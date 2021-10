Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Adriano se lo ha ganado: Observadores políticos dominicanos en los sectores de Washington Heights e Inwood debatieron la escogencia del congresista Adriano Espaillat como el segundo político más influyente del Alto Manhattan por parte del prestigioso periódico en inglés “City & State”, especializado en temas políticos, concluyendo los sabiólogos criollos que él se lo ha ganado por los incalculables servicios de bien que viene ejecutando a favor de decenas de miles de personas que residen en su distrito 13. Hay 100 candidatos. En primer lugar, lo está el también congresista Jerry Nadler. Ante su escogencia, Espaillat respondió que lo más importante es el trabajo que se puede hacer a favor de la comunidad y no los títulos. Entre las cualidades que el medio anglosajón destaca para seleccionar al dominicano figura que ha sido un firme abanderado de temas nacionales e internacionales (inmigración, derechos civiles, reformas judiciales y policiales, posiciones radicales contra los abusos de poder, propulsor de liderazgos emergentes apoyando a jóvenes, la niñez, envejecientes y reconocimientos a dominicanos y emigrantes de otros países por sus aportes a USA. Además de procurar fondos para garantizar la estabilidad democrática y política en países subdesarrollados, como RD, del Caribe y América Latina. Un ciudadano vociferó en Broadway: “Adriano tiene que durar lo mismo que duró Charles Ranger en la posición, 45 años” ¡Wepa!

►Se están volviendo locos en RD: Dominicanos en NYC se preguntan si sus connacionales se están volviendo locos en RD para asistir a la fiesta que se realizará el próximo día 21 en el centro nocturno “La Santa Lounge”, ubicada en la calle Jesús de Galíndez # 14 del ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, a propósito del mes aniversario del lugar de diversión. Los precios varían de la siguiente manera: Special Guest: US$7,000 (aproximadamente, 399 mil pesos) por persona) y hay un precio de 200 dólares (11,400 pesos), sin incluir bebidas. Área A: US$6,000, Área B: US$5,000 y Área C: US$4,000, según la información que circula en las redes sociales. Ver: https:// elpregonerord.com/causa- revuelo-fiesta-que-tocara- anthony-santos-en-santo- domingo-este-los-precios- oscilan-entre-250-a-400-mil- pesos/

►Abinader cumpliendo: Dominicanos en NYC nos escriben. Ni quito ni pongo: El presidente Luis Abinader durante su recién visita a NY anunció varias medidas para favorecer la comunidad dominicana en el exterior. Algunas ejecutándose y otras a ejecutarse. La semana pasada el SeNaSa se inició en NY. Su director aseguró que firmarán en esta semana contratos de alquiler de locales para instalarse a partir de enero en esta ciudad (Alto Manhattan y El Bronx), Nueva Jersey, Pensilvania y Florida. Para afiliarse simplemente es ser dominicanos y tener cédula de identidad. Ver: https://hoy. com.do/abriran-oficinas-de- senasa-en-varios-estados-eua/ Un ciudadano expresó en Queens “Abinader cumpliendo”. Otro le contestó “ojalá no se vuelva ABM = Allante, Bulto, y Movimiento” ¡Ay!

►Hablando de SeNaSa: Ex agentes de inteligencia nacional e internacional informaron a esta columna lo de SeNaSa en NY. Los informes: El SeNaSa será coordinado en el exterior, con todos los poderes, por el silencioso y estratégico empresario Modesto Liranzo, junto a Víctor Segura, subcoordinador. ($$$$$) ¡Uff! No por el PRM. Ambos están autorizado a buscar dos locales en los nuevayores, luego en los otros estados. Indicaron que algunas cosas serán coordinadas con el partido, para que no pase lo del Comisionado de Cultura. ¡Ah! ambos son “pana full” del ministro de Educación, Roberto Fulcar, institución que regentea miles de escuelas en el país. Entérate NY escuchó y vio cuando el director de la entidad de salud, Santiago Hazim, terminó la rueda de prensa, unos perremeístas presentes comentaron en voz baja, estando nosotros detrás de ellos sin que percibieran nuestra presencia, “Hazim es el hombre después de Abinader. ¡Huumm! ¿A qué se referían? Para un buen entendedor con pocas palabras basta, diiice el refranero popular. Y otro refrán sostiene “El que madruga Dios lo ayuda” ¡Bueeeno!

►PRM-NY: Una fuente a lo interno del PRM en los nuevayores nos informó que después de finalizar la rueda de prensa del director de SeNaSa el pasado miércoles en El Bronx, la dirección del partido de gobierno se fue de inmediato y celebró una reunión grupal en el local principal de la organización para tratar la estrategia de los nombramientos en el organismo de salud. Miembros de la base del PRM-NY ya están proclamando que los familiares, amigos y relacionados de esos altos dirigentes de la entidad se salvaron, como siempre. Pero, la misma fuente indicó que pueden surgir problemas, ya que el coordinador general de SeNaSa en todo el exterior y ex del sector externo de Abinader en NY, empresario Modesto Liranzo, tiene su propia agenda de nombramientos. Ha sido puesto por el doctor Hazim, actual director de SeNaSa y dos veces coordinador del sector externo a nivel nacional durante las campañas de Luis (2016 y 2020), un hombre del presidente. Y como dice el merengue: https://www.youtube. com/watch?v=ifS99okCSzo

►¡Fiesta y mañana gallo!: Desde que se conoció la noticia en NYC en el sentido de que las autoridades en RD dispusieron a partir de este lunes 11 de octubre levantar el Estado de Emergencia (el toque de queda), los criollos en la urbe están haciendo planes a dos manos para hacer fiestas en el país. Es lo que ha percibido. Muchos dicen que las disposiciones a cumplir, post levantamiento, no le harán caso, entre ellas que no le vendan bebidas alcohólicas en bares, discotecas, colmados, casinos y centros de diversión de lunes a viernes después de la medianoche y los sábados y domingo hasta las 2 de la madrugada. Además, se exigirá la tarjeta de vacunación con 2 dosis a mayores de 12 años para asistir a lugares públicos y privados, limitar las personas al 75% en establecimientos públicos, los negocios deberán tener permiso de Salud Pública para aglomeraciones de gente, usar obligatoriamente mascarilla y distanciamiento social. “Uno en fiesta no le va hacer caso a eso”, alegan algunos. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “prudencia, prudencia”. Otro le contestó: “el que no obedezca que lo tranquen”, como dice Cuco Valoy: https://www.youtube.com/watch? v=jRWw2Sef8Gw

►¿Desplazar oficina Gobierno-RD?: Observadores políticos quisqueyanos en El Bronx expresan que llamados empresarios dominicanos en NY, al parecer, se proponen quitarle funciones al director general de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, responsable de establecer políticas, normas y procedimientos para la formulación, ejecución de los planes, programas y proyectos de Inversión Pública. También, al mismo consulado que sobre la base del Artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963 y la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RD No. 630-16, estipula fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre la RD con los demás países. Pero hay intereses particulares en la urbe que quieren formar empresas, compañías u otras organizaciones para dizque decirles, orientar, explicar y mostrar a los criollos como es que deben invertir en el país, para que no le roben sus $$$. ¡Huumm! Un observador atinó decir “los dominicanos que quiera buscar inversionistas para el país hay que aplaudirlo y apoyarlo, pero debe ser a través de los canales oficiales para garantizar todo”. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “esos sectores buscan congraciarse con el presidente Abinader”. Otro le contestó “El camino al infierno está lleno de buenas voluntades”; y una señora que caminaba cerca dijo “soñar no cuesta nada”, como dijera Calderón de la Barca”.

►Ya si llegamos dijo el ciego: Todólogos y opinólogos criollos en el Alto Manhattan coincidieron en manifestar lo que es la ilusión: Esperanza, con o sin fundamento real, de lograr o suceda algo que se anhela o persigue y cuya consecución parece especialmente atractiva. Ahora, sostienen, que un llamado personaje … en la Gran Manzana dice que creará una entidad para mantener informado (caliesaje) al presidente Abinader de las necesidades de sus connacionales ¡Uff! Pero solo en NY, en ningún otro estado de USA ni otros países. Con ese objetivo, indican los analistas callejeros, deja entrever claramente que el partido de gobierno (PRM) y el cónsul Eligio Jáquez, como máximo representante del primer mandatario en NY, NJ, PA, y CT no están informando al primer mandatario. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Indira Polanco, arquitecta de profesión, dominicana con varios años residiendo en EUA, desde que llegó a territorio estadounidense ha sido un ejemplo a seguir. Graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), posee un diplomado en asuntos consulares, Master en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, con doble titulación, (Universidad de Salamanca-España y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencia Sociales -IGLOBAL-). Asimismo, trabajó en la “Fundación en Defensa de los Dominicanos en Norteamérica -FDDNE-” ofreciendo servicios comunitarios legales de salud y educación a dominicanos en USA y Canadá. Actualmente labora en Architectural Design, PLLC. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Indira, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Los Cacicazgos es un distrito o sector de la ciudad de Santo Domingo, capital de RD. Es el lugar más opulento de la ciudad. La Avenida Anacaona tiene el precio más caro por m² en el país superando al sector de Piantini.​ Los Cacicazgos en particular están poblados por personas de clase alta, que le convierte en el sector de mayor renta per cápita del país y, por lo tanto, el más rico de la nación caribeña. Este lugar tiene la más baja tasa de pobreza en la ciudad.

►Servicio comunitario: Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones que se crean sin la intención de ganar dinero. Proporcionan beneficios o servicios a las personas y las comunidades. Si está interesado en iniciar una comunicarse en www.councilofnonprofits.org

►Salud: Limpiar el hígado y la vesícula: 1) Consumir en ayunas una cucharada de aceite de oliva virgen extra mezclada con una cucharadita de zumo de limón y ajo molido. Debe realizarse en ayunas durante un mes. Esperar 30 minutos para desayunar y se pueden experimentar síntomas como diarrea o heces abundantes, gases, cansancio, falta de apetito, náuseas, cefaleas, mucosidades, mal olor corporal, orina muy oscura y olorosa o erupciones en la piel. 2) También se debe evitar el consumo de alimentos que contengan grasa, chocolate, lácteos, café, alcohol, manteca y carnes rojas, ya que estos impiden la correcta limpieza del hígado.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 11: Compra del dólar 56.40 y venta 56.90; Compra euro 66.30 y venta 56.90

►Precios de los combustibles: Gasolina Premium a $265.80 y Regular a $246.80. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $134.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Sempiterno = Que durará siempre, no tendrá fin.

►Cita histórica: “A veces es difícil de aceptar, reconocer los propios errores, pero hay que hacerlo. Fui culpable de exceso de confianza y arrogancia, y castigado por eso”. (Mijaíl Gorbachov, presidente (15 de marzo de 1990-25 de diciembre de 1991) de la URSS durante su desmembración, poniendo punto final al comunismo).

►Truco: Pérdida de peso: Esto es posible con la siguiente bebida: 1/4 de cucharadita de pimienta negra molida, 2 cucharadas de jugo de limón, y una cucharada de miel en un vaso de agua. Beba esto con el estómago vacío todas las mañanas y perderá peso rápidamente.

►Curiosidad: Si bien la lactancia es inherente al sexo femenino, lactancia masculina es un fenómeno extraño pero posible. Una de las causas relacionas con la lactancia masculina es la prolactinoma, un tumor benigno en la glándula hipófisis o pituitaria, encargada de la secreción de prolactina, una hormona que induce la producción de leche y regula la función sexual de los hombres.

Por Ramón Mercedes