Entérate NY

►Feliz Año Nuevo: Esta columna estuvo ausente por varias semanas debido a que su autor estaba de vacaciones en su natal RD. Salud, éxitos, prosperidad y bendiciones a todos nuestros lectores, junto a los suyos.

►¿Acuerdo de aposento en PRM?: Durante nuestra recién estadía en RD, una bien enterada dama dentro del PRM nos informó de manera confidencial lo siguiente: El 30 de este mes habrá una convención de delegados para someter la modificación de los estatutos que permita la reelección presidencial, así como introducir y ratificar los métodos de escogencia de las autoridades del partido por voto popular, de delegados o por encuestas (esperándose la de delegados). Luego se planteará que no hay condiciones para una convención nacional para escoger los presidentes y secretarios generales, (shiii) un acuerdo de aposento entre el presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía a favor de Ignacio Paliza y Carolina Mejía, para que repitan, al igual que los demás incumbentes en el país, afirmó la fuente. Eddy Olivares y Guido Gómez Mazana aspiran a la presidencia. ¿Y entonces? = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo. Los delegados tendrán que votar “levantando la mano” en un salón, donde se manifestará “quien vota por Paliza”, “quien vota por Carolina”. La respuesta ya se sabe: “aprobado”. En el exterior no se espera la misma modalidad de escogencia, por las condiciones existentes. Hay que elegir y ser elegido, se tendrá que votar por todos. Eso será este día 30. Concluido el proceso, se formará una comisión nacional de elecciones internas que convocará a unas elecciones para renovar los organismos del partido, entre mayo y junio. ¡Uff!

►Descontento en la base PRM-NY: Una fuente del PRM-NY, solicitando no ser identificada para evitar represalia, nos informó que el descontento entre la militancia perremeísta en los “nuevayores” es cada vez mayor. Otras de las razones es que un alto dirigente del partido, muy “FUERTE”, llevó recientemente a RD una larga lista para pensionar varios compañeros que la necesitan y merecen, pero ese “truhan”, como lo identifican en la base, cambió decenas de nombres cuando iba en el avión, sustituyéndolos por allegados (familiares, compadres, amigos, vecinos, y relacionados) precisó la fuente sobre el hombre “FUERTE”. Diiicen que lo hizo porque al visitar con frecuencia el Palacio Nacional ya estaba enterado que el Gobierno aumentaría las pensiones. Ver: Gobierno nivela en RD$10 mil pensiones = https://elnacional.com.do/gobierno-nivela-en-10-mil-pensiones-estaban-por-debajo-monto/ ¡Ah! La fuente también atribuye a los representantes del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) y de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) en NY de ser más “comesolos” que los “peledeces”, ya que tienen esposas, hermanos(as), primos, compadres y amigos nombrados en el consulado y otras dependencias. “En béisbol y en política las bases son para pisarla y seguir corriendo”, vociferó un ciudadano en Brooklyn. ¡Anjá!

¿Caras nuevas en la FP-NY?: El mensaje que el presidente de la FP, Leonel Fernández, emitiera recientemente (Ver. https://www.youtube.com/watch?v=en89lllE6SI) todavía sigue teniendo repercusión entre dirigentes, militantes y simpatizantes de la entidad en NY. Especifican que en muchas seccionales y provincias de la RD hay que aplicar la ley de la negación (sustitución de lo viejo por lo nuevo) la cual expresa el carácter sucesivo del desarrollo, la conexión de lo nuevo con lo viejo en el proceso de la sustitución. La negación de lo viejo no significa, sin embargo, una mera y vana negación, un simple rechazo de todo lo viejo, como lo interpreta la metafísica. En la dialéctica, negar no es simplemente decir que no, o declarar que una cosa no existe, o destruirla de un modo cualquiera.

Exige que sea indicada la unidad, es decir, la conexión de lo negativo con lo positivo y hallar lo positivo en lo negativo”. Pero los “leoncitos” en los “nuevayores” no interpretan eso. Diiicen que el “León” ordenó abrir las puertas a quienes quieren venir a la FP, y eso debe llegar al oído de los rancios y tradicionales dirigentes para que dejen su sectarismo y se abran políticamente en la Gran Manzana; algunos creyéndose “Ley, Batuta, y Constitución”, que solo tienen espacio para sus fieles y allegados que representan sus intereses particulares, lo que dará lugar a que “nuevos adeptos y viejos compañeros del PLD” se vayan en masas hacia movimientos externos, porque es difícil hacer causa común con dirigentes que han vivido en conflictos permanente. ¡Ay, ay, ay! “Se oye o no se oye” (Joaquín Balaguer).

►El PRD: Observadores políticos dominicanos en El Bronx analizando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) lo compararon con la formula del agua: H₂O = líquido incoloro, inodoro e insípido. Tal situación se le da en la RD, en NY y el resto del mundo, precisan. Algunos “perredeces” expresan que cuando se fueron la mayoría de los viejos dirigentes ortodoxos y formaron una nueva organización, el partido blanco se concentró en, sin abandonar sus principios, historia y luchas democráticas, trabajar por el relanzamiento, modernización, organización y adecuación partidaria. ¡Huumm! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “el buey que más hala parece que se cansó”. Otro contestó: En las elecciones del 2008 obtuvo 1,654,066 votos (40.48%). En el 2012 la suma de 2,130,189 (46.95%). En el 2016 la cantidad de 270,450 (5.86%). Y en el 2020 adquirió 88,147 (2.41%). Así no hay toro que llegue a buey, comentó una ciudadana cuando pasaba entre ambos.

►Taxistas huérfanos en NY: Los taxistas dominicanos son más de 50 mil y componen sobre el 50% de los miembros de esa industria en NYC, laborando en más de 400 bases de taxi existente, según las estadísticas de la Comisión de Taxi (TLC). Un grupo de ellos conversaban el pasado fin de semana en una abarrotada barbería de clientes en el Alto Manhattan coincidiendo que ellos están huérfanos en sus labores, porque existe una llama “Federación” que es ABM = Allante, Bulto y Movimiento que comercializa con su membresía, diiicen. ¡Uff! Los desalmados de la “Federación” no tienen comparación, vociferó un familiar de uno de los hombres del volante en El Bronx. Esta columna permanecerá vigilante y en defensa de esa clase trabajadora.

►De interés para todos: Por considerarlo de interés reproducimos dos artículos de reconocidos periodistas en la RD: La nueva realidad mundial = https://www.diariodigital.com.do/2022/01/04/la-nueva-realidad-mundial.html Entre el escepticismo y el peso de una realidad que contagia y mata = https://lapropuestadigital.com/entre-el-escepticismo-y-el-peso-de-una-realidad-que-contagia-y-mata/

►Evalúan positivamente gobierno RD 2021: La gestión gubernamental del presidente Luis Abinader fue evaluada la semana pasada en Queens por opinólogos, sabiólogos y cienciólogos de la política vernácula, eruditos analistas y versados exponentes esquineros de diferentes banderías políticas y la estimaron como positiva durante el 2021. (Aumento de pensiones; no interferir la justicia en los casos de corrupción Coral, Caracol, Pulpo, Medusa; cancelar funcionarios acusados de corrupción; el fin del “peaje sombra” en la autopista de Samaná; y ratificar las medidas para la racionalización del gasto público, entre otras medidas beneficiosas para el país). Diiicen que su buen desempeño le garantiza repostularse, pero la reelección no se ve garantizada por el mal desempeño de la mayoría de sus funcionarios, y en la Gran Manzana dicha reelección no está garantizada para nada por el torpe desempeño de altos dirigentes del partido, que se creen dioses, son agiotista de los empleos, solo para familiares, compadres, amigos y relacionados, además de maltratar la base. Olvidan que el poder es transitorio, vociferó un ciudadano en Manhattan. ¡Ay!

►Pepín Corripio: El autor de esta columna recibió en diciembre pasado 3 reconocimientos en RD por su transparencia, ética y encomiable labor a favor de los mejores intereses de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana. Fue homenajeado por la alcaldía de su pueblo natal (Villa Riva), la Asociación de Villarivenses Ausentes (AVA), y por los directivos de la entidad del sector del INVI-DN “Chacason” que dirigen los connotados ciudadanos Ramón Rivas, ex director de Autoridad Portuaria, y Henry Mejía, ex juez de la JCE. Ver: https://hoy.com.do/instituciones-en-rd-reconocen-labor-periodista-en-ny-ramon-mercedes/ Posteriormente, el empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín) lo felicitó por los galardones que le entregaran.

“Quiero felicitarlo con motivo de los reconocimientos que le han dado; me siento muy contento que forme parte de la familia de los medios de comunicación de nosotros y que la gente se lo reconozca como lo han hecho”, le expresó. Mercedes manifestó estar sorprendido por la inesperada y sincera felicitación, al tiempo que le reiteró a Corripio Estrada su disposición de seguir desarrollando su labor periodística con transparencia y ética a favor de los mejores intereses de la comunidad quisqueyana en la citada urbe estadounidense. Ver: https://www.elcaribe.com.do/destacado/pepin-corripio-felicita-periodista-ramon-mercedes-por-reconocimientos-en-rd/.

►Agradecen a Medio Ambiente: Cotuisanos residentes en NYC agradecen al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, por haber intervenido esa dependencia en la provincia Juan Sánchez Ramírez como se lo habían solicitado. Ver: https://elnacional.com.do/solicitan-ministro-medio-ambiente-intervenga-oficina-cotui/ Desde que fue juramentado como director, hace un mes, el ingeniero Claudio Ruíz, funcionarios y empleados de la entidad gubernamental estaban tratando de ponérsela difícil para que fracase su administración. Asimismo, militares pertenecientes al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) sostenían que no tenían que recibir órdenes de Ruíz. Señalan en documento, que en dicha oficina existía un entramado mafioso y una componenda bien orquestada, la cual estaba siendo enfrentada valientemente por el nuevo director, sin que las altas autoridades de la provincia lo apoyaran ni dieran las caras, debido a los grandes intereses que hay en juego. Jorge Mera intervino la dependencia este viernes. Ver: https://hoy.com.do/incautan-vehiculos-utilizados-para-extraer-material-ilegal-de-rios-yuna-y-camu/.

►Nace mi primera nieta: Con perdón a mis lectores, pero estoy feliz, contento y regocijado por el nacimiento de mi primera nieta. Ahora son 5 los nietos. Le hice un acróstico, composición poética con las letras iniciales del nombre Emyvel. Arreglo y canto del reconocido cantautor de la comunidad dominicana en NY y NJ, Darío Gómez. E-stoy contento / M-uy feliz / Y agradecido / V-er mi primera nieta nacer / E-n esta vida / L-arga extendida, junto a mis otros 4 nietos quiero verte crecer.

►Un valor dominicano en NY: Fénix Arias, pura dominicana, profesora, investigadora y pionera en la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes de origen quisqueyanos en NYC. Fue decana del CUNY-Bronx Community College y actualmente jefa de Operaciones-Distrito Escolar en la ciudad de Yonkers. Ha sido reconocida por varias organizaciones, incluida la Presidencia de la RD, por su dedicación a las comunidades, sus esfuerzos de investigación y ardiente participación en eventos comunitarios que promueven la educación y la movilidad social entre los niños de minorías. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Fénix, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Días festivos nacionales en EUA-2022: 1 enero-sábado- Año Nuevo. 17 enero-lunes- Día de Martin Luther King. 21 febrero-lunes- Día de los presidentes. 30 mayo-lunes- Día de los Caídos. 4 julio-lunes- Día de la Independencia. 5 septiembre-lunes- Día del Trabajo. 11 noviembre-viernes- Día de los Veteranos. 24 noviembre-jueves- Día de Acción de Gracias. 25 diciembre-domingo- Día de Navidad. Días festivos en el estado de NY 2022: Ver: https://publicholidays.com/us/es/2022-dates/.

►Cultura general: Los nombres de los huracanes son determinados por la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra. Se reutilizan cada 6 años, pero los nombres de las tormentas más importantes, como Andrew y Katrina se retiraron.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 9: Compra del dólar 56.15 y venta 57.80; Compra euro 66.35 y venta 69.85

►Precios de los combustibles: Gasolina Premium a $273.60 y Regular a $258.50 Gasoil Optimo a $223.10 y el Regular a $204.60. Gas licuado a $142.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: Paradigma = Sinónimo de “ejemplo” o para hacer referencia en caso de algo que se toma como “modelo”.

►Cita histórica: “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. (Confucio, pensador chino).

►Truco: Cuando un alimento se quema en una olla se forma una capa oscura que es complicada de retirar. En un recipiente (no la olla) disolver una buena cantidad de bicarbonato de sodio y vinagre blanco, removerlo hasta que se forme una pasta. Luego agregar en la base y paredes de la olla quemada, dejando reposar el líquido durante unos 15 o 20 minutos. Mientras más manchas tenga, mayor es el tiempo que deberías esperar.

►Curiosidad: Los gallos no necesitan la luz del sol para despertarse, incluso en los cambios de estación. Son aves territoriales que demuestran su autoridad mediante desafiantes cantos. Si después de un potente “currucucú” no hay respuesta, quedará claro quién es el amo. Si otro responde habrá pelea hasta la muerte.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

