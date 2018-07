Ensanche Capotillo: De las Protestas a la Contrainsurgencia

Dulce et Decorum Pro Patria Morire

La motivación para escribir el presente artículo viene del proceso de enseñanza-aprendizaje practicado con grupo de estudiantes, durante el recién finalizado semestre regular 2018-1 en la UASD. Un grupo de cuatro estudiantes me presentaron un pequeño trabajo monográfico del ensanche Capotillo, en la asignatura Introducción a la Sociología General. Estos alumnos fueron Leo Pieter, Raysa Javier Alvarado, Evelyn Sánchez y Gina Gambín Liriano.

En lo que se refiere a la metodología, el grupo consultó fuentes documentales (bibliográficas, periódicos, revistas y otros documentos escritos, así como mapas del ensanche Capotillo), aplicó las técnicas de la observación y de la entrevista, estas últimas como parte del trabajo de campo. Esto permitió al grupo hacer acopio de los datos suficientes para elaborar dicho trabajo, lo que les permitió tener una visión holística de dicho sector.

Según las informaciones recogidas por el equipo, el ensanche Capotillo antes de ser lo que es hoy era una suerte como de suburbio o zona suburbana del Distrito Nacional, aunque parece ser que recibía el nombre de ensanche Farías, honrando el nombre o apellido de un allegado (compadre de Trujillo) al régimen trujillista, lo cual sería aparentemente alrededor de los años 40, luego pasando a tomar el nombre de La Caridad, aunque también se le ha atribuido el nombre de Los Potreros de Venturita. Sin embargo, con relación a este último nombre, debe suponerse que debió de ser antes de ser considerado una zona urbana, ya que se asocia más con la vida bucólica de la ruralía, pero además no sólo sería el ensanche Capotillo si no muchos barrios que se sitúan al norte de la John F. Kennedy (incluido Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, etc.).

Según las informaciones recogidas, el ensanche Capotillo era un arrabal urbano, donde habían cañadas, lagunas, etc. Carecía de los servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y tenía las calles sin pavimentar, para esa fecha. El Mercado de la Duarte o Mercado Nuevo, construido en el sector, en la avenida Duarte era muy visible desde el sector (lo que era posible por las pocas casas que habían en el sector en los años 50) y por su importancia era el principal centro de atención. Siendo así, había personas que vivían en el sector dedicadas a la agricultura. Al parecer, los informantes entrevistados por el grupo de estudiantes dan cuenta de que el nombre de ensanche Capotillo lo toma el sector en 1965, en honor a la gesta de Capotillo, ocurrida en el siglo XIX.

Con un área de 766,000 metros cuadrados, el ensanche contaba en fecha reciente con una población total de 34,738 habitantes 17,076 del sexo masculino y 17,662 del sexo femenino. No se puede decir que sea poco poblado, más bien densamente poblado, si se tiene en cuenta que aproximadamente en ¾ de km2 habitaban casi 35,000 habitantes. La realidad que con un crecimiento vertical mayor, con torres más altas, podría tener una población mucho mayor. Por otra parte, una buena parte de las edificaciones no son de viviendas si no de oficinas y de tiendas comerciales.

Los límites del ensanche Capotillo, son los siguientes: por el sur la calle Nicolás de Ovando desde la Albert Thomas hasta la Avenida Duarte; por el oeste la Avenida Duarte desde la calle Nicolás de Ovando hasta la calle 42, y tomando esta última en dirección este hasta la calle respaldo José Martí, siguiendo esta en dirección norte hasta el callejón Juan Pablo Duarte, siguiendo este en dirección oeste hasta el río Isabela; por el norte desde la confluencia del arroyo sin nombre con el río Isabela, siguiendo el río Isabela aguas abajo hasta la cañada que nace en la calle Simón Bolívar.

Por el Este, desde la confluencia del río Isabela con la cañada que nace en la calle Simón Bolívar, continuando por el río Isabela en dirección sur hasta la Albert Thomas y por ésta siguiendo en dirección sur hasta su intersección con la calle Nicolás de Ovando. Entre las calles del ensanche Capotillo están: la Avenida de los Mártires, respaldo Yolanda Guzmán, Calle Hostos, Respaldo 38, Calle 4, Calle Sol, Calle Estrella Ureña, Calle Respaldo Isabela, Calle 6, Calle 8, Calle Respaldo 6, Calle San Antonio, Calle Diego Velázquez, Calle Libertad, Calle General Sucre, Calle Puerto Plata, Calle Aurora, Calle Los Humildes, Calle Respaldo Josefa Brea, Calle Respaldo 38, Calle Dr. Betances, entre otras.

Actividades Económicas en el Sector

Hay total de tres sus supermercados y minimarket. Hay dos minimarket y un supermercado, este último es el Supermercado Armando.

Los colmados y colmadones son un total de 53 en el ensanche Capotillo. Las tiendas comerciales, las cuales incluyen de zapatos, mueblerías, ventas de celulares, tiendas de repuestos y de otros ramos, son un total de 26. En el ensanche Capotillo las farmacias son un total de 7. Los salones de bellezas, peluquerías o barberías son unos 26 en total. Un total de 6 talleres artesanales y fábricas, ellos hay de puertas y ventanas, ebanistería y zapatería.

Las ferreterías en el sector son 2. Hay 4 carnicerías o polleras. Las panaderías y reposterías son dos. Las cafeterías y comedores son un total de 19 en el sector de Capotillo. Hay 4 centros de diversión nocturnos. Existen un total de 17 bancas de apuestas. Otros tipos de negocios diversos en los que se incluyen compra venta, distribuidoras de agua, lavandería, refrigeración, heladería funeraria, centros de internet y otros son un total 30.

De las Luchas Populares a un Estado de Letargo

Del trabajo de acopio las informaciones de los alumnos, se resalta que en los años de la década de los 70 y 80 se producen las protestas populares y en los años 90, a través del microtráfico, proliferaron las drogas en el Capotillo. Hay que colegir que no sería un asunto pura y simplemente -el de las drogas- de utilizar el territorio del barrio para el negocio, si no de inducir a que la población del barrio se alienaría ya fuera con el consumo de las drogas o involucrándose en el negocio de esta. De esta forma, se borraría la memoria histórica del barrio, porque va a dejar de ser un barrio o ensanche de jóvenes organizados que luchan por el bienestar de la población.

Hoy día los niños y jóvenes del Ensanche Capotillo cuentan con más escuelas, ya que antes que eran escasas, en la actualidad cuentan con seis y un politécnico. Ahora bien, lo importante no son sólo las escuelas si no otros hábitos que hoy tienen los jóvenes, porque también los hay que ni trabajan ni estudian, como el juego de azar con la proliferación de las bancas deportivas, así como las drogas.

En otros tiempos estaban los clubes culturales y deportivos, que ya no están. Ese ensanche Capotillo que antes luchaba contra las injusticias y que era un referente para los otros barrios populares, ya no está y en su lugar hay otro barrio donde prolifera -como en otros barrios- el consumo de alcohol en los colmados y colmadones y el uso de las drogas narcóticas, así como los juegos de azar con las 17 bancas de apuestas.

Organizaciones o fundaciones como La Escoba y Sabamar se han encargado de mejorar los servicios en los barrios de la parte norte de La Capital, entre los cuales está El Capotillo, como la recogida de la basura y de hecho han mejorado este y otros servicios en dicho sector. Sin embargo, esas entidades y las corporaciones estatales o públicas, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional no pueden frenar esos males como los antes señalados, ni son entidades creadas para tales fines.

El ensanche Capotillo fue un sector donde las luchas populares encontraron el espacio social más álgido, en la ciudad de Santo Domingo, lo cual queda evidenciado con la asamblea barrial que se celebró en ese sector previo a los sucesos de Abril del 1984. Entre las organizaciones que participaron estaban algunos clubes juveniles populares (por lo menos el Florentino Santana) y otras organizaciones territoriales del sector.

Entre 1972 y hacia el segundo lustro de la década de 1970, en el sector del ensanche Capotillo existieron en un momento u otro, los siguientes clubes: Grupo Avance Cultural René del Risco Bermúdez, Club Deportivo y Cultural Juventud Progresista, Club Deportivo y Cultural “Florentino Santana”, Club Cultural Capotillo, Club Nuevos Horizontes, Club Josefa Brea, Club Restauración, Club Cultural y Deportivo Flor de la Juventud, Club Deportivo y Cultural Salomé Ureña y Club Samuel Santana.

Todos estos clubes no tuvieron vida en todo ese período, algunos desaparecieron primero que otros, pero la mayoría de ellos estaban desde los inicios de la década del 1970 y duraron hasta finales de esa década o más allá. Algunos de estos clubes estaban desde finales de la década de 1960. Ninguno de estos clubes existen, por lo menos como clubes culturales y deportivos populares; hoy en día puede existir alguno como entidad deportiva, sin las actividades culturales de aquellos y sin el carácter asambleario en las tomas de decisiones sobre problemas comunitarios.

En septiembre de 1980, según el periódico La Noticia del día 10 de ese mes en su página 10, se mencionaba la existencia de las bandas “Los Porkis” y “Los Necios” en el ensanche Capotillo. Según la denuncia, el Club Salomé Ureña fue el blanco del ataque, en el cual el comunicador Orión Mejía fue un destacado dirigente. Para ese año todavía, y hasta mediados de esa década, los clubes culturales y deportivos populares hacían un trabajo intenso, en todos los barrios incluyendo al Capotillo, pese a que hay quienes han querido decir que no es así.

Casi dos años más tarde, en el mes de noviembre de 1982, el pandillero Rafael Cruz de la banda “Los Necios” fue ultimado en el sector de Capotillo (Cfr. La Noticia 13/11/1982, Pág. 1); en el 1986, cuando ya se había firmado con el FMI y se aplicaron las recetas de esta entidad en materia económica, con toda la inflación, el desempleo y el éxodo de dominicanos hacia otro países que trajo como consecuencia, y las protestas de 1984 y 1985, los pandilleros accionaban tanto en el ensanche Capotillo que la gente de allí temía hablar del tema.

En los sucesos de Abril del 1984 en El Capotillo cayeron abatidos un raso policial que en principio no se supo la identidad, Mercedes Luisa Guzmán M. (30 años de edad) y Rafael Liranzo Herrera, quien cayó en la Calle Ovando esquina Albert Thomas, que está dentro del área del sector. Se necesitaría seguir hablando en otras entregas sobre El Capotillo.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

