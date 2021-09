Entérate NY

Comparte esta noticia

►Lo dicho por Domínguez en NY: Su primera actividad dentro del periplo que hace en USA el aspirante a precandidato presidencial del PLD, Domínguez Brito, se la hicieron este sábado en el Alto Manhattan. Un almuerzo conferencia. Ahí, entre otras cosas expresó: “Somos una democracia con sus defectos y grandes virtudes, pero durante décadas elegimos nuestros gobernantes, tenemos mecanismos de selección de nuestros jueces, legisladores, del poder ejecutivo, transitamos décadas tras décadas fortaleciendo el estado de derecho. Realmente somos una nación que lucha, persigue y pretende que tiene vocación cada día de ser mejor. Y en ese esfuerzo de luchar por instituciones más sólidas, por un país que trabaje por menos desigualdad, una nación que entienda que la educación es la mejor manera de distribuir las riquezas de los pueblos, en esa democracia, en esa lucha constante de persuadir con ideas, propuestas y en esa formación y con equipos tan extraordinario como ustedes son que voy a ganar las elecciones en el 2024. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=S- GYQp4bI18.

►Otras cosas dichas por Domínguez en NY: Con el favor de Dios, trabajaré en función de ese destino, el destino de una nación que requiere y demanda sabiduría, tolerancia y madurez. La vida me ha dado la oportunidad y bendición de haber ocupado diferentes funciones en el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Me ha dado la bendición y gracias de haber transitado por cada una de esas funciones con la cabeza en alto, con la mirada hacia quien necesite, quiera o demande de nosotros. Con la conciencia tranquila de haber luchado por lo mejor de nuestra nación, con una visión clara de que lo importante no es la fama, el poder o el dinero, sino servir, ayudar a la gente que lo necesita, con un criterio muy claro que no hay mejor forma de dormir en la noche cuando se sientes que ha servido, le ha facilitado la vida a otra persona. Voy a la presidencia de la república, primero porque me siento maduro, formado para ser el próximo presidente del país. Hoy, RD tiene la necesidad de que nuevamente ciertas experiencia y visión hacia donde debemos seguir, asuma la dirección del estado. Asistieron cientos de personas. Brito se sintió tan a gusto en el acto que bailó con su esposa Elisa. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=BKMm9Um-RMw

►PRD en NY en una Corporación empresarial: Una compañera perredeísta en la Gran Manzana nos envía lo siguiente: El PRD en NY es una Corporación Empresarial Nacional (No. 5677978) a nombre de Alexis Pérez y Mayobanex Villalona. Ver: https://opencorporates. com/companies/us_ny/5677978 Muchos se están preguntando en el Alto Manhattan, si Pérez fue el director del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX-NY), cuando Miguel Vargas Maldonado era canciller de la RD. La Corporación tiene la misma dirección donde opera la organización política en la Gran Manzana (600 W. de la calle 161, esquina Broadway en el Alto Manhattan) ¡Ah! en su página web destaca Si quiere marcar la diferencia, quiere asegurarse de que se mantengan los derechos fundamentales y los valores democráticos, únase a OpenCorporates. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar mejor, trabajando arduamente para que la información sobre las empresas sea más accesible, más visible, más útil para el beneficio público. Más detalles = https://jobs. opencorporates.com/

►Leonel vendrá a NY, cena con los 300: Una fuente cercana al ex presidente Leonel Fernández en RD nos informó que estará en la Gran Manzana el próximo viernes 17, un día antes que el presidente Luis Abinader llegue a la urbe. Uno llegará en la mañana y el otro en la noche. Es costumbre del León visitar para esta fecha la ONU y efectuar el “Foro de Funglode” para renovar relaciones con presidentes, ministros y embajadores del mundo que asisten a la Asamblea. Fernández hará un gran periplo en EUA, tendrá una agenda apretada al visitar Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx, Yonkers, y una cena especial con profesionales, políticos, empresarios, y comunitarios, entre otros, que auspicia el movimiento “300 con Leonel” (Los multiplicadores de NY), que dirige Geraldo Rosario. El evento será el jueves 23 en el exclusivo Closing Dinner, ubicado en el 280 de la avenida Davenport, New Rochelle, a las 7:00 de la noche. Mayor información: 212-470-6785 y 813-808-9264. El León también estará en Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, y Chicago, entre otros lugares. En los mismos juramentará a dirigentes, militantes y simpatizantes que han abandonado el partido de Bosch.

►Aplicar la dialéctica: La ley de la dialéctica define el concepto de negación como la sustitución de lo viejo por lo nuevo; de este modo, lo viejo es negado, se anula, para dar paso a lo nuevo, que sería la tendencia general del desarrollo. Criollos en NYC, “Docto”, “Master” y “Summa cum laude” en política nacional y mundial, sostienen que el PLD debe ir en esa dirección. Vienen precandidatos de esa organización a USA, primero Abel Martínez, recibido, acompañado y dirigido por los viejos robles peledeístas de NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston y otros lugares en EUA, los cuales tienen en su currículum político 3 derrotas electorales (2012, 2016, y 2020). Pero ellos insisten en seguir dirigiendo y no son capaces de asistir a sus candidatos como asesores. Domínguez Brito, ahora en un periplo en USA, va en lo mismo, con la diferencia que juramentó el pasado sábado un nutrido grupo de personas nuevas en la entidad de Bosch, e hizo lo mismo en El Bronx y Washington DC este domingo y se propone hacerlo en varios estados. El discurso inicial de ambos precandidatos en NY, algunos opinólogos consideran que el de Brito ha sido más puntual, preciso, claro, y definido para la RD y la diáspora.

►Del dicho al hecho hay mucho trecho: Observadores políticos en el Alto Manhattan ante la decisión del movimiento de protesta “Acción Rápida” de no piquetear al precandidato presidencial del PLD, Domínguez Brito, diiicen que el alegato que hacen los “rapiditos” del que calla otorga y le viene a su pensamiento lo dicho por José Martí, apóstol de la independencia cubana: “Ver un crimen en calma es cometerlo”. La posición de Acción Rápida es aceptada por uno y rechazada por otros. Un ciudadano en Queens vociferó: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Otro contestó: ¿Es que hay preferidos? Entérate NY fue “enterado” de que están preparando un documento con datos convincentes sobre ellos para darlo a conocer” ¿Quién? ¿Sobre qué? https://www.youtube. com/watch?v=Mk3MEWpxqMg ¡Ay, ay, ay!

►Poner las barbas en remojo: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizando la reciente designación de Milagros Germán, a partir del próximo 10 de octubre, en el Ministerio de Cultura concluyeron que en NYC hay que poner las barbas en remojo, en el lugar donde pululan analistas, estrategas, sabiólogos, todólogos, cienciólogos, opinólogos, y científicos de la política vernácula dominicana e internacional, porque hay un Fuertes en la Gran Manzana que solo canta. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= J4SlwivATrU

►¿Políticos NY en sustituir delegados ante JCE?: La denuncia la hace el PLD, anunciando a la vez que se retira del Comité Permanente de Partidos Políticos (CPPP-NY), que dirige Gregorio Morrobel de la Fuerza del Pueblo (FP), junto al vicecónsul Yulyn Mateo (PRM), Belkys Martínez (PRSC), Manuel Pérez (PRSD), Ivette Sánchez (PNVC), Ángela Ramírez (PCR) y Alcibíades Moreno (PRD). Diiice el PLD que entre ellos hay una intención marcada de suplantar los delegados acreditados ante la JCE, su comportamiento se denota a “legua” que quieren manipular la opinión pública y a la “Junta”, y antes se tomaban las decisiones y escrito por consenso, y ahora se impone la mayoría mecánica”. Los peledeces se reunirán directamente con el organismo electoral, vía sus delegados acreditados. Un ciudadano vociferó en El Bronx. Si quieres saber cómo es fulanito, dale un carguito. ¿Una dictadura?

►Las mismas gentes del PRM lo afirman: Lectores nuestros en Brooklyn nos envían un documento, acompañado de un video como prueba”. Veamos: La delincuencia en RD viene azotando el país desde gobiernos anteriores, pero en el de Luis Abinader, ha tocado fondo, se ha agudizado, indetenible, inclusive las mismas gentes del PRM lo afirman.

Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=qVTggleonC8 Ante la situación, el vocero del PLD en la Cámara Alta, senador Iván Lorenzo, expresó: “El Gobierno del PRM y de Luis Abinader han perdido la batalla contra la delincuencia en RD”. Ante tal acusación, la senadora Faride Raful contestó que “la delincuencia empezó en el Palacio Nacional cuando Danilo Medina”. El también senador por Nagua, Alexis Victoria, acusa al PLD de crear jóvenes delincuentes”. Un ciudadano en Queens vociferó, el salmo San Juan 8:32 dice “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Otro contestó “a quien le sirva el sombrero que se lo ponga”, porque de que hay delincuencia la hay, por qué querer tapar el sol con un dedo. ¡Huumm!

►Retazos informativos: Las 14 millas de playas y 53 piscinas públicas al aire libre de NYC cerraron al público este domingo, ya que la temporada de verano 2021 terminó. Este lunes abren las escuelas en NYC, donde asistirá más de un millón 100 estudiantes, entre ellos decenas de miles de origen dominicano. A partir de este lunes 13, el Banco Central de la RD (BCRD) pondrá en circulación un billete de RD$1,000 pesos dominicanos, serie 2020, que introduce un nuevo hilo de seguridad. Es importante que los dominicanos en el exterior conozcan las diferentes características para que no lo quieran meter gato por liebre cuando visiten su natal país. Ver: https://eldia.com. do/banco-central-emite- billete-de-rd1000-serie-2020/

►Un valor dominicano en NY: Carlos Manuel Taveras, conocido entre la comunidad dominicana en la Gran Manzana como Charlie, se mantiene activo entre sus connacionales, participa en múltiples actividades comunitarias brindando servicios, siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Un orgullo para mí, como bien dice. Fue maestro en su natal RD y participó con Jimmy Sierra en la mini serie de la “Era de Trujillo”. Laboró en “Cuanto Vale el Show” de Johnny Ventura, además en otros programas en su país, producidos por Juan Carlos Pichardo, René Fiallo, Jochy Santos. Charlie es locutor profesional y produce su propio programa radial en la urbe. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Charlie, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Más de 5.7 millones de personas que viven en NYC hablan un idioma que no es el inglés. 2,5 millones hablan inglés menos que bien. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, la cantidad de personas con dominio limitado del inglés (LEP) que hablan uno de los 10 idiomas principales son español: 1.201.322; chino: 379,745; ruso: 119,380; yiddish: 64.070; bengalí: 64.020; coreano: 55,506; criollo haitiano: 54.746; italiano: 46.431; árabe: 40.781; y polaco: 34.840

►Servicio comunitario: En el 2011, el ex gobernador Andrew Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 26, ordenando a las agencias estatales que brinden servicios de asistencia lingüística (traducción e interpretación) a personas con dominio limitado del inglés (LEP). Para Obtener asistencia lingüística gratuita. En español: Llamar al 1-800-342-3736 si necesita ayuda gratis en su idioma. Visitar: https://www. dfs.ny.gov/

►Salud: Beber hasta 105 gramos de alcohol a la semana lo que equivale unos 3 litros de cerveza de graduación media o algo más de una botella de vino puede estar asociado a un menor riesgo de infarto, ictus, angina de pecho o muerte entre quienes padecen enfermedades cardiovasculares (ECV), según un estudio publicado en la revista de acceso abierto ‘BMC Medicine’.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 12: Compra del dólar 56.00 y venta 57.00; Compra euro 67.00 y venta 72.00

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Nimiedad = Cosa que tiene poca o ninguna importancia.

►Cita histórica: “No vamos a permitir que ese desgraciado ácido del diablo siga afectando a las familias dominicanas” (Luis Abinader, presidente de la RD)

►Truco: Para quitar el mal olor de la nevera. Mezclar una porción de vinagre de manzana con 3 de agua y calienta hasta que comience a hervir. Entonces retira del fuego, vierte la mezcla en un recipiente resistente a las temperaturas y colócalo en el congelador por 6 horas.

►Curiosidad: Los murciélagos pueden vivir más de 30 años y volar a velocidades de hasta 60 mph. Pueden encontrar su comida en total obscuridad y comer hasta 1,200 mosquitos por hora.

Por Ramón Mercedes

