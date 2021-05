Comparte esta noticia

►Los gritos al cielo: Ante el golpeo al presupuesto de los dominicanos en NY, estos han comenzado a pegar el “grito al cielo”, echar maldiciones, tanto a los gobiernos de RD y USA. Hablan por un tubo y 7 llaves, teniendo que ga$tar más aquí y enviar má$ a RD. ¡Uff! La mayor alza de los alimentos llega a EUA en un momento que el precio de la gasolina también está aumentando, afectando a los consumidores de productos cotidianos, de acuerdo con un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales. Mientras que los precios están por las nubes en dominicana, diiicen. Veamos: Carne de res #7 a RD$158 la libra; habichuelas pintas Giselle a 167.00 la libra; cartón de huevos 30 unidades a $240; pollo a $72 la libra; salami y arenque a $112 y $139 la libra; pan Pepín blanco a $204.95 la funda; yautía y ñame a $63.33 y $54 la libra; plátano barahonero a $17 la unidad; 10 libras de arroz selecto Goya $345.00; café Santo Domingo 453.6g. a $209; chocolate embajador 26g. a $84; pasta de tomate Victorina de 900g. a $130, entre otros productos. Estos precios son proporcionados por Pro-Consumidor, vigente en la semana del 07 al 13 de mayo 2021. Observadores políticos en el Alto Manhattan recuerdan lo dicho por el presidente Abinader, el pasado 27 de febrero, “Apoyo y agradezco a los dominicanos en el exterior por las remesas que envían a RD”. “El gobierno busca dar una mejor respuesta a los ciudadanos residentes en distintas partes del mundo a fin de poner a su servicio toda la ayuda y el acompañamiento que el Estado pueda darles”. Lo primero que debe hacer el mandatario, sostienen, es bajar los altos precios de los documentos consulares. Un pasaporte en NY por cientos de dólares, acudiendo miles de connacionales mensualmente a solicitarlo. No no, no debe ser, alegan.

►¿Con despacho en el Palacio Nacional?: Una fuente a lo interno del PRM-NY, (shiii reservas total) informó a Entérate NY que al presidente del partido en la Gran Manzana, Neftalí Fuerte, le pusieron un mini despacho en el Palacio Nacional en su condición de “Asesor del Poder Ejecutivo en asuntos relacionados con la diáspora dominicana” (decreto 75-21 emitido en febrero). Diiicen que tiene un presupuesto sobre los 100 mil dólares porque tendrá que viajar a varios países del mundo a tratar con sus connacionales. ¿Reelección? ¡Huumm! Pero Fuerte sigue siendo humilde y tratable, diiicen opinólogos, inclusive tiene el mismo número de teléfono 917-734-0638 ¡Ah! su esposa, Dolores Nivar (Isaura), vicecónsul para la oficina consular de El Bronx, se fue con él para RD. Ella pasará semanas en dominicana con su esposo y otras tantas en NY para dejarse ver. ¡Anjá!

►Que lío en el Comisionado Cultura NY: Lourdes Batista, Comisionada, canceló a Marisol Calderón, dirigente de la Comisión Ejecutiva de la región Manhattan Norte y de la Comisión Política del PRM-NY. Los tambores de guerra han sonado en la organización, inclusive se habla de rebelión a la medida y otras embestidas futuras contra la funcionaria, diiicen muchos “compañeros” que informaron de la situación a esta columna, la cual está a disposición de Batista si considera hacer aclaraciones.

►La FP y el PLD en NY: Observadores políticos quisqueyanos en el Alto Manhattan debatieron que la FP en la Gran Manzana se mantiene estática debido a la aplicación del reciclaje por parte de la vieja guardia, que ocupa posiciones cimeras. No se nota la innovación, de figuras nuevas, porque los “leoncitos” de antaño son y deben ser los protagonistas en todo y no se le puede pisar la raya de Pizarro. El crecimiento de inscritos en los “nuevayores” no se corresponde con el de RD, donde les dan participación y apertura a nuevos miembros. Diiicen que hay personalidades en NY que están buscando vías alternas para llegar donde “El León” porque no creen en ……. Mientras que el PLD, en la figura del diputado Gustavo Sánchez, vocero en la Cámara Baja de los morados, tiene varios días en NYC haciendo contactos, reuniones, juramentando equipos de trabajos para el precandidato presidencial de esa entidad, Abel Martínez, sindico de Santiago. Los peledeístas se están moviendo de manera sigilosa y mucho, sostienen todólogos y opinólogos. ¡Huuumm!

►El compositor dominicano: El cantautor de la comunidad dominicana en NJ, NY y otros estados, Darío Gómez, nos envía su última composición. Señala en la misma a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, al general Adán Cáceres, al ex presidente Danilo Medina, y al ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez. Escuchemos: https://www.youtube.com/watch? v=ETVUfuL6qvY

►¡Qué discusión!: Entre dos criollos en la avenida Saint Nicholas con la calle 182, en el Alto Manhattan, la semana pasada se armó tremenda discusión. Los espectadores los rodearon. Uno que todavía sigue la línea de “revolucionario”, el otro dice ser un ex revolucionario. Hablando en términos políticos, el ex recuerda los ataques despiadados a EE. UU., y dice: “cómo cambian los tiempos; sin embargo, nos ha acogido y nos dan de todo”. El revolucionario le objeta y contesta: “este país no le da nada a nadie, y la caída del capitalismo está al doblar la esquina”. El primero responde: “sin embargo, tú sigues aquí con un bistec atravesado en el estómago, con cupones, sección 8, seguro médico gratis, y quien sabe si con $$$$ por desempleo que entrega el Tío Sam. ¡Go Home Yankee! dice al “revolucionario” pero no te vas a Cuba, Rusia, o Venezuela”, dando lugar casi, casi a un intercambio a puñetazos, evitado por la intervención de algunos amigos en común presentes. ¡Bueeeeno!

►¡Cuidado! ¡Cuidado!: El rum rum entre muchos votantes en El Bronx consiste en que hay un candidato (serio, trabajador y un ejemplo en su accionar) que se hace acompañar, para arriba y abajo, de personeros con pasado oscuro, incluyendo uno acusado de corrupción públicamente y condenado a cumplir varios años de cárcel. De eso no hace mucho. También hay que han engañado a decena$ de dominicanos. Los candidatos deben cuidarse ante el electorado, diiicen, ya que muchos están expresando que si ese candidato gana convertirán el lugar en “La Cueva de Ali Baba y los 40…….”

►El bochinche: El bochinche no ha parado en estos últimos días en la comunidad dominicana en NY, sobre las declaraciones de Jesús Vázquez (Chú), ministro de Interior y Policía en el Senado de la República, en el sentido de que hubo corrupción por doquier. El pago de RD$2,600 millones a una empresa que se contrató grado a grado para el análisis balístico y no tenía la capacidad para lo que se le contrató. En el departamento de naturalización cobraban 45,000 dólares por elproceso de naturalización ilegal. El descubrimiento de una mafia en el viceministerio de armas que cobraban millones por extorsión’’. También las 617 botellas que cobraban al año 70 millones de pesos. Diiicen los sabiólogos, analistas callejeros y esquinero en el Alto Manhattan que habrá muchos patos al agua, porque hay una resolución aprobada en el Senado que invita a los ministros y directores acudir a esa Cámara Alta para informar como encontraron esas instituciones al momento de su designación. ¡Ay, ay, ay!

►5 aspiran dirigir El Bronx: En El Bronx residen cerca de 500 mil dominicanos y 5 candidatos se disputan la presidencia del condado en las primarias demócratas a celebrarse el próximo 22 de junio. Sammy Ravelo, Vanessa Gibson, Fernando Cabrera, Luis Sepúlveda, y Nathalia Fernández. La TV-NY los abordó sobre el crimen y delincuencia en NY. Ravelo, primer y único dominicano que aspira a la posición, veterano de la guerra de Irak y ex oficial de la policía neoyorkina, ha sido al que más le han reconocido sus planteamientos, entre ellos, apoyar la institución a la cual perteneció por décadas (por su experiencia, estrategia, y amplio conocimiento en la seguridad pública). El crimen y delincuencia están acabando con NYC, diiicen. Gibson, afroamericana, planteó que se necesita más dinero para solucionar el problema. El puertorriqueño Cabrera manifestó que el Programa Cure Violence ha funcionado mejor. Los otros hablaron sin que causaran efectos en el electorado. Por doquier se escucha en El Bronx: “Sammy es tu tiempo”. ¡Bueeeno!

►Ser cauteloso en calles NYC: La organización “Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), con su lema “Luchando por el interés colectivo hispano” está exhortando a los dominicanos que vienen desde RD y están en NYC, a ser cautelosos a la hora de caminar por las calles. Las más recientes estadísticas de NYPD indica un aumento del 30,4 % durante el pasado mes de abril, en comparación al mismo mes del 2020. En total, se reportaron 6,932 crímenes (asesinatos, balaceras, apuñalamientos, asaltos, robos en hogares, personales y de vehículos) entre otros. ¡Ah! La violencia continua en alza en el subway. El pasado miércoles en horas de la madrugada apuñalaron a 4 personas. Este viernes fueron heridas 5 con armas blancas, en diferentes paradas de trenes, informó la policía. Hay una racha de agresiones y atracos. Un ciudadano vociferó: “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”.

►Un valor dominicano en NY: Caroline Pimentel, genuina representante en tierra extranjera de la esbeltez de la mujer dominicana (elegante, cuerpo al estilo guitarra valenciana, amable, jovial, atenta, educada, y una sonrisa al estilo Colgate) es reportera en Dominican View, a través del programa “Opción NY”, que se transmite de lunes a viernes de 9:00 a 10.00 de la noche por Verizon 1548, Optimum 1525, y Dish Latino 812. Desde allí orienta e informa a sus connacionales. Además, es una mujer emprendedora. Posee su propia línea “Keilani’s Kouture”, tienda Online para Mujeres. (keilaniskouture@gmail.com) … 347-821-1584. En Instagram y Facebook es @keilaniskouture. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Caroline, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si necesita un certificado para poder viajar o entrar a un trabajo, podrás encontrar en los médicos hispanos esta posibilidad y además debidamente explicado por un doctor en su idioma. Mayor información 718-683-7762.

►Cultura general: Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Groenlandia alberga el segundo depósito de agua dulce más grande del mundo, después de la Antártida. Evidentemente, no toda el agua del planeta está en estado líquido. Una parte está congelada en los casquetes polares, glaciares y nieve permanente. Esta supone unos 24.064.000 kilómetros cúbicos. A este volumen habría que sumarle unos 300.000 kilómetros cúbicos de hielo permanente que se encuentra bajo tierra en las zonas extremadamente frías del planeta, lo que daría un total de 24.364.000 kilómetros cúbicos de agua congelada en el planeta.

►Salud: Es importante que el hombre después de los 50 años empiece a chequearse la próstata, un órgano muy importante. Una encuesta de la Asociación Europea de Urología mostró que solo uno de cada 4 hombres mayores de 50 años sabe cuál es la función de la próstata. Aquí tenemos algunas de sus funciones. Es una glándula blanda del tamaño de una pelota de ping-pong ubicada entre la base del pene y el recto. Suministra el fluido prostático o líquido seminal que se mezcla con los espermatozoides en los testículos, para que puedan sobrevivir y ser expulsados durante la eyaculación. Los cambios alertan problemas en el hombre: Si despierta varias veces en la noche para orinar. Un chorro débil o interrumpido al orinar. Ganas constantes de orinar con urgencia. Dolor al orinar o eyacular. Sangre en la orina o semen. Y dolor en las caderas y espalda, así como debilidad en las piernas o pies, entre otras cosas.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 16: Compra del dólar 56.28 y venta 57.42; Compra euro 66.72 y venta 70.70

►Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Holístico = Del todo o que considera algo como un todo.

►Cita histórica: Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. (Adolfo Hitler, político alemán nacido en Austria. Ascendió al poder como líder del Partido Nazi, se convirtió en Canciller en 1933 y luego asumió el título de Führer en 1934. Fue un dictador).

►Truco: Para descongelar la carne a tiempo. Puedes descongelar pollo, carne de cerdo, y cortes de carne sin peligro de bacterias dañinas. Todo lo que necesitas es un par de bolsas de almacenamiento de alimentos y una olla llena de agua caliente. El truco tardará un máximo de 15 minutos Ver: https://www. youtube.com/watch?v= 4a2hQpj6Dxc

►Curiosidad: Los Colibríes (47 especies) son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, pueden ver más colores que los seres humanos y sus patas no sirven para caminar.

Por RAMON MERCEDES

