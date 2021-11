Entérate NY

Comparte esta noticia

►¿PLD en exterior colapsado y cuidado intensivo?: Una alta comisión del PLD de la RD se encuentra en NY (Charlie Mariotti, Rubén Bichara, Danilo Díaz, Mayobanex Escoto, Inés de los Santos, Eduardo Selman, y Bienvenido Pérez) para tratar de ir reorganizando la entidad política, definida por Marioti como prácticamente colapsada y en cuidado intensivo, y hay que comenzar por NY y Boston desde cero, arengó. Dos dirigentes del PLD en NYC, pidiendo reservas de sus identidades, indicaron que todo se debe a que la alta dirigencia del partido en la Gran Manzana y otros estados de USA se apartaron totalmente de la comunidad y se emborracharon de poder, pensando que todo continuaría en el 2020. Un “peledeísta” en el Alto Manhattan sostuvo que, si se juntan los funcionarios en el gobierno del PLD en NY, NJ, CT, y PA, la $uma en $ueldo$ a$cendería a vario$ ciento$ de mile$ de dólare$ al me$. Otro contestó: “Es que todo era para ellos”, “lo que llegaba era para ellos y si sobraba algo era para ellos”. No se reunían con la comunidad, no caminaban en la comunidad, tampoco la visitaban, al parecer partiendo del argot beisbolístico “las bases son para pisarlas”. Por eso está el PLD como está, colapsado y en cuidado intensivo, repitió una señora al pasar entre unos “peledeces”. ¡Ah! Pero el staff del PLD en NY y otros estados no quiere aceptar la “ley de la negación por la negación”, una de las leyes fundamentales de la dialéctica, que consiste en sustituir lo viejo por lo nuevo”. Y como cada regla tiene su excepción, dentro del peledeísmo en la Gran Manzana hay dirigentes valiosos, pero no llegan a los 5 dedos de las manos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5TmQ-6jCEDA ¡Ay, ay, ay!

►El rum rum: La reciente visita del alcalde electo de NYC, Eric Adams a la RD, ha desatado un rum rum entre políticos, comunitarios, periodistas, profesionales y empresarios dominicanos en el Alto Manhattan, quienes manifiestan que no estaban todos los que son, ni eran todos los que estaban invitados. La comitiva de dominicanos que acompañó a Adams fue muy reducida, pero muy reducida, entre ellos su mano derecha Ydanis Rodríguez, con su asistente Vantroy Reyes; Henry Garrido, primer latino en encabezar DC 37, el sindicato de empleados municipales más grande de NY; Annery Batista, en representación del congresista Adriano Espaillat, excompañero de bancada de Eric cuando ambos fueron senadores estatales por el estado de NY. Pero hubo un grupo que compró vuelos personales y se apareció en dominicana, asistiendo a los actos donde se presentaba Adams para dar la apariencia que formaban parte de la comisión. ¡Uff!

►Dolor y llanto en comunidad RD-NY: El fallecimiento del fundador-director del periódico El Taxista (1998), José Rodríguez, ha causado un gran dolor y llanto entre la comunidad dominicana de NYC. Padecía de cáncer, pero complicaciones respiratorias y bronconeumonía provocada por el Covid-19 le causaron su fallecimiento, después de permanecer 1 mes y 3 días en el hospital Presbiteriano Medical Center, en el Alto Manhattan. Era oriundo de Jarabacoa, tenía más de 40 años radicado en EUA, y distintas personalidades del mundo político, periodístico, oficiales electos, empresarios, activistas comunitarios, bodegueros, asociaciones, clubes deportivos y culturales, religiosos, propietarios de bases de taxis y ciudadanos comunes han lamentado profundamente su fallecimiento, como lo demostraran en la funeraria este domingo. Sus restos serán cremados. Deja en la orfandad a su esposa Ingrid Imbert de Rodríguez, y sus hijos Kendy, Kenia, Ada, Lily, Joel, Sammy, Erick, Joe, Anthony, Nicole, Marcó, y Miguel. ¡Paz a su alma!

►Misa: Luego de finalizar los 9 días de José Rodríguez, amigo y hermano del autor de esta columna, la entidad “Prensa & Comunidad Hispana -PreCoHis-” que nos honra en presidir, le hará una misa el próximo viernes 26, en la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en el 3815 de la 10 avenida, esquina calle 205, en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan. La comunidad en general queda invitada.

►Que no desaparezca El Taxista: Dominicanos en NYC expresan por doquier que el periódico El Taxista, de gran valor informativo para la comunidad hispana en general en la Gran Manzana, especialmente para decenas de miles de taxistas dominicanos, bodegueros, y ciudadanos comunes, no debe desaparecer y continuar como un legado para la actual y futura generación. Su jefe de redacción por más de una década, periodista Félix Grant, quien nos informara el pasado jueves muy compungido sobre el fallecimiento de José Rodríguez, debe hacerse cargo del mismo, porque en cuyos hombros ha recaído su ejecución en más de un 50%. Un clamor de la comunidad.

►¡Cuidado con eso dominicano!: Dominicanos en NYC están advirtiendo a familiares, amigos y relacionados en RD que cuando vengan a USA no intenten traer la tarjeta de vacunación contra el Covid-19 falsificada, porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA les está cancelando las visas a quienes las posean, podrán ser expulsada del territorio estadounidense y encarcelados”. La medida entró en efecto el pasado lunes. ¡Ay, ay, ay!

►Una asociación para los suyos: Este fin de semana la “Asociación de Chiringuero USA” celebró con una cena-gala su quinto aniversario. Ya construyeron una “Casa Club” en su pueblo natal, ubicado en el Municipio de Villa Riva, provincia Duarte, que será sede cultural y centro para instruir a todas y cada una de las personas de la comunidad; han podido alcanzar y transformar vidas, reparar viviendas a personas pobres, enviar medicinas, materiales escolares, y otras cooperaciones para los más necesitados de allí. Los fondos recaudados serán invertirlos en la compra de computadoras, sillas, máquinas de coser, equipos de cocina y repostería, entre otros, para amueblar la “Casa Club” que ya fue terminada y será inaugurada el próximo 29 de diciembre. Muchos comentan que otros pueblos deberían seguir el ejemplo. ¡Ah! El evento se llevó a cabo en los salones de Beverly Hills Manor (El Salón de Hollywood), ubicado en la avenida Jerome con la calle 174, en El Bronx. (Corp. de High Class) y donde ahora sí hay buenas atenciones, rápidos servicios, y una comida excelente, al estilo la preparaba nuestro fenecido chef Mike Mercedes.

►Un valor dominicano en NY: José Manuel Contreras, ingeniero civil, es un criollo que llegó a EUA hace varios años y trabaja en su profesión en la Gran Manzana. Siempre hace notar su origen “soy dominicano” con todo el que se relaciona. Así también lo hizo saber durante su participación en el reciente Maratón-NY de 42 kilómetros, participando más de 33 mil corredores de decenas de países, que corrieron por los 5 condados de NYC. Contreras llevaba la bandera tricolor adherida públicamente en su recorrido. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “José Manuel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Dominicanos podrán optar por visas de trabajo (no agrícolas) H-2B, programa que permite a empleadores o agentes de empleo estadounidenses peticionar a trabajadores extranjeros para que trabajen en territorio norteamericano por un periodo de 1 a 3 años. Hay que cumplir ciertos requisitos. Ver: https://www.diariolibre.com/economia/estos-son-los-requisitos-para-aplicar-a-la-visa-de-trabajo-h-2b-de-ee-uu-FH29849286?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque-home-usa&utm_campaign=blueconic

►Cultura general: De acuerdo con el informe general sobre estadísticas de Educación Superior 2017 y resumen histórico 2005-2017 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y tecnología, en RD durante el 2017 se inscribieron 1,970 de 49 nacionalidades, siendo el mayor grupo de Haití. Entre esas nacionalidades están Afganistán, Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipina, Francia, Ghana; Honduras, Irán, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Centroafricana, Rusia, San Martín, Suizo, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

►Salud: Es la primera vez en más de 15 años que la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) actualiza sus recomendaciones para adaptarlas a los hábitos alimenticios actuales. Recomienda incorporar estos hábitos saludables a largo plazo, en lugar de realizar cambios drásticos basados en dietas de moda. Comer muchas frutas y verduras (variadas). Comer alimentos elaborados con granos integrales en lugar de granos refinados. Elegir fuentes saludables de proteína. Usar aceites vegetales líquidos. Reducir la ingesta de bebidas y alimentos con azúcares añadidos. Si no bebes alcohol, no comiences a beber; si eliges beber alcohol, limita su consumo.

►Económicas: ►Económicas: Gasolina Premium a $272.80 y Regular a $256.30. Gasoil Óptimo a $218.70 y el Regular a $196.40. Gas Licuado a $139.10 y el Gas Natural $28.97. Compra del Dólar = 56.00 y Venta = 57.18. Compra de Euro = 64.00 y Venta = 67.60

►Nuestro idioma: Remora = Obstáculo físico o inmaterial que impide o dificulta un proceso, un proyecto o una acción

►Cita histórica: La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. (Napoleón Bonaparte, militar y gobernante francés).

►Truco: En caso de quedarse atascado en la nieve, intenta iniciar la marcha de la forma más suave posible, sin accionar el acelerador, manteniendo en todo momento la dirección recta, y sacarles a las gomas 15 libras de aire a cada una.

►Curiosidad: La ”Luna de Miel” en los tiempos Bíblicos, contrario a lo que dura hoy, duraba un año completo. (Deuteronomio 24:5 = Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber; quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado).

Por Ramón Mercedes

Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

