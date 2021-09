Entérate NY 

Comparte esta noticia

►Cierran Comisionado de Cultura NY: Las autoridades de esta ciudad cerraron la semana pasada el Comisionado de Cultura-NY y una iglesia que está en el mismo edificio, ubicado en el 541 W. de la calle 145, en el Alto Manhattan, debido a violaciones que se han cometido. La actual comisionada, Lourdes Batista, ordenó hace algunos meses remodelar y construir sin ningún permiso, supervisión ni aprobación por parte de las autoridades de NY, una pared en el sótano y otras divisiones frente a su despacho, según se ha informado. Las autoridades pusieron de manera visible las notificaciones del cierre del local en la puerta principal de la oficina dominicana, como lo hacen siempre en situaciones similares. Asimismo, una fuente nos informó que después de haber cerrado la oficina, fue reabierta y permanecieron algunos empleados del Comisionado en su interior por varias horas, recogiendo documentos y computadoras, entre otras cosas. Del Comisionado tendrán que acudir a la Corte en las próximas semanas. Además, se informó que la Feria del Libro 2021 será celebrada los próximos días 15, 16, y 17 en la escuela George Washington, ubicada en la avenida Audubon con la calle 193 en el Alto Manhattan. Asimismo, se efectuará la cena gala el 14 de octubre en los salones de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx.

►Ya hay movimiento de reelección en NY: El Presidente Luis Abinader proclamó la semana pasada en NYC: “Yo no voy a venir aquí, como muchas veces se hace, a jugar a una hipocresía de que yo no voy a una reelección; hay una posibilidad de una reelección consecutiva, lo voy a analizar en un año y medio”. Eso lo han considerado muchos dominicanos como una clara señal para iniciar los aprestos reeleccionistas en los nuevayores. Ya hay empresarios, políticos, profesionales y ciudadanos comunes que, de manera disfrazada, engañosa y como quien no quiere la cosa, se proponen formar organizaciones y entidades para “servirle a la comunidad”, otros a dar declaraciones a la prensa, participar en programas de TV y radio en la línea de la reelección. ¡Vuelve y vuelve! Abinader, será una de las consignas que algunos ex reconocidos reformistas en la Gran Manzana emplearán. Vuelta al globo.

►“Pleito casao PRM-NY”: Una fuente de entero crédito dentro del PRM-NY afirmó a Entérate NY que el pleito entre compañeros perremeístas en la Gran Manzana está “casao” por la presidencia de esa entidad política. Asimismo, por la dirección del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX). Muchos compañeros consideran al presidente del partido, Neftali Fuerte, y al presidente de Index-NY y secretario general de la entidad, John Sánchez, de ineptos, incapaces y sectarios. Hay un fuerte movimiento a favor de Aris Guevara ¡Huumm!

►Ruíz Vs Padilla: Lectores de esta columna en Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx, por considerarlo de interés comunitario nos envían el mismo video y escriben en la misma línea de opinión lo siguiente: Después de ver en la TV al reconocido y valorado reportero dominicano en NYC Manuel Ruíz, decirle verdades al señor Máximo Padilla, presidente del llamado Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), en cuyo planteamiento no hay desperdicios, también queremos enfocar (coinciden los lectores) sobre el inoperante CODEX (…..) Entérate NY omite pareces por ofensivos. Añadiendo los emisores que a la comunidad no se le puede seguir embaucando para favorecer intereses personales. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=nz9uLG50F5E Dejamos a consideración las conclusiones. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= zeC4Jv8yP-k ¡Bueeeno!.

►Valoran congresista Espaillat: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, después de ver el video del comunicador Manuel Ruíz, han manifestado que son testigos y conocedores de que diversos sectores criollos en NY (políticos, empresarial, comunitario, eclesiástico, deportivos, y ciudadanos comunes, entre otros) apoyan y reconocen el sólido liderazgo y los grandes aportes que el congresista Adriano Espaillat ha hecho, no solo en beneficio de la comunidad dominicana, sino también a favor de otras etnias. Fue el candidato más votado entre los 27 que se postularon a la Cámara de Representantes de los EUA en el estado de NY en las pasadas elecciones del 3 de noviembre pasado. Obtuvo el 91% de los votantes de su distrito 13. ¡Uff! Diiicen que gracias por tener a un Adriano se pudo votar en las pasadas elecciones de la RD en el exterior. ►Dominicanos NY catalogan de excelente labor Espaillat en 2020: https://hoy.com.do/ dominicanos-ny-catalogan-de- excelente-labor-congresista- espaillat-en-2020-2/

►Alarma entre dominicanos en NYC: Ante la información publicada hace pocos días en la prensa nacional de que los partidos políticos dominicanos han recibido en 23 años, desde 1998 hasta la fecha, 20 mil 643 millones de pesos, como parte de la contribución económica que legalmente les otorga el Estado, muchos quisqueyanos en NYC han pegado el grito al cielo, se han alarmado y están expresando todo tipo de epítetos contra las organizaciones políticas del país. Aluden que “cuando nuestra democracia debería estar consolidada, ahora tenemos más robos en el erario público, delincuencia, hambre, pobreza, desorganización en el tránsito, en muchas instituciones públicas, porque los políticos han politizado todo en nuestro país, y cada partido lo que defiende realmente son sus intereses”. ¡Ay!

►Anuncia sometimiento a la justicia-RD: Los ex funcionarios de la pasada JCE -Julio César Castaños Guzmán (presidente), Henry Mejía (miembro), Gilberto Cruz Herasme (director del Voto del Dominicano en el Exterior)- serán sometidos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) la primera semana del próximo mes de octubre, por el postulado candidato a diputado por la circunscripción 1-EUA, doctor Yomare Polanco, por despojarlo de su triunfo durante las pasadas elecciones congresuales en territorio estadounidense. Recordó que la quema, destrucción de boletas, violación y desaparición de valijas bajo custodia fueron admitidas por empleados de la Junta en dicha circunscripción, al actual presidente de la JCE, Román Jáquez, quien luego lo dio a conocer públicamente. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v=vBp8S_ Vi8Ss “Hemos agotado todos los procesos legales establecidos por la Constitución y las leyes de la RD, sin que todavía se defina nuestro caso, afirma Polanco.

►¿Si reelección de Abinader fuera mañana?: Si la reelección del presidente Luis Abinader fuera mañana, ganaría de calle en NY. Luego de su visita a esta urbe y anunciar varias medidas y otras en ejecución a favor de los dominicanos residentes en el exterior, el autor de esta columna hizo este fin de semana varios sondeos entre criollos en el Alto Manhattan y El Bronx, áreas donde reside el 75 % de los quisqueyanos en la Gran Manzana. Más del 60% de los sondeados apoya y celebra las recientes anunciadas medidas por el mandatario”.

►Se pelean en NY por lo que no es suyo: Políticos, diputados del exterior, organizaciones comunitarias, sociales, taxistas, bodegueros y hasta ciudadanos comunes, mantienen un pleito en esta ciudad de “Chupe usted y déjeme el cabo”, ante las recientes medidas anunciadas por el presidente Abinader, entre ellas “la aplicación de los 10 dólares (el cobro a los connacionales que visitan el país) para que no tengan que pagarlos, y el otro tema es de los impuestos en los tickets aéreos, y como son por ley, se someterá a la reforma fiscal”. Trabajaremos para implementarlos en los próximos meses, planteó el mandatario. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= dp21ErQlIF8 Ver también https://www.youtube. com/watch?v=zeC4Jv8yP-k Ahora, “los llamados defensores de la comunidad”, se atribuyen esos y otros logros, de manera individual. Pero olvidan que esas demandas tienen muchos años siendo reclamadas, pero salen estos “todólogos” y “sabiólogos”, diciendo, alegando, atribuyéndose, insinuando, y exponiendo de manera pública que esos reclamos serán una realidad por su lucha titánica. Sonó una canción: https://www.youtube. com/watch?v=dKO9fofH9J0 Y otro contestó: Dice el refrán pueblerino “el que de ajeno se viste, en la calle le desnudan”, es decir, quien se atribuye lo que no le pertenece se expone a verse despojado en el momento menos pensado. Este refrán se aplica también a los jactanciosos que presumen de méritos que no poseen. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Milka Santana, oriunda de Yamasá-RD, llegó a NYC con 10 años. Con deseos de superación estudió matemáticas y finanzas en la universidad de Baruch. Luego se trasladó a Londres, Inglaterra, y trabajó para la empresa Goldman Sachs. Después, se fue a Hong Kong, y trabajó un año para la firma Goldman Asia. Más tarde se muda a Xi’An-China y vivió 5 años allí, logrando obtener dos títulos de postgrado, uno en la Universidad de John’s Hopkins y otro Xi’An Jiaotong. Donde quiera que ha permanecido siempre hace saber que es dominicana. La nueva generación, no solo de dominicanos, debe tomarla como ejemplo a seguir. Se mudó a su lugar de origen-RD y vendrá con frecuencia a esta urbe. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Milka, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El “Síndrome de Hubris” es un trastorno que genera un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y deprecio hacia las opiniones de los demás. Las personas que lo padecen, generalmente líderes, se sienten capaces de realizar grandes tareas, creen saberlo todo y que de ellos se esperan grandes cosas, por lo que actúan yendo un poco más allá de la moral ordinaria. Se trata de “una característica de personalidad y del momento en que una persona está en cierta situación social; es decir, hay personas que en el juego social pueden adquirir o tener mucho poder, y esto los hace adictos a él. Este trastorno que padecen las personas es una característica de la personalidad que los hace excesivamente auto confiados y mesiánicos.

►Servicio comunitario: Si usted es o ha sido víctima de abuso físico o mental, debe visitar la Línea Directa Nacional de Violencia Familiar. Ver: https:// espanol.thehotline.org/ o llamar al 1-800-799-7233 y 1-800-787-3224.

►Salud: El colesterol malo es responsable de daños a 4 millones de personas anualmente en el mundo. Para reducir sus niveles: Consumir alimentos con alto contenido en fibra como la avena y su salvado, aceite de oliva, verduras en general, carnes magras de ternera y, sobre todo, de ave y retirar siempre la piel, lácteos (yogures, queso, leche, etc.) bajos en grasa o desnatados directamente, además, legumbres de todo tipo (lentejas, garbanzos, etc.)

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 19: Compra del dólar 56.40 y venta 56.90; Compra euro 66.30 y venta 69.80

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $129.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Abominación = Rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión.

►Cita histórica: “Majestad, llevamos 500 años esperando” (Joaquín Balaguer, expresidente de la RD)

►Truco: Los depósitos endurecidos de jugos digestivos que se encuentran en la vesícula biliar se denominan cálculos biliares. Pueden ser dolorosos e interferir con su digestión. Combine 3 partes de aceite de oliva con 1 parte de limón y 1 parte de pimienta negra en un vaso. Mezcla y tomar. Esto puede hacer que los cálculos biliares se muevan.

►Curiosidad: Es ilegal para cualquier persona en territorio estadounidense poseer los restos de un águila dorada o maltratarla, al igual que las águilas blancas (muertas o vivas), a menos que se porte un permiso especial. Por qué, porque es el ave nacional y un poderoso emblema de la libertad que aparece en casi todos los símbolos, desde las banderas militares hasta los billetes de dólar.

Por Ramón Mercedes

