lantigua, Rodolfo Fuertes (Ruddy), uno los líderes más prominentes de la Asociación Nacional de Dueños de Supermercados Hispanos (NSA) en USA; Rafael Agustín Taveras, asesor del Poder Ejecutivo en asuntos del exterior; Bernardo José de Peña Arias, arquitecto que trabaja en esa área en una agencia de la ciudad; y Ángel García Berroa. Todos residen en NYC. En aras de la transparencia, el cónsul Eligio Jáquez se excluyó de participar en la compra. Ante las situaciones que se han presentado en el actual local de casi tragedias, la misma fuente sostuvo que las negociaciones que se hacen en estos momentos tienen sentido y el gobierno debe hacer mayores esfuerzos para finiquitar y quizás evitar desgracias personales en el futuro.

►¡Ay! También lo dijo: Esta columna publicó la semana pasada que el PRM se planteará próximamente que no hay condiciones para una convención nacional para escoger los presidentes y secretarios generales por un acuerdo de aposento entre el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía a favor de Ignacio Paliza y Carolina Mejía, para que repitan, al igual que los demás incumbentes en el país. Ver: https://hoy.com.do/ enterate-ny-68/ Luego, este viernes 14, el reconocido alto dirigente del PRM Rafael -Fafa- Taveras, también habló en esa misma línea (PRM no quiere convención interna), afirmando que una parte de la dirección de la entidad, decisiva y significativa es de la opinión que no se haga convención. ¡Ay, ay, ay! Ver: https://www.youtube. com/watch?v=aILOUs9Jhgo Militantes en el Alto Manhattan, no queriendo identificarse, manifestaron que si hay reelección la misma no triunfará en los “nuevayores” y otros estados de EUA, por el mal manejo de la dirección de la organización, maltratando la base y repartiéndose los cargos entre familiares, amigos, relacionados. Aduce, además, que el Consulado sigue con los precios altos de documentos. ¡Uff!

►Deberían imitarlos: Sabiólogos y todólogos dominicanos en el Alto Manhattan coincidieron en manifestar que los políticos, con y sin funciones, deberían mantenerse ayudando a los más necesitados. El Proverbio: 3:27 dice: “No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo”. Esto, sin hacer algarabías, exhibicionismo, ni alarde, como lo hicieron el ex diputado por la circunscripción 1 en EUA, Alfredo Rodríguez y su esposa Laura, quienes presiden la Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica y el Exterior (FDDNE), entregando juguetes a cerca de un centenar de niños(as) de escasos recursos en el colegio comunitario “Gotas del Saber”, ubicado en el Municipio de Guerra, que dirige la activa Leila Arbajes, muy conocida en la comunidad criolla en la Gran Manzana. La felicidad es para los niños un sentimiento que les llena de emoción y exaltación. Es un latir acelerado del corazón, un logro, una conquista, expresó el ex legislador. Por su parte, Laura, al hacer entrega de los juguetes, manifestó: “La sociedad debe priorizar en ver los niños contentos, ya que ellos son nuestro presente y futuro’. Opinólogos en Queens diiicen, que el PRM-NY ha querido politizar la tragedia de un mortal fuego ocurrido recientemente en El Bronx. En vez de entregar las donaciones en múltiples lugares que las reciben. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/amplian- lugares-en-nyc-para-ayudar- victimas-del-fuego-en-el- bronx/ deciden hacer varias actividades en su local, manifestándoles a los donantes “el gobierno, el consulado y el partido” trabajando en favor de las víctimas, informó una fuente. El único partido (PRM) de la RD en NY que ha hecho algarabías con la tragedia. ¡Uff!

►Casi tragedia Consulado RD-NY: La semana pasada hubo casi dos tragedias en el Consulado RD-NY, y hay un hermetismo comparado con un “secreto de Estado”. El pasado lunes sonó la alarma de fuego en horas de la mañana, en seguida el pánico se apoderó de los empleados y de veintenas de ciudadanos que acudían en busca de documentos; todos trataban de salir rápido del lugar y al no saber por dónde bajar, nadie encontraba la salida (escaleras) y el griterío, desorientación y confusión reinó entre los presentes. Un caos. Al final todos (empleados y clientes) pudieron bajar. Llegaron los bomberos e inspeccionaron y determinaron que la alarma de fuego se disparó. Los neoyorkinos todavía tienen el trauma del mortal fuego en El Bronx, donde murieron 17 personas y 62 quedaron heridos, algunos de gravedad. El otro caso fue el pasado jueves en horas de la tarde cuando el techo de un departamento, donde laboran los esposos Alejandro -Tontón- Rodríguez y Johanna Miranda (La Beba), se desplomó con todo y los hierros, resultando herida la dama, quedando semi inconsciente y sangrando de su cuerpo. ¡Uff! La ambulancia llegó y la llevaron al hospital. No se ha integrado a sus labores y nadie dice si está grave, se ha mejorado, o está bien. ¿Dónde está la llamada eficiencia de comunicación consular? ABM = Allante, Bulto, y Movimiento.

►A trabajar más: Comentaban el pasado fin de semana de manera indiscreta en un lugar público en El Bronx, dos criollos, alegando que tendrán más trabajo como “agentes del DNI” al espiar políticos, manifestaciones, comentarios callejeros, en clubes, y reuniones particulares. ¿Por qué? Ya el Senado aprobó el proyecto de Ley que esperan en la Cámara de Diputados. Aprobado, ahora el DNI contemplará la investigación de “cualquier acto” cometido por personas, grupos o asociaciones, que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado, subvierta el Estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional. Deberá recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intere ses fundamentales de la nación; evaluar amenazas, internas y externas, al orden constitucional; y contrarrestar en el ámbito nacional o internacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “camisa de fuerza para que el sistema democrático no se amplíe”.

►Un paquetón en NY: En NYC hay un paquetón de esos investigadores de alcurnia a los cuales los del FBI, CIA, KGB, y Scotland Yard no le dan por los tobillos. Diiicen que vendrán desde RD un par de ellos para ofrecer a los “sabichosos” y “sabiólogos” investigadores secretos dominicanos en EUA nuevas informaciones investigativas en base a los nuevos métodos. Se esperan informes al “pipá” para tratar de ganar rayas desde el exterior. ¡Ay!

►Inconsecuencia: Desde el Consulado RD-NY escriben, comentan, utilizan las redes para manifestar con orgullo que durante el fuego en El Bronx no murió un dominicano, indicando que están trabajando. ¡Que inconsecuencia! ¿Hay que esperar que muera un dominicano para ayudarlo?, se preguntan criollos en el Alto Manhattan. La prensa de RD se ha hecho eco: “Familia RD desplazada por fuego en El Bronx no encuentra qué hacer”. Ver: HOY = https://hoy.com.do/familia- rd-desplazada-por-fuego-en-el- bronx-no-encuentra-que-hacer/. Luego, apareció sorpresivamente una llamada carta en un periódico valorando al cónsul. ¡Huumm! Ver: https://www. ultimasnoticias.com.do/2022/ 01/13/valora-trabajo-del- consulado-dominicano-a-favor- de-quisqueyanos-afectados-en- incendio-de-el-bronx/ Asimismo, diiicen, que inesperadamente el cónsul declara que continua en seguimiento a familias dominicanas. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/consul- eligio-jaquez-continua-en- seguimiento-a-familias- dominicanas-en-edificio- siniestrado-en-bronx/. No hay que esperar que muera un dominicano para el consulado ayudar, reiteran. El Artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, establece entre las funciones de un cónsul: “Prestar ayuda y asistencia a sus connacionales, sean personas naturales o jurídicas”. ¡Ah! Y como decían los reformistas “vuelve y vuelve”, el “BROTHER” volvió y volvió como antes. ¡Anjá!

►”Lambón”, “tumba polvo”, oportunista, e hipócrita: Políticos y dirigentes comunitarios dominicanos en el Alto Manhattan comentan por doquier que hay un empleado de quinta categoría en una institución pública criolla en los “nuevayores”, que quiere sustituir al incumbente en todo. Anteriormente era así, porque posee una “maestría en “lambonismo”; un “post grado en “tumbapolvismo”; una especialidad en “oportunismo”; un master en “hiiiiipocresía”; y un diplomado en “cinismo” que raya la conducta y modales de cualquier persona que diga ser de la RD. Diiicen que con esa conducta le viene haciendo mucho daño a su jefe y al partido. Ese personaje es comparado con Eróstrato responsable de quemar el templo de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo (356 años a.C.), con el único fin de lograr “FAMA A CUALQUIER PRECIO”. Este “lambón y tumba polvo” es capaz de cualquier cosa para ganar fama y figurear a cualquier precio, sin importarle la consecuencia de los demás. Dice que es de oro, pero no es más que “goldfilled”, y actual soplón del DNI. A quien le sirva el sombrero que se lo ponga. Que sigas llamando a los medios diciendo que están atacando el Consulado. ¿Y? ¡Ay, ay, ay! Que video nos envió un alto dirigente del PRM-NY. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=FZJOOkpBLVc

►Frío ártico azota dominicanos en USA: Más de 1.5 millones de dominicanos residentes en NY, NJ, CT, y PA, entre otros estados, han sido azotados este pasado fin de semana por un frío ártico. Las temperaturas con el factor del viento se sintieron en 1 digito en horas de la mañana y noche del sábado y domingo. Los criollos que piensen venir en los próximos días a estos lugares deben venir bien preparados con vestimentas de invierno.

►Un valor dominicano en NY: Gigi Núñez es una dominicana que vino a EUA a conquistar el sueño americano y servir de ejemplo de superación a las nuevas generaciones. Se ha destacado como empresaria y el aporte que ha dado a través de su empresa, hoy por hoy genera más de 300 empleos al año”. Se lanzó a un negocio que casi nadie se atreve a hacer, recogiendo escombros en tierras declaradas como áreas de desastre natural e invirtiendo en bienes raíces. Recientemente fue reconocida por la Ciudad de NY, a través del entonces concejal Ydanis Rodríguez. Ha puesto en alto la dominicanidad en territorio estadounidense. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Gigi, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Días feriados en RD durante 2022: 1 enero-sábado = Día de Año Nuevo. 6 enero-jueves = Día Reyes. 21 enero-viernes = Día de la Altagracia. 24 enero-lunes = Día de Duarte. 27 febrero- domingo = Día de la Independencia. 15 abril-viernes = Viernes Santo. 1 mayo-domingo = Día del Trabajo. 2 mayo-lunes = Día del Trabajo. 16 junio-jueves = Corpus Christi. 16 agosto- martes = Día de la Restauración. 24 septiembre-sábado = Día de las Mercedes. 6 noviembre-domingo = Día de la Constitución. 25 diciembre- domingo = Día de Navidad.

►Cultura general: Grandes siniestros en NYC: En diciembre de 1835 un fuego destruyó la Bolsa de Valores en Manhattan. Comenzó en un almacén de 5 pisos en la calle Merchant No. 25 (hoy calle Beaver). Fue alimentado por vientos huracanados y temperaturas en -27º, los bomberos debieron cortar agujeros en el hielo para obtener agua; pero se congelaba en las mangueras. El fuego cubrió 17 manzanas y destruyó más de 530 edificios.​Solo dos personas murieron. En junio de 1904 el barco General Slocum que se dirigía a Brooklyn, y a la altura de la calle 81 por el East River, empezó a incendiarse. Los pasajeros empezaron a tirarse al agua, los botes salvavidas estaban en malas condiciones y las mangueras de incendio podridas. Las madres ponían salvavidas a los niños y los bajaban al agua, sólo para verlos ahogarse en la rápida corriente. 1.021 personas (todos alemanes) se ahogaron y calcinaron. En septiembre de 2001 aviones impactaron el World Trade Center, en el bajo Manhattan, falleciendo 2.750 personas.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 16: Compra del dólar 56.70 y venta 57.94; Compra euro 64.09 y venta 67.15

►Precios de los combustibles semana del 15 al 21 de enero: Gasolina Premium a $278.60 y Regular a $262.50 Gasoil Optimo a $228.10 y el Regular a $208.60. Gas licuado a $144.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: Pirómano = Que tiene una tendencia patológica o enfermiza a provocar incendios.

►Cita histórica: La transparencia es fundamental, “si perdemos la bandera de la transparencia lo perdemos todo”. (Luis Abinader, presidente de la RD).

►Truco: Para dolencias e infecciones en los pies: Penetrar los pies en un recipiente con agua tibia que se los cubra totalmente y agregar 2 vasos de vinagre grandes. No importa qué tipo de vinagre uses. Dejarlo durante unos 20 minutos, luego séquelos por completo. Báñese los pies todos los días hasta que los síntomas hayan desaparecido.

►Curiosidades: Según estudio, el tamaño de la nariz es proporcional al del pene. La producción de leche en la mujer gasta la grasa producto del embarazo… Personas con Parkinson no tienen mayor riesgo de contraer Covid-19. Ver: https:// elnacional.com.do/sabias-que- 405/

Por Ramón Mercedes

