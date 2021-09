Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Abinader la vota por los 411 en NY: Al decir de observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, el presidente Luis Abinader se ha dirigido desde que llegó a NYC (pasado viernes) a cerca de 4 mil dominicanos, durante sus encuentros en el Fort Washington Armory en la juramentación de dominicanos en dicho lugar. Luego en el acto que le preparó el congresista Adriano Espaillat en el Teatro United Palace, ambos en el sector de Washington Heights, y durante los reconocimientos a cientos de connacionales en los salones de Beverly Hills Manor, exclusivo lugar de la Corp. High Class, ubicado en la avenida Jerome con la calle 174, en El Bronx. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ presidente-abinader-anuncia- medidas-beneficiaran- comunidad-dominicana-en-el- exterior/ Ver: https:// elnuevodiario.com.do/video- abinader-dice-en-nueva-york- estamos-limpiando-el-pais/ Diiicen que no hay razón para hacerle piquete al mandatario porque ya comenzó a comprometerse a cumplir, además, este martes anunciará nuevas medidas que beneficiaran más a la comunidad. Senador de NY califica a Luis Abinader como un presidente maravilloso = https://www. elcaribe.com.do/destacado/ senador-de-new-york-califica- a-luis-abinader-como-un- presidente-maravilloso/.

►Juntos, pero no revueltos: El restaurant 809 (la bandera dominicana), el más visitado en el Alto Manhattan por la comunidad dominicana, donde se celebra el 80 % de todas las actividades (políticas, comunitarias, deportivas, sociales, culturales, religiosas, etc.) todavía permanece cerrado por la pandemia y abre sus salones para ocasiones de contratación. Pero, al frente se encuentra La Parrillada: Dyckman Express Restaurant, propiedad del mismo Cirilo Moronta y la comunidad lo ha hecho suyo como 809, por sus buenas atenciones, precios módicos y un menú variado de comida criolla. Con la presencia de políticos de alcurnia que han venido desde RD, en los últimos días a NYC, es el lugar preferido para estar “juntos, pero no revueltos”. Allí se juntan miembros del PRM, PLD, FP, PRSC, comunitarios, periodistas, y agentes del DNI, que están en NY con la llegada del presidente Abinader. En el lugar muchos se saludan y dan el abrazo del oso. Sentados, hablan bajito y mirando con la “rabiza del ojo” a determinada mesa, y señalando con discreción. ¡Ah! acuden policías del precinto 34 para comprar y llevar alimentos. El sitio es un arcoíris.

►Renunció en NY del PRSC: El valorado y aguerrido dirigente del PRSC en NY (actual secretario de Ultramar) German Ramírez Jr., renunció a esa entidad política la semana pasada, según publicación en su Twitter, el cual expresa: “Familia, quiero informarles que he renunciado del PRSC. Fueron muchos años de aprendizaje. No me siento representado por las autoridades y no estoy de acuerdo ni con la visión, ni con las decisiones que hemos tomado en los últimos años. Gracias a todos por su apoyo. Ramírez, un ex candidato a diputado por la circunscripción 1-EUA, fue quien sometió el proyecto para eliminar el voto de arrastre en el exterior. Ver: https://www. elcaribe.com.do/destacado/tc- conocera-instancia-que-busca- eliminar-voto-de-arrastre-en- el-exterior/ Luego, el Tribunal Constitucional lo aprobó. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2021/01/04/650942/tc-dispone- que-diputados-representen-a- dominicanos-del-exterior-sean- electos-con-listas- desbloqueadas Diiicen en la Gran Manzana que el gallo colorao tiene moquillo, dandí, viruela aviar y piojillos, que ni el médico chino salva la filial del “rompan fila y que viva el jefe”.

►Reunión entre Abinader y perremeistas USA: Una reunión entre el presidente Luís Abinader y unos 300 perremeístas fue celebrada este domingo en el Maestro’s Caterers, ubicado en El Bronx. Llegaron compañeros desde Alaska, Providencia, Massachusetts, Virginia, Washington DC, Pensilvania, Connecticut, y Nueva Jersey, entre otros lugares. Todos pensaron que tratarían sobre empleos y nombramientos, pero no se habló nada de eso. Hablaron el cónsul Eligio Jáquez y el presidente del partido, Neftali Fuertes, este último organizador del acto. El mandatario al hablar declaró que se siente bien con el trabajo electoral efectuado por los compañeros, dándole las gracias reiteradamente, entre otras cosas, pero nada de empleos ni nombramientos. Quedamos decepcionados, alegan muchos de los perremeístas asistentes. La mayoría salieron frustrado, diiicen.

►Una dominicana sustituirá un dominicano en NY: El asambleísta estatal por el distrito 86 en El Bronx Víctor Pichardo, renunció a la posición el pasado día 10 para pasar a administrar un hospital del área con muchos recurso$. Sería sustituido por la activa líder comunitaria Yudelka Tapia, este próximo jueves durante un encuentro entre demócratas de dicho condado. Tapia es una veterana política demócrata en El Bronx.

►Los reconocimientos del presidente: Observadores políticos criollos en El Bronx sostienen que en los reconocimientos que hizo en NY el presidente Luis Abinader “no son todos los que están ni están todos los que son”, citando el caso de Bertha Marjaris Gil de Batista, presidente de la Federación Dominicana Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Aéreas (FEDACAMA), quien al decir de una fuente bien enterada, se propone trabajar desde ya por la reelección del presidente ¡intercambio! y aspirar a una posición electiva en el condado de Passaic-Nueva Jersey con el apoyo del PRM. ¡Bueeeeno!

►Intercambio entre Brito y Polanco: La semana pasada el aspirante a la presidencia de la RD por el PLD, Domínguez Brito, fue recibido por el doctor Yomare Polanco en su industria Guardian Drug Company en NJ, con más 500 mil pies cuadrados, 900 empleados fabricando más de 104 productos farmacéutico de venta masiva en EUA. Allí el dirigente político expresó: “Esto no es un reclamo de Yomare para ser diputado, es un reclamo del pueblo dominicano, es el reclamo de una sociedad que quiere justicia, se aplique la Constitución, que se apliquen las leyes, que el estado de derecho que debe prevalecer en toda democracia sea el que impere. Esperamos la decisión y esperamos del TC a los fines de que el estado de derecho en la RD se respete”, dijo Brito. Polanco se dirigió a él diciendo: “no solamente lo definimos aquí, sino conocerlo más de lo que ya los conocemos, es difícil y fácil si se habla se reserva moral, de lo bien hecho, la dignidad, honorabilidad, honestidad de la persona, eso va acompañado de ese nombre y ese hombre es Domínguez Brito. ¡Ah! Polanco le adaptó a Brito la canción “My Way” de Frank Sinastra. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ dominguez-brito-visita- cientos-de-trabajadores- industria-nj-le-adaptan- cancion/.

►Retazos informativos: Cuando llega a NY un alto dirigente de un partido de la RD es recibido en el aeropuerto por sus seguidores, donde se arma como siempre un dime y te diré, empujándose y luchando por aparecer en las fotos y videos pegado al líder. La llegada de Leonel Fernández lo demostró una vez más, y ojalá cuando retorne al país la sangre no llegue al río en los nuevayores. Otra cosa, quienes acompañan desde RD a los líderes, en todas las actividades que le preparan en NY, NJ, Pensilvania, etc, es decir, los dirigentes que vienen junto al “jefe”, luchan y quieren imponerse para aparecer al lado del “mandamás”. ¡No ombe! Esa práctica tiene que corregirse en los partidos políticos, alegan dirigentes en NYC. Dominicanos del Alto Manhattan comentan por doquier que en las juramentaciones que hizo el precandidato presidencial del PLD, Domínguez Brito, en EUA, muchos de los directivos de su proyecto político fueron de los primeros que se pusieron al frente para juramentarse. ¿Había que llenar espacio? O fue reciclaje o ABM = Allante, Bulto, y Movimiento dichas juramentaciones. Preguntan ¡Huumm!

►Ante comentarios le hacen piquete: Ante los insistentes comentarios en la comunidad dominicana en el Alto Manhattan de que los integrantes de Acción Rápida no le hacían una protesta al precandidato presidencial del PLD, Domínguez Brito” por conveniencia, los “rapiditos” contestaban que no tenían compromisos con ningún sector. Resultado, el político tuvo un encuentro con seguidores suyos y personas de la comunidad, el pasado jueves, en el 501 de la calle 145 esquina Ámsterdam, y ahí se presentó la tropa, comandada por Dayanara Borbón, Radhamés García y Mónica Zapata y “rián” se inició el piquete, que por un tris la sangre no llegó al río. Los “peledeces” llamaron la policía, pero no actuó. Llegó Domínguez Brito e inmediatamente penetró medio a medio entre los protestantes, diciéndole “tengo un proyecto de nación y tengo muy bien definido los valores que expondré, creo en la formación, en la educación y la honestidad. Como ustedes, que quieren lo mejor para su país, yo también lo quiero”. Trató de seguir explicando su objetivo y programa de gobierno, no lo dejaron terminar porque reiniciaban la “voceadera”. A los 20 minutos se retiró abrazando a muchos de ellos (hombres y mujeres). Luego, los “rapiditos se fueron en orden y pacíficamente. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ piquetean-a-dominguez-brito- en-ny-cuando-llega-al-acto- habla-con-protestantes-y- saluda/ Ante los insistentes comentarios en la comunidad dominicana en el Alto Manhattan de que los integrantes de Acción Rápida no le hacían una protesta al precandidato presidencial del PLD, Domínguez Brito” por conveniencia, los “rapiditos” contestaban que no tenían compromisos con ningún sector. Resultado, el político tuvo un encuentro con seguidores suyos y personas de la comunidad, el pasado jueves, en el 501 de la calle 145 esquina Ámsterdam, y ahí se presentó la tropa, comandada por Dayanara Borbón, Radhamés García y Mónica Zapata y “rián” se inició el piquete, que por un tris la sangre no llegó al río. Los “peledeces” llamaron la policía, pero no actuó. Llegó Domínguez Brito e inmediatamente penetró medio a medio entre los protestantes, diciéndole “tengo un proyecto de nación y tengo muy bien definido los valores que expondré, creo en la formación, en la educación y la honestidad. Como ustedes, que quieren lo mejor para su país, yo también lo quiero”. Trató de seguir explicando su objetivo y programa de gobierno, no lo dejaron terminar porque reiniciaban la “voceadera”. A los 20 minutos se retiró abrazando a muchos de ellos (hombres y mujeres). Luego, los “rapiditos se fueron en orden y pacíficamente.

►Un valor dominicano en NY: Naomy Ramírez Regalado, 22 años, hija de la reconocida licenciada en derecho María Mercedes Regalado, es una brillante estudiante de “Asistente a Médico” en la universidad Brooklyn College. La joven dominicana, que reside desde hace varios años en la Gran Manzana, es un ejemplo a seguir por parte de las actuales generaciones. Cursa el tercer nivel. Labora en la famosa tienda Burlington y ha sido reconocida por su dedicación al trabajo como empleada del mes durante todo un año. Es oriunda de la provincia Juan Sánchez Ramírez. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Nao, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Los historiadores coinciden en que el papiro tiene su origen cerca de los inicios de la historia de la humanidad, en el que fue utilizado por los egipcios, cuando la transferencia de conocimientos de una generación a otra exigía la creación de algún tipo de medio de almacenamiento que se conservara durante mucho tiempo sin deteriorarse. El primero de esos medios de almacenamiento basados en el papel fue sin duda el papiro. Un antiguo material grueso parecido al papel que se producía a partir del extracto de la planta de papiro (Cyperus papyrus).

►Servicio comunitario: Para acceder a cupones de alimentos en USA se debe llamar a la Línea Nacional Contra el Hambre. 1-877-842-6273, presionar el 3 para español. Disponible de lunes a viernes entre 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

►Salud: El pescado tiene un valor nutritivo excelente, proporciona proteínas de gran calidad y una amplia variedad de vitaminas y minerales, como las vitaminas A y D, fósforo, magnesio, selenio, y yodo en el caso del pescado de mar.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 19: Compra del dólar 56.85 y venta 57.20; Compra euro 66.99 y venta 70.00

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Impertérrito = Persona que no se altera, perturba o muestra emoción ante una impresión o estímulo externo que normalmente producen turbación.

►Cita histórica: “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” (Séneca, filósofo, estadista, dramaturgo estoico romano, recordado por sus aportaciones a la filosofía de la ética y la moral).

►Truco: Dolor de garganta. Puede deshacerse del mismo agregando 1 cucharada de jugo de limón fresco, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Haga gárgaras con este líquido.

►Curiosidad: El aeropuerto internacional de la isla de Barra en Escocia, es el único en el mundo donde los despegues y aterrizajes suceden en la playa. Esto, en primer lugar, significa que todas las operaciones aéreas pueden fácilmente verse afectadas por la marea.

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660