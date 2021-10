Entérate NY

Comparte esta noticia

►Margarito dispara desde RD: Desde EUA donde residía, Margarito de León fue el Coordinador Internacional de campaña del hoy presidente Abinader, además de director Ejecutivo Nacional de Operaciones. Hoy en día es miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM, sub director del DNI y hombre de extrema confianza del mandatario, a quien lo conoce desde niño por haber trabajado con su papá, el doctor Rafael Abinader. La semana pasada, un periodista de un estado cercano a NY publicó que el ex presidente Leonel Fernández había juramentado 230 nuevos miembros de la FP. ¡Ay! Para que fue eso. Desde RD Margarito disparó una ráfaga hacia el comunicador. Entre otras cosas expresó: “agradezco la información, aunque en reconocimiento a tú bien ganado buen nombre como comunicador, me voy a permitir hacerte una ligera y sana recomendación. Para que en el futuro tus escritos sean creíbles e irrefutables, te invito a revisar el lente de la cámara con la que se tomaron las fotos que sustentan tu aseveración, ya que las fotos son un mentís y desdicen lo que escribes. El escrito reseña la juramentación de 230 personas, mientras las fotos recogen la presencia de unas 30, siendo palpable que la cámara omitió alrededor de 200. A menos que exista un error tipográfico o del teclado al agregarse involuntariamente el número 2 (dos) inicial, lo cual debería ser aclarado por ti. Te reitero mi afecto y cariño. Su estimador de siempre. (Margarito Carlos de León). Un ciudadano vociferó en Brooklyn: “están tirando y no es de los molinos”. Otro le contestó: “si el ex presidente Horacio Vásquez hubiese estado vivo sale en defensa de su primo periodista”.

►Leonel concluye periplo en EUA: El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y ex presidente de la república, doctor Leonel Fernández, concluyó su periplo por EUA haciendo 21 juramentaciones, la última con 600 nuevos miembros durante un acto masivo celebrado este domingo en Manhattan. Ya había juramentado más de 4,500 en 17 ciudades pertenecientes a los estados de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Washington DC, Virginia, Delaware, Massachusetts, y Providencia, entre otros, declaró el director de comunicaciones de la entidad, Omar Liriano. Durante el evento, efectuado en Taino Towers, ubicado en el 2385 con la calle 122, en el sector de Harlem, el ex mandatario manifestó, entre otras cosas “tenemos un problema de desempleo, de falta de ingresos para satisfacer necesidades básicas, hay desesperanza, desorientación y frustración en la RD, pero para enfrentar todos esos problemas exitosamente ha nacido la FP. Para eso es que se ha creado este partido, dijo, para proteger a nuestros conciudadanos, para ayudarle a sobreponerse a estas vicisitudes, a todos estos desafíos de un mundo incierto y complejo que mantiene prácticamente la humanidad desorientada. Pero, por la experiencia de gobierno que tienen nuestros compañeros, por haber pasado por crisis previas, como la financiera global del 2008, la bancaria del 2004, el alza de los precios de los combustibles del 2009, y pudimos superar todos, la FP es el partido más calificado y de mayor experiencia para tomar las riendas del poder en la RD.

Ver: https://www.youtube.com/watch? v=5CZADPrpYkI ¡Ay, ay, ay!

►¿Cultura en NY, un carrito chocón?: Observadores políticos dominicanos en El Bronx debatieron y concluyeron sobre la situación del Comisionado de Cultura en NY y nos enviaron la siguiente comunicación. Ni quito ni pongo. Veamos: Observamos hace pocos días el programa de Cruz Triffolio y él llama a la Comisionada, Lourdes Batista, “un carrito chocón”, porque choca con todo el mundo, y consideramos que es cierto. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= FfSkRTsbCu8 Batista se ha enfrentado a los altos dirigentes del PRM-NY, con el Cónsul Eligio Jáquez, ha cancelado cuadros del perremeísmo en la urbe, entre ellos a Francisca Casilda Vargas (Francia), directora de Educación de la circunscripción 1-USA del PRM en los estados del noreste de EUA, además de ser directora adjunta de Educación de la seccional del partido y miembro de la Comisión Ejecutiva. También, la destacada dirigente del partido Marisol Calderón fue cancelada; luego a los directores de comunicaciones y prensa, Liany Ferreras y Nolagko Nolasco los hizo renunciar; al militante perremeísta Ricardo Ureña, destacado folklorista dominicano radicado en NY por muchos años. Asimismo, a Providencia Rossi Pujols, quien se desempeñaba como su asistente y luego directora de recursos humanos de la institución. Ella trabajó con Batista en su organización “Solo para locos”. Diiicen que después que concluya la Feria del Libro, el próximo día 17, el presidente Abinader podría hacer tomar nuevos rumbos en la entidad gubernamental. ¡Huumm! Un ciudadano en Queens vociferó el nombre del abogado, escritor, alto dirigente del PRM-NY, de carácter parsimonioso, Miguel Espaillat. Otro contestó “un hombre ducho en cultura, política, geografía, y de buenas relaciones con la comunidad. ¡Bueeeno!

►En defensa de la Comisionada: Los dirigentes de la Coalición Democrática en NY Marino Mejía y Wilma Tamayo, han planteado públicamente que el cierre del Comisionado de Cultura-NY es culpa del PRM. Tanto Mejía como Tamayo son asiduos y constantes visitantes al Comisionado, desconociéndose si tienen algunas atribuciones. Mejía destaca en un artículo que el presidente Abinader, durante su recién estadía en NY, no visitó la Comisionada, constituyendo un acto de desconsideración inmerecida a la honorable poeta y escritora Lourdes Batista. “No me cabe la menor duda de que en esa actitud influyeron las acciones torpes, pedantes y desaguisadas de un ridículo grupo del partido en el poder, en esta seccional de NY, que, por su visible proceder palurdo (que tiene poca educación y no sabe comportarse con buenos modales en público), el ingenio popular lo ha bautizado como “La banda de los 5”. Aprovecho la ocasión, escribe Mejía, para dejar claro que dicha banda tiene mucho que ver, según fuentes de entero crédito, con lo que está pasando en el Comisionado y la acción del Departamento de Edificios de NYC. Ver: https:// periodicoelsiglo.com/ opinionarticulos/cara-y-reves- de-una-visita-presidencial- por-marino-mejia/. Reproducimo s lo escrito por Tamayo en las redes este 27 de septiembre: Vamos a ver que está pasando el PRM envuelto en el caso de robo de vehículos en NY, dirigente del PRM es parte del escándalo de una banda de ladrones que roba vehículos para enviar a RD, cobrando sin trabajar, viven en NY y cobran en el gobierno en RD. Cabecillas del PRM hacen denuncias sobre el edificio donde se encuentra el Comisionado de Cultura en NY. La ciudad cerró el edificio donde está el Comisionado, una iglesia y negocios de dominicanos. El periodista Miguel Cruz Tejada le preguntó a ella, durante una rueda de prensa, si tenía las pruebas que apoyen su acusación contra el PRM, y Tamayo no respondió.

►Retazos noticiosos: El Alto Manhattan, aparte de su actual peligrosidad por los constantes actos vandálicos y crimen, es placentero recorrerlo para escuchar y observar a llamados líderes políticos, comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes dominicanos, que se explayan exponiendo, analizando y discutiendo diferentes situaciones (nacional e internacional). A su entender son “todólogos”, “cienciólogos” y “doctos” en los temas a tratar, considerando que ni un decano de la Universidad de Harvard en ciencias políticas tiene capacidad de rebatirle. El pasado viernes se armó una discusión de “chupe usted y déjeme el cabo”. Motivo de las discusiones entre unos 15 criollos en la calle Dyckman: un juez federal anunció el pasado miércoles que otorgará liberación incondicional a John Hinckley Jr. que intentó matar al expresidente Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= ltpBKaMcFDA&t=231s Al siguiente día otra discusión similar de “exponentes callejeros”, pero en la avenida Saint Nicholas, sobre la distribución de $$$ a los partidos políticos. Uno analizaba los 20 mil millone$ que la JCE ha entregado a las organizaciones en 23 años. Otro intervenía para decir “espérate, eso es por ley, el artículo 61 de la Ley 33-18 de Partidos Políticos, así lo establece, ¿qué te pasa a ti? Aprende”, gruñó. Otro interviene y expresa, con ínfulas de catedrático: “la Ley establece un 80% para los que obtuvieron más del 5%; de los votos válidos en la última elección, un 12% para los que sacaron un 1%; y menos del 5% y un 8% a los partidos que sacaron entre el 0.01% y 1%”. Salta otro, con voz estruendosa: ustedes parecen ingenieros, contables y estadísticos calculando tanto y hablando de la que pica el pollo”. Algunos se sintieron ofendidos y se armó un “dime y direte” en tono airado, pero la sangre no llegó al río.

►Un valor dominicano en NY: Los organizadores de los Premios Latinos Fama reconocieron al joven dominicano Moisés Sánchez Manzueta, quien fue reconocido “líder juvenil de la comunidad latina en USA” por su destacada labor en la diáspora. Fue reconocido junto a otros líderes políticos, sociales, empresariales y artísticos, entre los que se encuentra, el candidato a la Alcaldía de NYC, Eric Adams, los actores Sergio Goris, Scalert Ortiz y Carolina Tejera, entre otros. El quisqueyano labora en el departamento legal del Consulado RD-NY y el Cónsul, Eligio Jáquez, dijo sentirse muy satisfecho de tener en la sede un joven con los méritos de Sánchez Manzueta. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Moisés, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes (Cantinflas) tuvo tal impacto en la cultura del mundo hispano que incluso la Real Academia Española agregó a su diccionario la palabra “cantinflear”, en relación a su peculiar manera de hablar mucho sin decir nada. Comenzó a estudiar Medicina, pero la falta de recursos y de interés lo llevaron a abandonar la carrera y ejercer múltiples oficios, como barrendero, albañil, peluquero, bolero, boxeador, bailarín, cartero, torero, y alistarse en el ejército, mintiendo sobre su edad, aunque fue dado de baja cuando su padre reveló que solo tenía 16 años. En los inicios de su carrera fue sin duda la invención del personaje de Cantinflas, el “peladito” de baja extracción social que con su hablar confuso consigue imponerse sobre los poderosos. El nombre de Cantinflas viene cuando al momento de una improvisación incoherente tras haber olvidado su parlamento, alguien del público le gritó: “¡Cuánto inflas!”

►Servicio comunitario: Los dominicanos que piensen viajar próximamente a la RD deben tomar todas las medidas de precaución por el Covid-19 que ha vuelto hacia atrás en el país caribeño. El presidente Luis Abinader lo admitió hace un par de días. El Ministerio de Salud Pública reportó el pasado jueves un aumento en contagios de 592 personas, una de las cifras más altas de las últimas semanas. Atención: “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”.

►Salud: Existen remedios naturales que son el aliado perfecto para reducir los altos niveles de glucosa en sangre. Un nuevo estudio publicado en la revista Obesity, comprobó que el jugo de frambuesa reduce el azúcar, mejora la resistencia a la insulina y disminuye el riesgo de afecciones cardíacas, además es rico en antocianinas de gran poder antiinflamatorio

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 3: Compra del dólar 56.40 y venta 57.50; Compra euro 67.00 y venta 72.00

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $129.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Perfidia = Deslealtad o maldad extrema.

►Cita histórica: “Haití solo no puede; RD no puede, pero la comunidad internacional debe buscar una solución definitiva al tema de Haití” (Leonel Fernández, ex presidente de la República)

►Truco: Para quitar manchas de la ropa, se puede humedecer una bola de algodón con agua oxigenada y aplicarla en el área afectada. Si no se le quita, crear una solución con 50 % de agua oxigenada y 50 % de amoníaco. El amoníaco acelera el proceso y no aplicar sobre lana o seda porque entonces se comerá las proteínas de ambas telas.

►Curiosidad: Las lechuzas no giran los ojos, son de las pocas aves que mueven toda la cabeza para ver algo que esté a un lado, mientras sus oídos están a desnivel para detectar de donde provienen los sonidos y ser más efectivos a la hora de cazar. Existen unas 133 especies en el mundo. Los huevos que ponen van en consonancia con la disponibilidad de presas, pudiendo tener varias puestas si éstas son abundantes, de esa manera los embriones nacen a distinto tiempo, esto puede ser una adaptación para sobrevivir, pues alimentar varios pichones a la vez de carne, les resulta difícil si todo están del mismo tamaño si hay escases de alimento.

Por Ramón Mercedes

