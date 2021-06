Entérate NY     

Comparte esta noticia

►Amenazan embajador ONU a nombre nuestro: Mercedes, ¿qué es esto que usted me manda a decir?, nos expresó el embajador ante la ONU, Carlos Michelén. No sé de qué me habla ingeniero, contesta el autor de esta columna. Pero usted acaba de enviarme un mensaje que dice: “Si eso sale ten la seguridad que tú no vuelves a trabajar nunca más”. ¿Despido del trabajo o muerto? Ingeniero, reitero que no sé de qué me estás hablando, no le he enviado ningún mensaje, le expresé. Esta amenaza, supuestamente despachada desde nuestro teléfono celular, le llega al embajador después que termináramos una conversación el pasado sábado por la mañana sobre su intervención en el programa “El Sol de la Mañana” acerca de la territorialidad del agua en RD, el conflicto con Haití por el río Masacre, y expresando que sería un robo al país privatizar el agua. Añadiendo, “pienso que los empresarios dominicanos, en un gesto de honestidad, deben rechazar la idea de privatizar el mayor bien común de todo el pueblo”. ¿Sería que uno o ambos teléfonos están intervenidos? ¡Huumm!

►Felicitaciones desde RD y varios estados-EUA: Nuestra participación dentro del staff del programa El Sol de la Mañana durante su estadía la semana pasada en NYC, trajo como consecuencia reconocimientos y felicitaciones de valorados dominicanos(as), entre ellas la versada y reconocida periodista Dania Goris desde RD y varios estados en USA. Goris es una de las decanas de la comunicación en el país caribeño. Escribió: Felicito a todo el equipo de El Sol de la Mañana por las excelentes jornadas informativas en NYC. Quiero enviar un reconocimiento especial a su periodista en NY, Ramón Mercedes, quien se ha convertido en el reportero onomatopéyico más famoso del mundo. Él nos hace sonreír todos los días cuando utiliza su expresión ¡tituá! para referirse a una sonora galleta o cuando dice ¡po po! para referirse a los disparos. Él es un orgullo del barrio Invi, en los Kilómetros de la carretera Sánchez, donde creció. Envío mis saludos a toda la comunidad dominicana en NY que ahora los acompaña. Felicidades a todo el equipo del programa.

►Del dicho al hecho hay mucho trecho: Las primarias efectuadas la semana pasada entre los partidos Demócrata y Republicano en esta ciudad determinaron el liderazgo de cada uno de los precandidatos a los diferentes cargos que aspiraban. Muchos se vanagloriaban y pavoneaban “yo tengo tantos votos”, “yo soy esto, fui aquello y lo otro” = ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Quedó demostrado entre los llamados líderes políticos y comunitarios que “entre el dicho y el hecho hay mucho trecho” ¡Uff!

►Votación entre dominicanos en las primarias: Los distritos electorales 7, 10, 14, y 15 en Manhattan y El Bronx fueron donde más quisqueyanos participaron en las primarias demócratas como aspirante a concejal. Los resultados han sido los siguientes: Por el 7 en El Alto Manhattan: Shaun Abreu 5,400 (27.4%) votos; Luis Tejada 1,602 (8.1%); Corey Ortega 823 (4.2%); Miguel Estrella 701 (3.6%); Carmen Quiñonez 648 (3.3%); y Raymundo Sánchez 430 (2.2%). Se han contabilizados 19,679 para un 72.5% de los Centros de Votación. Por el 10 en el Alto Manhattan: Carmen de la Rosa 6,876 (40.0); Ángela Fernández 2,967 (17.3%); Josué Pérez 510 (3.0%); y Tirso Piña 289 (1.7%). Se han contabilizados 17,187 para un 66.9% de los Centros de Votación. Por el 14 en El Bronx: Pierina Sánchez, primera dominicana elegida como concejal en dicho condado, obtuvo 3,216 (38.5%); Yudelka Tapia 1,749 (20.9%); Adolfo Abreu 1,591 (19.0%); Haile Rivera 846 (10.1%); Fernando Aquino 809 (9.7%); y Sócrates Solano 142 (1.7%). Se han contabilizados 8,353 para un 76% de los Centros de Votación. Por el 15 en El Bronx: Oswald Feliz 2,731 (39.6%); y John Sánchez 880 (12.8%). Se han contabilizados 6,889 para un 55.6% de los Centros de Votación.

►Ganan por el respaldo de Adriano e Ydanis: Los aspirantes al Concejo Municipal de NYC Carmen de la Rosa, Pierina Sánchez, Oswald Feliz, y Shaun Abreu ganaron en sus Distritos gracias al apoyo del congresista Adriano Espaillat y el concejal Ydanis Rodríguez, diiicen observadores políticos criollos en el Alto Manhattan. Ambos demostraron su poder político y liderazgo entre los constituyentes debido al buen desempeño en sus funciones al beneficiar a cientos de miles de residentes en los sectores que representan. ¡Ah! Un ciudadano vociferó en El Bronx: “las mujeres (De la Rosa y Sánchez) privan en independientes y serán independientes a la hora de tomar decisiones”. Otro le contestó: Adriano tienes los juegos pesados; con el poder político no juega, ¿Qué inventen?.

►Otros candidatos dominicanos: Por el Distrito 1 en el bajo Manhattan: Christopher Marte ha obtenido la mayor votación 7,556 (40.14%), que cubre el Distrito Financiero, Chinatown, Tribeca, Soho, Litle Italy, Baterry Park y el Lower East Side. Antonio Reynoso, como aspirante al condado de Brooklyn adquirió 71,751 (28%) votos, con amplia ventaja sobre los demás aspirantes al cargo.

►Alcaldía entre republicano y demócratas: El quisqueyano Fernando Mateo como aspirante a la alcaldía NYC conquistó 14,392 (28.1%), y su oponente Curtis Sliwa obtuvo 36,872 (71.9%). Se han contabilizados 51,234 votos republicanos. Mientras que los candidatos demócratas a la misma posición son: Eric Adams con 253,234 (31.7%); Maya Wiley 177,722 (22.3); y Kathryn García con 155,812 (19.5%). Se han contabilizados 798,49 del 83% de los Centros de Votación. Dado que ningún precandidato superó el 50% de la votación, se pasará a la segunda vuelta inmediata, y cuantas sean necesarias, en la que se elimina al menos votado y el voto del ciudadano es adjudicado para quien resultó su segunda opción. Así continua el proceso hasta que alguien pase del 50%. Adams lleva la delantera en Brooklyn al tener un 36%; en El Bronx con el 46%; en Queens con el 33%; y Staten Island con 31%. En Manhattan lo está García con el 32%.

►Un valor dominicano en NY: Melina Michelén, hija del científico dominicano Carlos Michelén, dirige investigaciones sobre el Covid-19 en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Ella siempre hace denotar sus raíces “soy de descendencia dominicana”, con ello poniendo en alto la bandera tricolor. Estudio bioingeniería en la Universidad de Michigan. Luego fue a Londres hacer una maestría en Salud Pública, y de ahí fue contratada por la prestigiosa Universidad de Oxford. Se destaca por su elevado compromiso social. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de vez en cuando, dígale: “Melina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si cree que su hijo está siendo víctima de acoso cibernético, pídale que le informe si un mensaje o imagen en línea lo hace sentir herido o amenazado. Hay que conocer las actividades en línea de su hijo y saber cómo reconocer, prevenir y denunciar el acoso cibernético. Más información. Ver: https://espanol. stopbullying.gov/

►Cultura general: En 1917, en la noche del 25 de octubre, los bolcheviques detuvieron al gobierno provisional de Rusia. En ese momento, las 2:10 am, Rusia se volvió un país comunista. En honor a esta parte de la historia, hay un reloj especial en el comedor blanco del Palacio de Invierno que se detuvo a las 2:10 am, al cual no se le dio cuerda por más de 100 años.

►Salud: Para calmar la ansiedad hay que comer algo crocante como zanahorias, verduras, galletas, manzana, tacos, cebolla o espárragos. Además, hay que consumir productos bajos en grasa o poca harina.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 27: Compra del dólar 56.00 y venta 57.50; Compra euro 67.00 y venta 72.00

►Gobierno congela los precios esta semana. Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Onomatopeya = Imitación lingüística oral, palabra o representación escrita de un sonido natural, que consiste en una repetición de sonidos lingüísticos que imitan los sonidos que tienen una correspondencia con algún elemento de la realidad.

►Cita histórica: Se conoce a la pareja en el divorcio, los hermanos en la herencia, los hijos en la vejez, y los amigos en los tiempos difíciles. (Anónimo).

►Truco: 10 Trucos para mejorar el aire acondicionado. Ver: https://www.endesa.com/ es/blog/blog-de-endesa/ climatizacion/trucos-aire- acondicionado

►Curiosidad: El billete de 1 dólar tiene el # 13 por todos lados, en honor a las 13 colonial originales del país. Además, en sus garras, el águila sostiene 13 flechas y una rama de olivo con 13 hojas y 13 frutos de oliva.

Por RAMON MERCEDES

