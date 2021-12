Comparte esta noticia

►Del PRSC, PLD y PRD al PRM en NYC: El PRM realizó el pasado viernes su fiesta de navidad en su local principal en El Bronx. Un lleno total, todo gratis, bebidas por un tubo y 7 llaves, la comida fue por cantidades y no se bailó por respeto al dirigente Henry Taveras, en convalecencia por su reciente derrame cerebral, nos informó una fuente. Se juramentó un grupo de dominicanos, entre ellos German Ramírez Jr. ex secretario de ultramar del PRSC, el locutor Germán Batista (La Voz de Oro) ex del PLD, y Luisa Pichardo ex del PRD, entre otros. Todos hablaron, al igual que el presidente, el secretario general y el secretario de organización del partido en NY, Neftali Fuerte, John Sánchez y Manny Feliz, respectivamente. El cónsul Eligio Jáquez asistió, pero no habló. Muchos dirigentes y miembros de la base que siguen esperando sus nombramientos mantuvieron “la chemba larga” durante el acto, porque no han recibido nada. Sin embargo, diiicen, que Fuerte, asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de la Diáspora y su esposa, Dolores Nivar González, vicecónsul; Sánchez, presidente del INDEX y su hermana Eustaquia Sánchez, directora del departamento legal en el consulado, Manny Feliz, asistente especial del cónsul; Alejandro Rodríguez (Tontón), director para EUA de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y su esposa, Johanna Miranda (La Beba), funcionaria consular, se les notaban los bol$illo$ “full” al cobrar sus dobles sueldos. Ver: Tesorería ha pagado más de 16 mil millones por regalía pascual = https://acento.com. do/el-financiero/tesoreria-ha- pagado-mas-de-16-mil-millones- por-regalia-pascual-9013919. html Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Las bases son como en el béisbol, pisarlas y seguir corriendo. ¡Uff!

►De vacaciones: Esta columna estará de vacaciones navideñas hasta el lunes 3 de enero 2020. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a nuestros lectores.

► 6° aniversario de Entérate NY: El pasado viernes se celebró el 6° aniversario de esta columna en el restaurant 809, en un ambiente ameno, incluyendo whisky, vinos, cerveza, bebidas gaseosas, buffet y música en vivo. Asistieron el congresista Adriano Espaillat, los concejales Ydanis Rodríguez y Antonio Reynoso, este último electo presidente de Brooklyn; Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas Unidas de América (UBA); George Álvarez estratega político; David Hiraldo, presidente del Instituto Técnico del Renacimiento, y el empresario Cirilo Moronta, entre otras personalidades. Fueron reconocidos por la entidad “Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis). ¡Ah! No asistieron los 4 concejales electos, Shawn Abreu, Carmen de la Rosa, Oswald Feliz y Pierina Sánchez, auspiciados y respaldados para que ganaran las posiciones por el congresista Espaillat, quien le entregaría sus reconocimientos, pero no asistieron, a pesar de habérsele informado personalmente y por la prensa. Eso fue parte del “cuchicheo” en el evento. ¡Huumm! ¿Tan pronto ganaron se declararon independientes?, preguntó un ciudadano en el Alto Manhattan. Otro contestó en El Bronx: “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Una señora que pasaba por el lugar expresó: “Y eso es antes de comenzar; que será cuando estén instalados en el Concejo Municipal, pero Adriano no juega brother, como dice el Cuco, Toño Rosario”.

►Ydanis Rodríguez: El concejal dominicano por el Alto Manhattan Ydanis Rodríguez pasará a la historia neoyorkina como el ciudadano inmigrante que logró presentar y lograr se aprobara en el Concejo Municipal de NYC el “Proyecto de Ley del Derecho al Voto Municipal”, y ahora más de 800 mil inmigrantes que no son ciudadanos (sí residentes legales) podrán votar en las elecciones locales para elegir el alcalde, concejales, defensor del pueblo, contralor y los 5 presidentes de los condados. Se aprobó 33 votos a 14, pero sufrió todo tipo de “torpedeo” sin lograr pararlo. Diiicen que hay sectores que se proponen acudir a los tribunales para objetarlo. Para ser aprobado, Rodríguez lo motivó y convenció: “Los más de 3 millones de inmigrantes en NYC contribuyen con más de 200 mil millones de dólares al año a la economía de la Gran Manzana, constituyen el 45 % de la fuerza laboral, desempeñan labores esenciales y el español sigue siendo el idioma más hablado en la Metrópoli después del inglés. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “el concejal Rodríguez se convierte ahora en el representante político de los hispanos en la urbe”. Otro le contestó: “Y ha hecho consolidar y ampliar la democracia neoyorkina”. ¡Ah! El alcalde electo, Eric Adams, ha proclamado: “Los inmigrantes siempre han sido el alma de la Metrópoli, y sin ellos la urbe no funciona ni prosperará”. ¡Ay, ay, ay!

►Margarito de León cónsul: Sabiólogos y cienciólogos de la política vernácula de la RD analizaron de arriba hacia abajo la reciente designación de Margarito de León, quien era en Santo Domingo subdirector del DNI, como cónsul dominicano en Juana Méndez, Haití. Se trata de un hijo de la comunidad dominicana en NYC y hombre de extrema confianza del presidente Luis Abinader. Los todólogos sostienen que, De León, con posición económica holgada, se desempeñaba en EUA como mini empresario revendiendo vehículos, pero al irse a dominicana los ingresos no son iguales y bajaron. Sin embargo, por lealtad desde hace décadas a la familia Abinader al trabajar con el “viejo”, no lo pensó dos veces en irse para estar al lado del actual mandatario. Transcurrido más de 1 año y el equipo de seguridad del mandatario estar acoplado, el presidente decidió nombrarlo como cónsul de la RD en Juana Méndez, (dirección: H72G+3M4, Ouanaminthe Arrondissement, Haití), para que su economía mejore, afirman opinólogos. Diiicen que dicha sede consular deja bueno$ verde$ men$ualmente. ¡Uff! En creole: Bon chans Margarito = Buena suerte Margarito.

►Huérfanos de poder: Muchos en RD y EUA nombrados en el DNI por Margarito de León ahora están medio nerviosos porque los pueden votar ya que su “jefe” estará fuera de la seguridad del presidente, y no será lo mismo con el que venga, informa la misma fuente. Con Margarito tenían cuadre y caminaban erguidos. Ahora comienzan a caminar doblados y sin cuadre, se sienten huérfanos de poder, diiicen. Los hombres de “inteligencia y efectivos en seguridad” que informaban al hoy cónsul en Haití son por rumba y se encuentran cabizbajo, afirmó una fuente. En creole: Snitches yo nan NY, New Jersey, Pennsylvania, Boston, ak Rhode Island yo kounye a nan limbo = Los soplones en NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston y Rhode Island ahora están en el limbo. ¡Ay!

►Peledeístas celebran en grande navidad NY: Peledeístas en El Bronx celebraron su navidad en grande. Se tomaron fotos para la prensa, encendieron el arbolito de navidad y publicaron. Luego, según una fuente de entero crédito, nos informó que bailaron, bebieron whisky, champaña, vino, bebidas gaseosas y se sirvieron una suculenta picadera en abundancia. Lo que ha llamado la atención entre comunitarios, políticos y ciudadanos comunes, según observadores criollos en el Alto Manhattan, es la declaración de los “peledeces”: “A trabajar duro para que el partido siga en crecimiento integrando jóvenes y mujeres en el Estado de NY ¡Huumm! Un ciudadano en Manhattan vociferó: “Recuerden el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, quien proclamó Miente, miente, que algo queda”. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Fernando Méndez Báez, dominicano de pura cepa con décadas residiendo en la Gran Manzana, es conocido por una gran mayoría de los criollos en la urbe. Se caracteriza por su puntualidad, seriedad y honestidad. Con fe enraizada en el catolicismo, realizando obras de bien hacia la comunidad quisqueyana a través de la Iglesia Nuestra Señora de Los Mártires, ubicada en el Alto Manhattan, desde donde asiste a envejecientes, orienta jóvenes para que se alejen de los problemas. Es ministro de la eucaristía y cursillista. Servir a los demás lo lleva a flor de piel. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Fernando, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: En RD la condición de ser empleado público o privado, en la formalidad, ofrece beneficios que muchas veces los trabajadores ignoran, pero también empleadores que no saben aprovechar normativas vigentes. Cuando un empleador tiene a su empleado debidamente registrado en la seguridad social, se evita incurrir en costos adicionales para la cobertura de derechos adquiridos por sus empleados. Tal es el caso de la licencia por maternidad que, si bien implica darle alrededor de 120 días libres a la madre trabajadora, el costo de su salario es cubierto por el propio sistema de seguridad social. Los empleados también desconocen la existencia del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales -Idoppril- (Calle 43 # 18, esquina, calle coronel Rafael Fernández Domínguez, Santo Domingo-RD -809-563-2757-) que ofrece atenciones económicas y médicas en casos de accidentes laborales, enfermedades y hasta por fallecimiento. Ver = http://idoppril.gob.do/ Pero también ignoran la existencia de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado -DIDA- (Avenida Tiradentes # 33, Santo Domingo, RD -809-472-1900-) que ofrece orientaciones a los trabajadores. Ver: http://www. dida.gob.do/

►Cultura general: Las características de una persona abnegada es vista usualmente como una virtud, de una persona que renuncia a sus deseos personales en pro de los demás y se caracteriza por lo siguiente: Sin intereses. Sacrifica su propio bienestar en beneficio de los demás. Es fuerte mental y espiritualmente. Busca el crecimiento espiritual, entre otras cosas.

►Salud: El cáncer de próstota es la cuarta causa de neoplasia maligna que afecta al mundo y rara vez produce síntomas. “Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad muy variable en el mundo. La raza negra con un 20.6% y la blanca un 17.6%. En cuanto a la mortalidad es de 2.8% y 4.7%, respectivamente en EUA”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica que en la región de las Américas es la segunda causa de muerte. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) prevé que para el 2030, el número de personas diagnosticadas con este tipo de cáncer aumentará en 32% y ascenderá a más de 5 millones de personas por año en la región.

►Económicas: Compra del Dólar = 56.40 y Venta = 57.20. Compra de Euro = 66.30 y Venta = 69.80. Gobierno congela todos los precios. Gasolina Premium = 270.10 Gasolina Regular = 255.50. Gasoil Optimo = 219.10. Gasoil Regular = 201.10. Gas licuado de petróleo = 141.10. Gas Natural = $28.97

►Nuestro idioma: Abnegado = Que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses personales bajo propia voluntad con tal de beneficiar a otros.

►Cita histórica: El fracaso es éxito si aprendemos de él. (Malcolm Forbes, editor de la revista Forbes).

►Truco: Para que el sancocho o salcocho quede espeso se recomiendo batir auyama y agregárselo, le aportara mejor sabor y color.

►Curiosidad: Los países con más borrachos del mundo, según estudio de la organización británica Global Drug Survey que lo llevó a cabo desde diciembre 2020 hasta marzo de 2021 entre 22 países, fueron Australia con 26,7 veces de promedio, Dinamarca y Finlandia con 23,8. Cierran EE.UU. y Reino Unido con 23,1 y 22,5 veces. Los que menos se embriagaron fueron los rumanos (10,6), neozelandeses (10,3) y los mexicanos (8,9 veces). La encuesta fue realizada a 32.000 personas.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

