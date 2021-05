Entérate NY     

Comparte esta noticia

►Nuevos consulados RD en EUA: El presidente Luis Abinader declaró durante la reciente entrevista con Huchi Lora y Alicia Ortega, que las autoridades de EE. UU. autorizaron la instalación de 4 nuevos consulados entre Nueva Jersey, Pensilvania, Providencia y Houston (Texas). Tenían años sin dar el permiso por la situación que había de irregularidades. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= CCd2kjYZHbs Asimismo, el gobernante dominicano atribuyó este logro al saneamiento de la nómina y la eficacia del servicio exterior durante su administración. Actualmente existen consulados de RD en USA en California (Los Ángeles); Florida (Miami); Illinois (Chicago); Nueva Orleans; Massachusetts (Boston), y NY. Los perremeístas de Nueva Jersey están más bronco que una guinea tuerta, porque en RD quieren imponer los incumbentes y hasta ahí serán perremeístas, diiicen, porque si no le ponen uno de los suyos armarían la de troya, porque cuentan con compañeros capacitados, profesionales y de buena moral. En NJ residen más de 240 mil dominicanos, ubicados en decenas de ciudades. ¡Bueeeno!

►Carlos Castillo consiguió aprobación en NJ: Una mujer dominicana, bien enterada de los asuntos diplomáticos dominicanos, pidiendo total reserva de su identidad, nos escribe. Veamos: La aprobación oficial del consulado de RD en Nueva Jersey fue solicitado a Tracey L. Dixon, del Departamento de Estado y Director Regional Asociado de la Oficina de Misiones Extranjeras del Departamento (OFM), mediante oficio No. 001444 de fecha 16 de abril de 2019, por el entonces cónsul general en NY, Carlos Castillo. El día 2 de mayo del mismo año el Departamento de Estado remite a la Embajada de la RD el oficio 19-633 informando que aprueba la solicitud, sujeto el consulado al cumplimiento de las leyes locales y regulaciones. Asimismo, recordándoles que, de conformidad con la Ley de Misiones Extranjeras (22 U.S.C.§ 4305), debe obtener la aprobación de la OFM antes de finalizar una propuesta, arrendamiento, compra, venta u otra adquisición o disposición de bienes inmuebles. Se puede contactar a OFM sobre asuntos relacionados con esta solicitud al 202-895-3500, extensión 5, o en OFMProperty@state.gov Durante mucho tiempo la RD ha violado disposiciones del Departamento de Estado, instalando oficinas consulares sin la autorización correspondiente, como fue el mismo caso de NJ, informó la fuente. Para disfrazar las instalaciones por doquier le hacen llamar “oficinas satélites o de recolectar informaciones entre los criollos” para darle facilidades en lugares distantes de la sede principal. ¡Huumm!

►Establecimiento de una Oficina Consular: La Convención de Viena sobre relaciones consulares especifica en su artículo 4 sobre la instalación de una Oficina Consular”. No se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una dependencia que forme parte de aquélla, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso del Estado receptor. La sede de la oficina consular, su clase y circunscripción las fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Estado receptor. El Estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor. El artículo 9 establece las 4 categorías de “Jefes de Oficina Consular”: Cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. El artículo 22 establece la nacionalidad de los funcionarios consulares, indicando que los funcionarios consulares deben tener la nacionalidad del Estado que envía. No podrá nombrar a personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor, excepto con el consentimiento expreso de ese Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento, el Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto de los nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo nacionales del Estado que envía.

►¡Fiesta y mañana gallo!: Con motivo de la graduación en Ciencias Políticas y Comunicación de la joven Izxamary Johanna Miranda Rodríguez en la universidad de Manhattanville College, fundada en el 1841, sus padres, los reconocidos y altos dirigentes del PRM-NY Alejandro Rodríguez (Tontón) y Johanna Miranda (La Beba) le hicieron una fiesta de “chupe usted y déjeme el cabo”. Ellos no encontraban sitio, la abrazaban, acariciaban, miraban y les hablaban constantemente, y un paquetón de personas (profesionales, políticos de diferentes partidos, comunitarios, empresarios, periodistas, bodegueros y ciudadanos comunes) que asistieron hacían lo mismo en felicitarla y desearles éxitos, nos manifestó una fuente que participó de la fiesta. Nos informó que hubo 14 variedad de alimentos, champagne, 2 marcas de whisky de primera, 4 diferentes vinos y cervezas, entre otras bebidas para la especial ocasión. Diiicen que uno de los comensales manifestó: “ya la Beba y Tontón están en capacidad de endeudamiento”. “Bien hecha la fiesta”. Otro contestó son “padres ejemplares”. La actividad, entre mansos y cimarrones, se desarrolló en el prestigioso restaurant 809, en el Alto Manhattan, que dicho sea de paso abrió sus puertas para actividades (212-567-2288).

►Liderazgo dominicano apoya a Eric Adams: El probado y verdadero liderazgo político dominicano en la Gran Manzana apoyó al candidato a la alcaldía por esta ciudad Eric Adams.El congresista Adriano Espaillat, hablando en inglés, junto a una coalición de funcionarios electos y líderes comunitarios respaldaron la candidatura de Adams en la Plaza Las Américas, al lado del United Palace, ante más de un centenar de personas, entre políticos, profesionales, periodistas, empresarios, comunitarios, taxistas, bodegueros y ciudadanos comunes, entre otros sectores. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=4HDgMFe61qY El concejal Ydanis Rodríguez, coordinador de su candidatura para las etnias hispanas, ha venido haciendo los amarres políticos con decenas de sectores hispanos, principalmente criollo, e integrándolos en el movimiento que dirige “Latinos con Eric”.

►Dinero y más dinero: La Junta de Financiación de Campañas de NYC reactualizó la semana pasada las donaciones económicas, gastos y actual balance de los candidatos que participarán de las primarias demócratas a celebrarse el próximo 22 de junio. Presentaremos los candidatos por los principales Distritos en vecindarios quisqueyanos. Muchos de ellos alegan que no tienen $$. DISTRITO 10 en el Alto Manhattan a Carmen de la Rosa el sector privado le entregó 78,003 dólares; 160,420 el sector público; 133,255 ha gastado; y 105,168 en balance. Manny de los Santos 26,517; no público; 6,407; 20,110; Johanna García 71,051; 160,444; 110,170; y 121,325 en balance. Ángela Fernández 68,815; 160,444; 117,340; y 111,919 en balance. Josue Pérez 24,671; 112,428; 63,973; y 73,126 en balance. Tirso Piña 6,565; no público; 7; y 6,558 en balance. balance. DISTRITO 7 en el Alto Manhattan a Shaun Abreu 81,656; 160,396; 154,391; y 87,661. Luis Tejada 24,694; 159,402; 90,435; y 93,661 en balance. Martí Allen 80,096; 160,444; 129,540; y 111,000 en balance. María Ordóñez 35,281; 160,444; 67,895; y 127,829 en balance. Stacy Lunch 50,076; 153,148; 132,051; y 71,173 en balance. Daniel Cohen 64,638; 160,444; 164,334; y 90,474 en balance. Corey Ortega 33,193; 141,269; 154,439; y 20,023 en balance. Lena Meléndez 9,531; 49,149; 30,802; y 27,878 en balance. Raymond Sánchez 58,378; 129,078; 37,174; 150,282 en balance. Carmen Quiñonez 15,110; no público; 3.120; y 11,990 en balance. Miguel Estrella 25; no público; 1; 24 en balance.

DISTRITO 14 en El Bronx a Pierina Sánchez el sector privado le entregó 86,305 dólares; el sector público 160,444; ha gastado 131,161; y 115,589 tiene en balance. Adolfo Abreu 69,333; 160,444; 96,915; y 132,862 en balance. Yudelka Tapia 39,894; 156,682; 74,473; y 122,102 en balance. Fernando Aquino 50,645; 142,068; 128,757; y 63,956 en balance. Haile Rivera 31,981; 131,215; 14,445; y 148,751 en balance. Sócrates Solano 9,207; 45,805; 15,786; 39,226 en balance. Diiicen que el triunfo está entre Tapia y Sánchez. Otros se preguntan por qué Rivera no hace frecuentes actividades entre el electorado, ha gastado chelitos comparados con otros candidatos. Solo amasa $$$$$$$$ ¡Huumm!

►¿PRD dividido?: Analistas y opinólogos en NY debatieron la actual división del PRD, haciendo hincapié en que el partido es un “chinchorro” y ahora se convertirá en una “paletera”. Veamos: Miguel Vargas, presidente del PRD, está en un proceso de orientación y reorganización, de adhesión al PRD e inscripción de nuevos miembros, nos informó una fuente. Rafael (Fiquito) Vásquez, vicepresidente de la organización, presenta candidatura a la presidencia de la entidad, bajo el alegato que dice sentir la militancia de que el partido se encuentra con una desacertada gestión que ha hecho descender de manera estrepitosa el legado de Peña Gómez, y ante la total parálisis, es evidente, según él, que el PRD ha sido conducido a un laberinto de ilegalidad e ilegitimidad “por el incumplimiento de las normas legales y estatutarias que regulan y ordenan la reunión periódica de los organismos de dirección del partido para la democrática toma de decisiones sobre los asuntos más trascendentes de la política nacional e internacional: Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=9W0HLTx0cCE Dirigentes y militantes de la seccional en NY (Miguelina Faña, Carlos Silver, Maira Peña, Andrea Pérez, Julián Meléndez, Roberto Pimentel, Cesar Pérez, Faustino Ramírez, Evangelina Fernández, Mario Alcántara, Alex Guzmán y Geovanny Dijol, entre otros) respaldan a Vargas Maldonado por su arraigo, capacidad, influencia social y de poder llevar y colocar la organización como en sus mejores tiempos. ¡Ay!

►Presidente PRD-NY: Fidel Casilla, presidente del PRD-NY, plantea que Miguel Vargas Maldonado no debe darse el lujo de formar grupos a lo interno de la entidad en NY ni en ninguna parte. “Estamos pidiendo que se haga una convención extraordinaria independientemente, aun los estatutos establecen que debe ser en el 2023, porque entendemos que, abierto ese proceso, toda la militancia -muchos que se fueron y otros que nunca han pertenecido- van a ver un partido que se está abriendo a la gente y van a venir, y soy el primero que dice y estoy abierto a que se haga una renovación del partido para que crezca y podamos estar en condiciones de competir en las próximas elecciones del 2024, sencilla y simplemente, sea cual sea la fórmula que busquemos”, dijo Casilla. Sostuvo que la señora Peggy Cabral, que para él no merece la más mínima consideración, convocó una reunión con un grupo de dirigentes en la Gran Manzana, excluyendo a compañeros valiosos, con méritos dentro de la organización, y a él fue el primero. No obstante, expresó que no le interesa participar en una reunión que ella convoque, porque “no tiene la más mínima capacidad como política. Lamentablemente debió explotar para el partido el legado de Peña Gómez, pero lo ha explotado de manera personal”. ¡Ay, ay, ay! Y no le importa que sea el próximo en ser sustituido, afirmando que no se va del PRD, porque vamos a echar la pelea, precisó Casilla. Un ciudadano en el Alto Manhattan cantaba el merengue de Luis Ovalles. Escuchar: https:// www.youtube.com/watch?v= ifS99okCSzo

►Un valor dominicano en NY: La joven dominicana Izxamary Johanna Rodríguez Miranda, hija de los reconocidos connacionales Alejandro Rodríguez (Tontón) y Johanna Miranda (La Beba), se graduó recientemente en Ciencias Políticas y Comunicación en la universidad de Manhattanville College, fundada en el 1841. Este paso a la profesionalidad, es un ejemplo a seguir entre las presentes y futuras generaciones, muchas de ellas perdiendo el tiempo en asuntos triviales. La comunidad quisqueyana en la Gran Manzana se siente regocijada por tener uno de los suyos en el staff de profesionales, que servirá y representará la dominicanidad con orgullo, valentía, honradez, además de poner en alto la bandera tricolor. Entérate NY les extiende felicitaciones y deseos de éxitos. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Izxamary, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si pierde su trabajo, el Gobierno de EUA ofrece diversos programas y beneficios que le ayudarán. Visite: https://www. careeronestop.org/default. aspx?lang=es Puede comenzar el proceso para recibir ayuda con los beneficios del seguro de desempleo capacitación laboral y para encontrar un trabajo. Más información 1-877-872-5627

►Cultura general: Cuando esté cerca del mar puede estar tranquilo y relajado, disfrutando de un bonito día de playa con amigos y familiares, pero no se descuide ni un momento y este pendiente de la orilla. Si el agua comienza a retirarse unos metros de manera que se pueden ver hasta arrecifes de coral al fondo y varios metros de arena, no se quede ahí mirando, vaya rápidamente a un sitio elevado porque viene un tsunami. Los tsunamis son grandes olas que pueden alcanzar los 20 metros de altura debido a terremotos en el mar.

►Salud: Para fortalecer nuestro sistema inmune de manera natural. Dormir suficiente; consumir grasas saludables; hacer ejercicio moderado; comer más alimentos fermentados; limitar los azúcares añadidos; mantenerse hidratado; y gestionar adecuadamente los niveles de estrés.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 23: Compra del dólar 56.75 y venta 57.15; Compra euro 67.50 y venta 69.50

►Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Ignoto(a) = Que no se conoce o no ha sido descubierto.

►Cita histórica: El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio. (Mahatma Gandhi, abogado indio, nacionalista anticolonial y especialista en ética política, que empleó la resistencia no violenta para liderar la exitosa campaña por la independencia de la India del dominio británico).

►Truco: Para que las ventanillas de su coche no se empañen frota un poco de jabón o champú en el interior del parabrisas para evitar que se empañe. Obviamente, no demasiado, de lo contrario no podrás ver bien la carretera.

►Curiosidad: En la Luna sin traje espacial la sangre hierve instantáneamente. Una persona que pese 45 kilos, allá pesaría 8,05 kilos. Sus temperaturas pueden subir hasta los 123º y bajar hasta los -233º. La tierra gira sobre su propio eje una vez cada 24 horas, nos movemos entre las dos subidas cada 12 horas, lo cual significa que tenemos dos mareas altas y dos bajas al día.

Por RAMON MERCEDES

