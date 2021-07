Entérate NY

Comparte esta noticia

►Detienen embargo contra Gómez Casanova en RD: Dominicanos en NY dan seguimiento a este caso. El abogado Tamayo Tejada, quien laborara por muchos años como jurídico del Consulado dominicano en NY y lograra evitar deportaciones, logró sacar de cárceles estatales y locales a muchos quisqueyanos y recuperarles bienes en RD (casas, solares, y fincas de criollos residiendo en la Gran Manzana, Nueva Jersey, Connecticut y Filadelfia) con problemas en el país caribeño, es el abogado de Víctor Gómez Casanova (político, periodista y ex funcionario público) a quien el alguacil Alexis Benzan, (el mismo que embargó al hermano de la ex primera dama Cándida Montilla) también le embargó una jeepeta marca Lexus LX-570 a Casanova y realizaría su venta la semana pasada en calidad de vendutero público, pero la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N. paró la acción judicial. Un logro del doctor Tejada al Juzgado emitir la suspensión mediante acto No 504-2021 SORD-0781. Asimismo se ordena a la empresa Autogermanica AG, C.por.A. al pago de las costas judiciales a favor de Tamayo Tejeda (compensadas). El doctor Tejeda con bufete en la calle Pina #107, esquina calle Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, con teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614 e email: tejadatamayo@gmail.com, es bien valorado dentro de la comunidad criolla en EUA.

►Coinciden en que lo voten del PLD: Dominicanos en el Alto Manhattan (profesionales, dirigentes políticos, bodegueros, taxistas, comunitarios y ciudadanos comunes) mantienen un rum-rum de condena ante lo dicho por el miembro del Comité Central del PLD, Marcos Ferreras, quien manifestó su resentimiento, odio y actitud contra el ex presidente Leonel Fernández en ocasión del fallecimiento de su madre. Ferreras expresó: “El PLD le dio ranking a Leonel en su velorio y eso no lo merecía, por conspirador y enemigo de nuestro partido. Con una nota oficial de condolencias era suficiente, pero algunos hasta hicieron fila india y no pensaron en el sentimiento de nuestros compañeros”. El presidente del PLD, Danilo Medina; el secretario general y otros altos dirigentes de esa organización política, asistieron personalmente a darle pésame al “León”. Diiicen que, en momentos de gran dolor, como la muerte de un ser querido, hasta los enemigos más enconados se perdonan, visitan y dan las condolencias, al menos que no sea un “animal”. Un ciudadano vociferó en Queens: “Ferreras no amerita estar en el PLD, sino en una selva”. Otro le contestó: “deben expulsarlo del partido”. El autor de esta columna confiesa que al ver el panegírico del ex presidente hacia su madre se me aguaron los ojos. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=D11zMhktVu4

►Una Ley ABM: Sabiólogos y todólogos dominicanos en NYC catalogan la modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley No. 9-96 propuesta por el senador de San Cristóbal (FP), Franklin Rodríguez, como un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. ¡Uff! Por qué ?, porque desde hace muchos años a los dominicanos que van desde el exterior a RD en navidad y año nuevo se le permite una gracia de 3 mil dólares en regalos, libres de impuestos, y ahora se aprueba una Ley del senador sancristobero que libera de impuestos los regalos que por valor de 3 mil dólares que lleven dominicanos en navidad y año nuevo. Políticos, profesionales, comunitarios, periodistas, empresarios y ciudadanos comunes vienen solicitando desde hace más de una década que esos 3 mil dólares libres de impuestos deben subirse a 5 mil dólares. Ahí si hay diferencia, diiicen, pero no embaucar la comunidad con eso de los US$3 mil que están establecidos desde hace bastante tiempo. ¡Ah! Dominicanos bien enterados del Alto Manhattan afirman que en los próximos días el Senado conocerá un proyecto de Ley del senador por la provincia Espaillat y presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior, Carlos Gómez, para favorecer los criollos que viajen ahora en verano a RD, pudiendo llevar regalos por 3 mil dólares libres de impuestos. Este proyecto de Ley transitorio es para sustituir la gracia navideña del pasado año, ya que los connacionales no pudieron viajar por el Covid-19. “Ahora si estamos hablando”, vociferaron muchos en la avenida Saint Nicholas.

►Lo dicho por el sacerdote encaja a diputados exterior: Quisqueyanos en El Bronx sostienen que lo proclamado la semana pasada por el sacerdote de la iglesia “Las Mercedes” en RD, Frankeli Rodríguez, encaja como anillo al dedo a los diputados del exterior, principalmente a los de la circunscripción 1-USA (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia, y Kania Bidó). Qué dijo el cura?: “Ahora nadie aparece. Luego de llegar al poder no toman llamadas, los ministros, directores ni funcionarios. Ya no se puede creer en nadie, pues cuando están fuera del poder hablan mucho, pero una vez dentro, no dicen nada”. Se escucha decir a dominicanos en Queens, Brooklyn, El Bronx, Manhattan y Nueva Jersey, que los diputados de Ultramar “hacen muchos menos que los anteriores”, y solo hablan y hablan. Veamos: Diputado llama dominicanos asistir a Feria de Productos Agrícolas = https://almomento. net/ny-diputado-llama- dominicanos-a-que-asistan-a- la-feria-de-productos- agricolas/ Valora aprestos para adquirir edificio albergue oficinas gobierno RD https://almomento.net/n- york-valora-aprestos-para- adquirir-edificio-albergue- oficinas-gobierno-rd/ Recuerdan que a los diputados del exterior les entregaron hace dos meses (Día de la Madres) 300 mil en bonos a cada uno, y los mismos no se vieron, diiicen en El Bronx. Ver: https://listindiario. com/la-republica/2021/06/01/ 672997/diputados-recibieron- 300-mil-en-bonos-por-el-dia- de-las-madres ¡Uff!

►Inauguran oficina INDEX en NY: Dominicanos en el Alto Manhattan dicen esperar que el Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX) no continúe siendo un ABM = Allante, Bulto y Movimiento en NY, al inaugurar este viernes con bombos y platillos su oficina, que estará en el consulado dominicano. Su director general, el actor de cine y novela, llevado a RD desde México, Carlos de la Mota, vino al acto. Su director en NY y secretario general del PRM, John Sánchez, proclamó que la institución trabajará por el bienestar de la comunidad, dando servicios gratis en asesoría migratoria, ayuda a taxistas con las multas injustificadas, orientación a los inquilinos para que conozcan sus derechos, clases de inglés, computadoras, alfabetización de adultos, además, emprenderá planes, programas y proyectos para dar apoyo social, legal e institucional a la diáspora dominicana. Añadiendo: “Desde este organismo promoveremos la cohesión social y de integración de los dominicanos que residimos en el exterior a los procesos de desarrollo de la RD, porque lo que pretendemos es que el INDEX sea un puente entre el Estado dominicano y la diáspora, un mecanismo de soporte permanente en todos los programas que ejecuta el gobierno de Luis Abinader. Ver: https:// almomento.net/nueva-york- instituto-del-dominicano-en- el-exterior-inaugura-nueva- oficina/ “El camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, vociferó un ciudadano en Brooklyn. ¡Bueeeno! Entérate NY estará vigilante del cumplimiento de estos servicios hacia la comunidad.

►La función del INDEX: La función de esta institución pública, especifica en su página web, son diversas y los dominicanos en el exterior deben conocer, para que no le digan y hagan otra cosa por otra, nos escriben lectores desde Queens. Veamos:

Que es el INDEX = https://index.mirex. gob.do/index.php/que-es-el- index/quienessomos

Objetivo General del INDEX = https://index.mirex.gob.do/ index.php/servicios

Oficinas en el Exterior del INDEX, sin especificar dirección física porque no existen, diiicen. Ver: https://index. mirex.gob.do/index.php/ oficinas-exterior

►Suspenden actividades por fallecimiento madre Leonel: “Los 300 con Leonel”, el equipo de trabajo en NYC que se ha entregado 100 x 100% a los lineamientos del ex presidente Leonel Fernández, decidió suspender sus actividades durante 9 días por el fallecimiento de la madre de su líder, Yolanda Reyna, informó su presidente, Geraldo Rosario. Las suspensiones abarcan un encuentro de verano; asistir al encuentro donde se celebran los cumpleaños de los compañeros que coinciden al cumplir el mismo mes; las reuniones de trabajo y promoción. Asimismo, Rosario informó que el próximo sábado 31 se hará una misa en memoria de doña Yolanda en la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en la Décima avenida con la calle 205, en el Alto Manhattan, quedando la comunidad en general invitada asistir.

►Se resalta interés secretaria general FP-NY: La recie nte visita a NY del senador Franklin Rodríguez (San Cristóbal) recibió el apoyo de algunos altos dirigentes de la FP en la urbe para sus aspiraciones a la secretaria general de la entidad, y diiiicen que esos compañeros neoyorkinos entran en contradicción con la alta dirigencia de la organización en RD que prefiere mantener el pacto con el Partido de los Trabajadores (PTD) y apoyar el actual secretario general, Antonio Florián (Peñita). Una “compañera” informó a Entérate NY que los dirigentes en NY realizaron reuniones selectivas con el senador, anunciando la formación de un grupo llamado “Los Amigos de Franklin”, no asistiendo ninguno de los dirigentes que fueron del PTD y son actualmente miembros de la Dirección Central del partido del “León”. La situación está dando inicio a una posible división entre “leoncitos”. ¡Ay!

►Finaliza conteo votos primarias demócratas NYC: Concluyeron 100% los conteos de los votos correspondiente a las primarias demócratas en NYC. Confirmado el triunfo de Eric Adams con 404,573 (50.4%) como candidato a la alcaldía de la Gran Manzana; de Carmen de la Rosa con 10,318 (59.8%); Pierina Sánchez con 4,887 (62.3%), y Shaun Abreu con 10,491 (63%) como concejales por los distritos 7, 10 y 14, correspondientes al Alto Manhattan y El Bronx.

►Un valor dominicano en NY: Rocío del Carmen Hernández Barlette, doctora en medicina residente en NY, esbelta, alta y elegante, es un digno ejemplo a seguir por la actual generación de dominicanos y otras etnias. Con su esfuerzo, sacrificio y trabajo ha puesto en alto la bandera tricolor. Veamos: Llegó jovencita a la Gran Manzana, indocumentada; se esforzó para ser útil a la sociedad en general. Trabajaba y luego estudiaba en Hostos Community College, graduándose allí de “Artes Liberales y Matemáticas”. Ya con residencia legal decide ir a estudiar medicina a la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en la RD, y es ahí donde se gradúa de médico. Llena todos los requisitos en EUA y ejerce su profesión en NYC. Actualmente labora en el consultorio del prestigioso médico dominicano Juan Tapia, y forma parte del equipo médico de SOMOS para de inocular neoyorkinos en el estadio de los Yankees. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rocío, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Cómo vacunarse contra el Covid-19 si no lo ha hecho. Estas son las líneas de acceso, donde pueden encontrar centros cercanos a usted. Estado de NY: www.covid19vaccine.health. ny.gov Ciudad de NY: www.nyc.gov/vaccinefinder Línea ayuda en Español CDC: 1-800-232-0233.

►Cultura general: ¿Por qué los perros devoran la comida a velocidad alucinante? Porque tienen solamente unas 1,500 papilas gustativas (las personas tienen unas 10.000). En realidad, no les importa que les sirvan comida exquisita o en descomposición. Con tal de que sea comestible, estarán felices. Para ellos, es casi un acto mecánico. Una mayor cantidad de perros significa una mayor competencia. Exista o no una amenaza a su comida, no quieren arriesgarse. Por eso devoran tan rápida y furiosamente como pueden.

►Salud: Colesterol alto: 5 poderosas bebidas ricas en antioxidantes para disminuirlo. Té verde. Bebidas de avena. Jugo de tomate. Licuados de bayas. Y, Bebidas de cacao.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 25: Compra del dólar 57.05 y venta 57.20; Compra euro 67.40 y venta 69.40

►Congelan precios de los combustibles: Gasolina Premium a $256.20 y Regular a $239.30. Gasoil Optimo a$206.40 y el Regular a $184.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Megalomanía = Trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas.

►Cita histórica: “Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad sino de la humanidad” (Martin Luther King Jr., líder de los derechos civiles en EUA)

►Truco: ¿Molestas abolladuras en tu carrocería? ¿De esas que todos los que han conducido el auto aseguran que han aparecido solas, o que ya estaban? Otro problema que puede ser solucionado con objetos que tenemos en casa. En este caso necesitaremos un desatascador de taza y agua caliente. Lo que haremos será salpicar un poco de agua caliente tanto en el desatascador como en la abolladura y poco a poco empezar a empujar y tirar hasta que salga. Si el cuerpo no está muy dañado, la abolladura debería salir de inmediato, y si no se soluciona en su totalidad, al menos se verá menos prominente.

►Curiosidad: Todos soñamos, pero pocas veces recordamos nuestros sueños. Para ser exactos, olvidamos el 95% de nuestros sueños. Sin embargo, si pudiéramos grabarlo, a lo largo de nuestra vida tendríamos seis años de sueño en video. Por algo dicen que “la vida es sueño”. Eso sí, los capítulos serían muy cortos, pues cada sueño dura entre cinco y 20 minutos.

Por RAMON MERCEDES

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

