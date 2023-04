Entendiendo el Gagá: más que un ritmo musical un rito religioso

El Gagá (Raras en Kreyol de Haití) es un rito religioso del Voodú haitiano que se hace acompañar de un ritmo musical que asume el mismo nombre. El rito del gagá tiene una duración de siete días, comienza con una ceremonia (ceremoní en creole) en el altar o boukan de Ogú Ferrail, ubicado en la casa del Jefe del Gagá y termina con un servicio al Barón del cementerio (baron cimityé, Papá Guedé), sincretizado como San Elías.

El ritual de gagá como rito religioso tiene una estructura, personajes, reglas, unos tiempos y dos loases o divinidades que son protagónicos a quien se le dedica el rito y participan del del mismo: 1) Ogú Ferrail, temible Dios del fuego y de la guerra, jefe de la familia de loases de los Ogú. Ogú ferrail también es llamado Dyab (Diablo en Creole), Abitaí, Ogú jei rouj (Diablo ojos rojos) y sencillamente Oungá genérico que designa a los diablos y que los brujos reciben este nombre. En definitiva, Ogú Ferrail es el sincretismo de Satanás. A esta familia de loases del fuego y de la guerra también pertenece Ogú Balenyó, el sincretismo de San Santiago; 2) Papá Guedé o Baron cimitye, que es el Barón del Cementerio es el otro loa central del ritual del Gagá, quien entrega los muertos o zombi y es el encargado de guiar las almas de los muertos al inframundo, también trae los muertos de regreso y poseen o monta a los servidores o caballos, personas que son poseídas por estos muertos.

Esto no quiere decir en modo alguno que el resto de los 21 loases y sus familias que integran el Voodú no participan del ritual del Gagá, sino que Ogú Ferrail o Diablo de ojos rojos y Papá Guedé o Baron del Cementerio juegan un rol central en el rito. Y decimos esto porque muchos de los que participan del Gagá sirven a diferentes loases que no son necesariamente los dos que acabo de mencionar. Podemos mencionar a Papá Lebá al loa Koulev o Dambalá, entre tros.

Personajes que participan de la celebración o miembros del Gagá:

No todos los que participan de un gagá son miembros, la mayoría son curiosos observadores. Los miembros son El Jefe del Gagá (Chef Rara), quien es poseído por Ogú Ferrail y es literalmente el Jefe de la ceremonia. El jefe es asistido por el Poté o Sevité (servidor, el que carga), una especie de ayudante similar a los diáconos del ritual de misa en la iglesia católica. De hecho, diácono significa servidor.

Luego tenemos los Mayó, son servidores comprometidos con los loases a través de Ogú ferrail encarnado o montado en el Jefe del Gagá. Los Mayol tienen la función de bailar y son músicos que ejecutan los instrumentos del ritmo rará (Gagá). El rito tiene siete Mayó cada uno con un relevo o mayó alterno. De modo que son catorce Mayó en total, cada uno con su rango que van del uno al siete, donde curiosamente el número cuatro es el de mayor jerarquía (este toca el bambú bajo).

Igualmente, el rará cuenta con las Reinas. Éstas son siete mujeres que sirven a los loases y que participan de la ceremonia con lujosos vestidos bailando durante todo el período del rito.

Inicio y duración del Gagá:

El ritual de Gagá tiene una duración de siete días sin contar el día de la ceremonia de iniciación (Ceremoní en Creole Haitiano), la cual tiene lugar el Domingo de Ramos en casa del Jefe del Gagá (Chef raras en creole haitano). El acto inicia en una fila de los miembros encabezada por el Jefe del Gagá quien opera como una especie de sacerdote. En hilera le siguen El Poté o Sevité, los 7 Mayol y sus suplentes y las 7 Reinas. En este momento los miembros del Gagá se dirigen al Boukan o altar de Ogú Ferrail, que consiste en un hierro en forma de mástil de algunos 60 centímetros, enterrado en la tierra una tres cuartas parte de él, y le sobresale a la superficie alrededor de una tercera parte. El Hierro de Ogú Ferrail está cubierto por una fogata de leña con un fuego al rojo vivo, mientras los miembros de Rara girando alrededor del Boukan entonan canciones a capella -porque en ese momento no tienen sus instrumentos de música- invocando a Ogú Ferrail u Ogú jei rouj para que éste loa posea o se monte en el cuerpo del Chef rara o El Jefe.

Cuando el grupo del Gagá completa tres vueltas al altar entonando cantos a Ogú Ferrail, este se monta en el Chef Rará, lo posee, su espíritu se encarna en él y su cuerpo comienza a estirarse y a tener gestos un poco agresivos. El canto de iniciación para encarnar a Ogú en el cuerpo del Jefe del gagá resa como sigue: Ohhh Dambalá me lwa kulev bay li siwo…

En la ceremonia de iniciación (Seremoní) los mayó y los miembros del Gagá cantan a capella o sin instrumentos y sin sus vestidos. Una vez poseído el Jefe del gagá se dirige a una habitación solo, bautiza el vestuario y los instrumentos de los miembros y va llamando a cada miembro del gagá para entregarle sus atuendos o vestidos. Estos atuendos los guarda celosamente.

Por ejemplo, a cada Mayol entrega sus pañuelos y el instrumento que le toca ejecutar, ya sea un bambú, un tambor, una corneta de metal (Pinston) o un keso, una especie de pandero en forma cuadrada. Un detalle importante es que a cada Mayol se le entrega entre tres y veintiún pañuelo que cuelgan de cintura mientras bailan. El número de pañuelos depende del compromiso (angajman) asumido por el mayol ante los loases o divinidades del voodú para servirle. Cada pañuelo representa un año de compromiso y el color de los pañuelos representa el color de los loases a que se sirve.

La orquesta de la ceremonia de Gagá (Rara en Creole Haitiano) tiene siete (7) instrumentos: Cuatro (4) Bambúes, la Corneta de Metal (Pistón), el Keso una especie de pandero cuadrado y un Tambor (Tanboú).

Para el caso de las Reinas del gagá, que también son siete, éstas solamente reciben, además de su vestido, un solo pañuelo que lo colocan amarrado alrededor del cuello o lo colocan en la cabeza. El color de este pañuelo guarda relación con el loa (lwa) a que esta reina le sirve. Por ejemplo, el pañuelo verde le sirve a Lwa Kulev un loa asesino, también llamado Dambalá, sincretizado en español como Santa Marta La Dominadora; a su vez el pañuelo blanco simboliza a Erzulí Danto y Erzulíe Freda, el Rojo simboliza a Satanás que en Creole haitaino es Ogú Ferrail, y así por el estilo.

El Poté o Sevité recibe de manos del Jefe del gagá un macuto (makout) y una escoba (balé), en dicho macuto recibe los polvos mágicos que protegen al gagá de otros gagá. Todos los gagás se consideran enemigos entre sí, y si se encuentran dos gagás la pelea es a muerte con machetes y cuchillos. Para evitar el encuentro, que a veces es inevitable, el Poté o Sevité riega o esparce los polvos en los cruces de camino (karfoú). El efecto de estos polvos es que el gagá enemigo al encontrarse con ellos se paraliza y no puede avanzar durante un largo rato hasta que logra deshacer el efecto con ayuda de los loases y puede avanzar, mientras el otro gagá ya ha tomado distancia y se evita la desgracia del encuentro que termina a machetazos y en muertes.

En el macuto El Poté posee una botella que contiene siete muertos o loases (Zomby) entregados por el Baron Cimityé o Papa Legba. Estos loases fueron recogidos o entregados en forma de siete lagartíjaros (Zandolí).

Justo decir que el macuto del Poté es tan pesado que no lo puede levantar nadie más que él. Esos siete muertos que contiene pesan toneladas.

La reina encabeza el gaga con la Bandera de Republica Dominicana si el gagá se celebra en este país (si es en Haití, pues la bandera haitiana), mientras le sigue a ritmo de danzas y cantos a los loases el resto del gagá. Tras la reina va El poté con su macuto a cuestas, va barriendo todos los caminos con su escoba para limpiar la ruta de malos espiritus y barrer los polvos que haya esparcido otro gagá enemigo.

Una vez termina la ceremonia de iniciación del gaga que tiene lugar el domingo de ramos el gagá sale a la calle a recolectar dinero y a bailar. Pero no es hasta el jueves santo a la media noche (ya viernes) que comienza el ritual de gaga verdaderamente. El periodo de domingo de ramos hasta el miércoles se le denomina el Chofé gagá o calentamiento de gagá. El verdadero gaga es de viernes a domingo santo.

El jueves santo en la noche para esperar el viernes santo el jefe del gaga se dirige al cementerio, acompañado del Poté o Sevité con su macuto, mientras el gaga continúa tocando y cantando en su fase de calentamiento canciones no muy místicas necesariamente. Una vez es la media noche del jueves santo ya viernes el Chef gaga invoca a Papa Guede o Bawon cimitye (Barón del cementerio), con un pedacito de palo escarba en la base de la cruz del barón y salen siete muertos en forma de lagartos (zandolí en Creole haitiano), siente zombis, los cuales entran en una botella que ha llevado el jefe del gaga a esos fines, los encierra y entrega al sevité quien los echa en su macutó. Luego se dirigen al gaga y comienza la ceremonia de tres días sin descanso bailando y tocando. Porque una vez los muertos o zombi se montan en los cuerpos de los miembros del gagá adquieren poderes sobrenaturales y no se cansan; y a veces duran hasta el domingo santo tocando y bailando sin comer ni descansar. Porque en ese momento los que tienen compromisos místicos están poseídos por esos muertos o por sus loases a los que sirven.

El ritual del gaga termina el domingo santo en la noche cuando el gaga en pleno se dirige al cementerio y el jefe del gaga en una ceremonia a Papa Guedé a ritmo de ron música, mucho ron o tafiá en creole y personas poseídas por los loases devuelven los muertos al barón del cementerio que es Papá Guedé.

Sobre un supuesto gaga dominicano que afirman algunos animadores o promotores culturales.

Los dominicanos que se acercan a un gagá, que de hecho se integran, es como espectadores, por curiosidad y por lo pegajoso del ritmo de la música a los loases. Sin embargo, de los dominicanos que conozco y que son amigos que han vivido en zona de batey, ninguno de ellos conoce las interioridades del ritual de gagá como servicio a los loases del voodú. Ellos simplemente espectan el fenómeno y disfrutan la música.

Ahora bien, tenemos otros dominicanos en otra categoría, los animadores culturales, los cuales participan del Gagá y afirman que hay un gagá dominicano. Sin embargo, ninguno de estos animadores socioculturales que los he visto en televisión y los he escuchado en la radio por décadas conocen o demuestran conocer el gagá como rito religioso que inicia con un servicio a Ogú Ferrail (Satanás) y prosigue con un rito de compromiso ante Papá Guedé o bawon cimityé en creole de Haití. La verdad que desconozco las razones que llevan a los animadores culturales a dar opiniones emotivas sobre el Gagá y su supuesta dominicanidad.

El ritual de gagá es un asunto muy serio para los que lo practican, sirven a los loases y reciben favores de éstos, como para reducirlo a una simple chercha de Plaza España o del Centro Cultural de España, los cuales hacen espectáculos y caricaturas del de gagá muy lejos del carácter místico de esta ceremonia. Este gagá light que promueven los gestores culturales queriendo afirmar que es una expresión cultural dominicana hace el ridículo ante quienes de manera seria practican este rito religioso que es muy estricto es sus formas, organización, misticismo, fechas y servicios a los loases de cada una de las 21 divisiones del voodú haitiano.

A esos gestores culturales, se le puede dar un consejo, para conseguir financiamiento de los capítulos de cultura de organismos internacionales y agencias bilaterales no hay que mentir. Aceptar los hechos, el gagá no es un ritmo musical pura y simplemente, es un rito religioso que se hace ante dioses o loases del voodú. Sin perjuicio de que a cada loa se le toca el ritmo musical de su preferencia durante el ritual.

Ahora bien, las bases teóricas de algunos animadores para afirmar que el Gagá es dominicano se las proveyó June Rosenberg en su estudio: “El Gagá y Sociedad de un Culto Dominicano. Estudio Comparativo”. En este estudio que data de los años 70, la autora norteamericana afirma que “los grupos llamados Gagá, que durante la Cuaresma operan alrededor de los pueblos situados en las zonas donde hay ingenios azucareros. Se los conoce por la naturaleza de los bailes, así como de la música y otras particularidades. En lo tocante al aspecto religioso y a la organización social, no han sido descritos y, por lo general, las personas ajenas a ellos no los conocen” (Pg. 17)

Sin embargo, la propia autora establece sus propias limitaciones y dice que el aspecto religioso no es conocido por las personas ajenas a ellos, justamente los ajenos a ellos son los dominicanos. Por otro lado, dice que en los bateyes alrededor de los ingenios es que se celebra. En la época de entonces, en los bateyes solamente viven haitianos si nos situamos en las décadas de los años 60 y 70.

El hecho de que los haitianos que vinieron de Haití reproduzcan su cultura y religión en territorio dominicano en los lugares donde habitan llamado bateyes y otra cosa es afirmar que el rito del Gagá es dominicano. El hecho de que haitianos y su descendencia practiquen sus ritos religiosos en suelo dominicano no los hace dominicanos. La etnia dominicana no vive ni siente y mucho menos tiene conexión con ese rito y esos valores.

El hecho de que el territorio dominicano albergue el gagá, no quiere decir que la etnia dominicana definida por su idioma, religión y la cultura en sentido amplio, acepte ni entienda el gagá.

En Estados Unidos, por ejemplo, los dominicanos que viven allá llevaron el Merengue y lo tocan y lo disfrutan allá. Pero no por esto podemos decir que el merengue es de Estados unidos porque unos inmigrantes lo escuchen y lo practiquen allá.

La autora prosigue con humildad científica sobre su estudio y dice en la pag. 23: “Es oportuno decir finalmente, en vista de las limitaciones impuestas por circunstancias materiales de todo tipo (idioma, financiamiento, tiempo, transporte, documentos, ete.), que con este trabajo esperamos más bien poder estimular a otros investigadores para que lleven a cabo estudios más sistemáticos de la dimensión social dominicana y de los indicadores de las formas de adaptación socio-cultural, como son la familia, el idioma, etc.

Se nos invitó a ser miembro de este grupo de Gagá como «supervisara», lo cual aceptamos. Ello ya es indicio de la naturaleza ecléctica y relativamente abierta del culto aunque sea a un nivel determinado y, en forma superficial al principio en cuanto a los informes acerca de las actividades y creencias del grupo. Esto se hizo a cambio de ayuda material durante un período de siete años, que es cuando termina la «promesa» o juramento místico («oath») del «dueño». Es decir que ella estuvo ahí y no estuvo, los haitianos son celosos en dar información sobre ese culto y si te la dan te dicen datos falsos a menos que tú como investigador seas creole hablante.

Poco a poco hemos aprendido nuevos aspectos de este complejo cultural; tenemos la impresión que todavía quedan otros elementos de carácter privado o reservado, no divulgados, que aún no se conocen”. La autora admite que se trata de un estudio inacabado

El gagá es un rito religioso que algunos gestores culturales lo quieren clasificar como una expresión cultural y se equivocan. Las ciencias sociales separan religión de cultura a fines prácticos, porque no son lo mismo. Las creencias religiosas se dan en el marco de una cultura que las contiene y no al revés. La cultura es más amplia.

Muy importante es aclarar que lo que se escribe y se afirma en este artículo puede variar de una fuente a otra, puesto que el ritual de Gagá es una tradición oral no escrita, hay variaciones entre las formas de cada ritual de Gagá, pero en esencia son lo mismo aún con sus variantes.

También dejar bien claro nuestro respeto al Gagá como expresión religiosa y decir que este articulo en modo alguno pretende desmeritarlo, sino todo lo contrario, poniendo de relieve sus interioridades. Manifestamos nuestro mas profundo respeto por quienes practican este rito religioso que se hace acompañar de una forma musical denominada Gagá.

También dejar manifiesto que el artículo no tiene pretensiones intelectuales de la antropología cultural que como ciencia respetamos sus métodos. El fin de este trabajo -desde lo empírico- y haciendo investigación participante por más de treinta años en República Dominicana y en Haití-, es aportar a un tema sobre el que se tejen muchas fábulas y creemos oportuno documentar a la dominicanidad con otros puntos de vista mas llanos y entendibles sobre este rito religioso, que los que tenemos hasta ahora. Sobre todo, aportar desde una posición neutral sin intereses que condicionen la opinión.

En Haití, en Leogane está y se conserva la expresión más genuina de gagá, donde la tradición tiene un peso estricto y cada jefe de rara comunica la tradición al siguiente jefe.

El autor es abogado de la PUCMM, es Perito Industrial en Electrónica de Telecomunicaciones, profesión que ejerció en Haití, es, además profesor privado de creole y Cultura haitiana.

Por: Delio Rincón Ozuna

