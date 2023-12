Enrique ‘Tuto’ Mota denuncia autoridades del Quisqueya intentaron sacar fanáticos en medio de aguacero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido periodista y comentarista deportivo Enrique «Tuto» Mota denunció este lunes que luego del partido entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en la noche del domingo, una intensa lluvia se desató obligando a los aficionados de todas las edades a buscar refugio en el estadio, sin embargo, la situación se habría agravado cuando la administración decidió cerrar los baños e intentó cerrar el campo de juego.

El comunicador expresó su preocupación por lo sucedido durante el evento del domingo en el estadio, haciendo un llamado urgente a las autoridades de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) para que tomen medidas concretas que eviten la repetición de situaciones similares en el futuro.

“Esas son cosas que no pueden suceder. No se trata de animales y ni siquiera tratándose de animales usted los tira en medio de un aguacero, y mucho menos cuando hay congregadas varias personas por mucho tiempo, que se le cierren los baños, que no tengan ni siquiera la opción de ir al baño como les sucedió a varias personas de las que estaban ahí, porque todo el mundo sabe que ahí se ingieren bebidas”, enfatizó Mota.

Estos comentarios fueron realizados por el periodista durante el programa «El Nuevo Diario AM», que conduce junto a los comunicadores Rafael Zapata y Nadia Andújar, y se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Al parecer las personas que tenían a su cargo esa responsabilidad, pretendían cerrar el estadio lleno de gente y sacar a todos los que estaban ahí entre los cuales habían personas de todas las edades, niños, mujeres. Hubo una protesta generalizada en ese sentido y personas que se resistían a salir porque era en medio de un aguacero, era tirarlas a mojarse”, agregó.

A pesar de reconocer los esfuerzos de la actual dirección de la LIDOM por modernizar el béisbol dominicano y sus logros reconocidos a nivel mundial, Mota subrayó la importancia de considerar estos detalles para evitar incidentes similares en el futuro.

Concluyó señalando que situaciones como la vivida anoche en el estadio de la capital no tienen justificación alguna y que, definitivamente, manchan la imagen del béisbol dominicano.