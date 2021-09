Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►No vale la pena viajar a RD: Se escucha decir con frecuencia a dominicanos jugando dominó, en barberías, bodegas, tiendas, salones de bellezas, consultorios y paradas del transporte público en el Alto Manhattan que no vale la pena viajar a la RD, debido a la indetenible ola de atracos por parte de motoristas y a cualquier hora del día. Comentan que los delincuentes ahora están más en sus anchas después que el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez (Chú), afirmara que por falta de recursos las autoridades no han puesto en ejecución a toda capacidad el programa “Mi País Seguro”. ¡Uff! Otros comentan que el presidente Abinader amenaza las bandas haitianas, le recomienda no entrar a RD porque hay unas Fuerzas Armadas y una Policía clara. Preguntan los criollos ¿Y por qué el mandatario no aplica esas mismas fuerzas para garantizar la paz y vida de los dominicanos? Sectores en RD están solicitando enfrentar decididamente la situación. Veamos: Lo dicho por Hipólito Mejía = https://cdn.com.do/ nacionales/hipolito-mejia- dice-estar-preocupado-por-la- delincuencia/ Por el ex diputado D.N. Emigdio Mercedes = https:// elnuevodiario.com.do/ exdiputado-asegura-ola-de- asaltos-en-rd-afectara- inversion-y-llegada-de- turistas/ Por el obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte = https://listindiario. com/la-republica/2021/09/02/ 686489/obispo-castro-marte- alarmado-ante-ola-de-asaltos P or el senador del PRM por Monseñor Nouel, Héctor Acosta = https://www.youtube. com/watch?v=o_09PkVLMIg

►Irán a RD si es una emergencia:Después que el presidente Abinader declarara el pasado jueves en Monte Plata que está al tanto de la ola de atracos en bandas motorizadas que realizan delincuentes, y que día a día está atendiendo el problema para lograr una disminución, pero recordó que la estrategia de su gobierno para mejorar la seguridad ciudadana es un proceso que va a durar por lo menos dos años, y que es posible que empeore antes que mejore. Quisqueyanos en El Bronx expresan: “Iremos a RD si es una emergencia”. Ver: https://www. diariolibre.com/actualidad/ presidente-abinader-esta-al- tanto-de-ola-de-atracos-en- bandas-motorizadas-NL28541095 … Ver: https://www. diariolibre.com/cronologia/ ver/meta/asalto Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “están copiando los dominicanos de la delincuencia de NY, o los deportados están enseñando”. Otro le contestó “el que opina complicas” ¡Huumm!

►Agenda secreta llegada Domínguez Brito a NY: El precandidato a la presidencia del PLD, Francisco Domínguez Brito, visitará NYC a partir de este próximo jueves para arengar y plantear a su tropa que hay que trabajar doble y movilizar a familiares, amigos, relacionados y compañeros de trabajo a favor de sus pretensiones de ser el candidato presidencial del partido opositor en el 2024. Pero, sus seguidores en la Gran Manzana (altos dirigentes PLD) están más “chivos que una guinea tuerta” y mantienen su agenda como un secreto de guerra. No se dejan ver, no toman los teléfonos, cuando hablan con alguien dan informaciones imprecisas de donde estará. Una fuente nos confirmó que ellos no quieren que “Acción Rápida” le haga lo mismo que a Abel Martínez, una protesta y acusaciones dolosas. Se están monitoreando ambos (Los seguidores de Domínguez Brito y Acción Rápida). Unos lectores nuestros nos enviaron el artículo del veterano comunicador de Santiago, Alejandro Espinal. ¿Un paredón selectivo en NY? Ver: https://deahora.com. do/2021/09/02/un-paredon- selectivo-en-nueva-york- caminando-y-masticando/ Las únicas actividades que se saben del precandidato en NY, quien pasará más de 10 días, es un almuerzo conferencia este sábado 11 en el Grand Slam Banquet Hall, ubicado en Broadway con la calle 145, en el Alto Manhattan. Será a las 2:00 P.M, y un encuentro con empresarios el miércoles 15 en El Bronx, que coordina el también empresario Williams Schuwerer.

►Desmienten presidente PRM-NY:El diputado del PLD Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político (CP) y vocero de esa organización en la Cámara Baja, desmintió hace pocos días al presidente del PRM-NY, Neftali Fuertes, quien ha venido proclamando públicamente ¿qué organización política ha salido a apoyar a Yomare en sus reclamos de que le hicieron fraude en las elecciones congresuales pasadas en la circunscripción 1-USA? El legislador del PLD afirmó hace un par de días “vamos a estar pendiente e interesado en que el Tribunal Constitucional (TC) tome una decisión, favorable como debe ser, para que se haga justicia con Polanco.Ver: https://www. youtube.com/watch?v= MrBlm1vfwLw. Asimismo, en el pasado reciente, el precandidato presidencial peledeísta Francisco Domínguez Brito proclamó “el Tribunal Superior Electoral (TSE) debe investigar a fondo la destrucción de boletas electorales, afectando severamente a Yomare, porque eso es intolerable en una democracia que se respete. Ver: https://hoy.com. do/dominicanos-ny-apoyan- llamado-dominguez-brito-tse- investigue-fraude-electoral- contra-polanco/ El actual presidente JCE, Román Jáquez, ha dicho que funcionarios de la OCLEE-EUA les confirmaron sobre la destrucción de las boletas. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=vBp8S_ Vi8Ss

►Cabildeos al pecho en NY ante llegada presidente: Los cabildeos están al pecho entre dominicanos, principalmente perteneciente al PRM, con el cónsul Eligio Jáquez y el presidente del partido, Neftali Fuertes, aunque muchos de sus compañeros no creen en este último porque no ha hecho nada por la base, además de enrostrarle haber proclamado que los compañeros con más de 50 años no pueden estar en el gobierno. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= EbeY3wB8Otg Una fuente a lo interno del PRM-NY nos informó que el presidente del PRM y Ministro Administrativo de la Presidencia, Ignacio Paliza, viene en los próximos días a la urbe como avanzada de la visita del presidente Luis Abinader el domingo 18. Paliza se reunirá con la dirigencia y miembros seleccionados de la base, para delinear el programa a desarrollar con el mandatario. Diiice la fuente que los perremeistas que están nombrados en el Consulado, ONU, INDEX, y Cultura, entre otras instituciones, comenzarán a recordarle a sus compañeros lo dicho por Abinader en Santiago “Soy el presidente de todos los dominicanos y el gobierno no es un botín político. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= BFssTHL4Sm8

►Aplanadora contra perremeístas en NY:Observadores políticos criollos en la Gran Manzana sostienen que la Comisionada de Cultura-NY, Lourdes Batista, viene manejando esa entidad con criterio personal y no institucional. Continúa pasando la aplanadora contra reconocidos y valorados dirigentes del PRM-NY. Recientemente canceló a Marisol Calderón, miembro de la dirección ejecutiva de la organización política, luego al compañero Ricardo Ureña. Asimismo, fueron cesanteado los periodistas Nolagko Nolasco y Liany Ferreras. La semana pasada le tocó a la reconocida periodista Providencia Rossi Pujols, directora de prensa del Sector Externo durante la pasada campaña de Abinader, a quien Batista conminó firmar la renuncia si no quería que le entregara su cancelación como directora de Recursos Humanos que tenía en sus manos. Así lo hizo la comunicadora. No ha querido hablar. La Comisionada ha chocado con los altos dirigentes del partido Neftali Fuertes, presidente; y John Sánchez, secretario general, entre otros. “Ustedes mandan en el partido y yo en Cultura”, les ha manifestado. Se percibe un ambiente de sobresalto e incertidumbre, diiicen los opinólogos. Entérate NY está a disposición para réplicas. ¡Bienvenida!

►A diputado por NY:Un personaje de la política vernácula dominicana en NYC, no el extinto artista Carlos Gardel, tampoco Félix del Rosario, y que su partido lo dirige un León, está empujando soterradamente la figura de un joven empresario a diputado por la circunscripción 1-EUA para el 2024. Este joven, con cara de desprecio para todos y su papá con todo $$$ del mundo, ahora está penetrando a saludar, compartir, y hablar con todos. SOMOS una fuer$a, diiice el dirigente político. ¿Adivina adivinador, quién será? “Pronto sabremos la talla del candidato”.

►No renunciará:Se ha venido comentando, hablando, y opinando que la vicepresidente del PRM en NY, y directora de la Sección de Codesarrollo del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), una dependencia de Cancillería, con sueldo mensual de $1,400 dólares (equivalente a 82 mil pesos dominicanos), debe renunciar por ser una de las principales promotoras de la protesta contra el precandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, frente a Alianza Dominicana, en el Alto Manhattan, y los peledeístas acusan al partido de gobierno de pagar dicha protesta. Pero ella dice que no renunciará. Ver: https:// robertocavada.com/nacionales/ 2021/08/31/mariluz-fermin-se- retracta-dice-no-renunciara- del-prm/



►Un valor dominicano en NY: La doctora Nancy Medina, una dominicana con más de 20 años residiendo en la Gran Manzana, viene desarrollando una labor altruista a través de la “Fundación de Ayuda a las Familias y Envejecientes Inc.” que dirige, ubicada en el 2130 de la avenida Aqueduct, entre las calles 180 y 181, en El Bronx (347-932- 0307). La misma ayuda a envejecientes con demencia y el mal de Parkinson. Asimismo, da asistencia en medicina a las personas de la tercera edad, protección en caso de soledad, asistencia a mujeres por violencia doméstica, y reclutamiento a niños inmigrantes recién llegado a EUA, además de proporcionarle alimentos y alojamientos. Con orgullo, siempre hace saber que es del país caribeño, poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Dra. Medina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La cerveza es una bebida alcohólica no destilada de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales, cuyo almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza a menudo con lúpulo. Se destaca por su proceso de elaboración artesanal y único, el cual se distingue por un paso clave que es el malteado en el cual los granos de cebada se germinan, secan y tuestan hasta alcanzar el color y aroma deseados. La compañía de investigación Upgraded Points analizó los estados en EUA que más cerveza beben. En el mismo orden, Indiana, Texas, Virginia, NY, Indiana, Colorado, y Oregón.

►Servicio comunitario: Ante la catástrofe dejada por el huracán Ida, a su recién paso por NYC y otras ciudades de EUA, la entidad “Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), dirigida por el autor de esta columna, inicia una campaña publicitaria entre la comunidad hispana, con informaciones precisas y oportunas sobre ayudas que vayan en beneficio de las personas de escasos recursos económicos. Los afectados pueden reportar sobre daños materiales llamando al 1-800-621-3362 o al 1-800-462-7585.Teléfonos importantes: Departamento de Emergencias NY: (718) 422- 8700. Apagón o una emergencia eléctrica: (800) 752-6633. Asistencia en la carretera: (800) 842-223. Departamento de Bomberos NY: (718) 999-2000. Emergencia de gas Natural: (800) 572-1121. La gobernadora de NY firmó el pasado miércoles una nueva extensión de la moratoria de desalojos hasta el 15 de enero del 2022. Se busca proteger a por lo menos 830,000 familias en todo el estado, la mayoría pertenecen a la Gran Manzana, entre ellos miles de dominicanos, que corren el riesgo de ser desalojados de sus hogares, al no poder pagar las rentas porque perdieron sus ingresos debido a la crisis del Covid-19. Para las personas solicitar la desgravación del alquiler puede presentar su solicitud a través del 1-844-691-7368.

►Salud:El jugo de ciruela pasa con guayaba es rico en fibra y ayuda a combatir el estreñimiento y corregir trastornos digestivos como la colitis y la digestión lenta (Un vaso diario). La guayaba ayuda con las úlceras gástricas y laceraciones producidas por parásitos intestinales. La ciruela ayuda a prevenir el cáncer del colón.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 5: Compra del dólar 56.85 y venta 57.20; Compra euro 66.99 y venta 70.00

►Precios de los combustibles quedaron igual esta semana: Gasolina Premium a $261.80 y Regular a $243.30. Gasoil Optimo a $212.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Sicofante = Persona que calumnia o delata.

►Cita histórica: El mundo quiere paz, anhela paz, desea paz. La paz es una exigencia moral de nuestro tiempo. Pero no una paz sin entendimientos, sin concertaciones ni negociaciones. (Iván Loreno, actual senador Elías Piña-RD).

►Truco: Doblar una prenda de vestir (camisa, pantalón o vestido) alrededor de papel de aluminio y luego plancharla por ambos lados al mismo tiempo, quedará planchada. Si tiene una señal WiFi débil en su casa, haga una pantalla con papel de aluminio y colóquela contra una pared en el lugar donde desea aumentar la señal. La señal aumentará en la dirección de la pantalla.

►Curiosidad: Los habitantes de Brooklyn muestran un carácter y forma de vivir de que bien podrían seguir siendo una ciudad independiente. Se unió a NYC tras un referéndum que se decidió por apenas 277 votos de un total de 129.000 en 1898. En dicho distrito hay señales de tránsito con expresiones: How Sweet it is = Qué dulce es esto. Home to everyone from everywhere = Hogar para cualquiera de cualquier lugar.