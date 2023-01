Enrique “Tuto” Mota dice vocación de políticos en RD es de “boca para afuera”

Por Lidia Pinales.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique “Tuto” Mota consideró que la vocación democrática que expresan los políticos del país es solo de “boca para afuera”, ya que cuando se trata de temas importantes no buscan llegar a acuerdos favorables para la sociedad, como sería el proyecto de ley sobre fideicomiso público.

Consideró que si en este proyecto que ya fue aprobado por el Senado existen aspectos contradictorios y cuestionables, entonces deberían elaborar uno que vaya acorde con las leyes establecidas en el país y con lo que espera la sociedad dominicana.

“Si no es posible eso y no se puede aprobar que no se apruebe”, manifestó Mota durante su participación en el programa “El Nuevo Diario en la Noche” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Mota también criticó que los partidos políticos en la República Dominicana, cuando están en el poder, quieren controlar todo, desde Cámara de Cuentas hasta los tribunales porque no saben gobernar bajo las circunstancias que están establecidos en los regímenes democráticos cuando existe discrepancia.

Asimismo, el periodista estimó que en el país los políticos en sus discursos son antimonopolios, anti dictadura y todo lo que debe ser un Gobierno unilateral, pero en la realidad serían todo lo contrario.

