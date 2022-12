Enrique Rojas revela por qué se fue de RD en 2005 pese a tener seis empleos en ese momento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista dominicano Enrique Rojas, quien actualmente se destaca en la prestigiosa cadena norteamericana ESPN, cubriendo los juegos de Grandes Ligas, reveló por qué decidió emigrar hacia Estados Unidos en el año 2005, pese a tener seis empleos en ese entonces.

Durante una entrevista concedida a sus colegas Ricardo Rodríguez y Vian Araujo, para el programa Abriendo el Podcast, Enriquito aseguró que su partida no se debió a dinero y que una muestra de ello es que dos de esos trabajos le pagaban en dólares, por lo que su nivel adquisitivo era muy jugoso en comparación con el mercado laboral en ese momento.

“Me voy porque yo tenía aspiraciones de dar un saltito más, yo tenía en la cabeza de que si quieres estar en la liga de España no puedes quedarte en Montecristi, es que se juega en Madrid, en Barcelona, se juega en Sevilla, en Málaga, no se juega en Montecristi, ni las Grandes Ligas tampoco”, expresó Rojas, quien al momento de irse era corresponsal de AP en República Dominicana, columnista de ESPN, comentarista del Licey, codueño y presentador de Centro Deportes, estaba en Impacto Deportivo, al mediodía en la radio y en la noche en televisión, y también en la Semana Deportiva, junto a los veteranos Tomás Troncoso (ya fallecido), Bienvenido Rojas, Guelo Tueni y Héctor J. Cruz.

El actual productor y conductor del programa Grandes en los Deportes, junto a Dionisio Soldevila y Kevin Cabral, insistió en que “si tú quieres estar en Grandes Ligas no puedes hacerlo desde Boca Chica, aunque veas muchas academias, yo quería estar en Grandes Ligas”.

“Yo trabajé con Tomás Troncoso, con Guelo Tueni, con Roosevelt Comarazamy, con Bienvo, Con J. Cruz, tu’ tá loco. Lo que yo quería, más que económico era profesional”, sostuvo Rojas.

Rojas, quien nació y se crio en la calle Cuba, del sector Buenos Aires de Herrera, e inició en los medios de comunicación a los 17 años de edad, en un programa que hacía el extinto profesor Juan Nova Ramírez, partió del país en junio del 2005 sin tener nada garantizado en Estados Unidos.

“Onfalia (su compañera de Centro Deportes) me decía, ‘yo lo que no quiero es que tú vayas para allá a loquear y a inventar, tú tienes todas tus cosas aquí’; yo le dije, Onfalia, qué es lo peor que puede pasar, que en tres meses no se me dé, que no vea ninguna luz al final del túnel y vuelva para acá, yo soy codueño de Centro Deportes, tú puedes intentar botarme y yo soy de los dueños, yo vuelvo para acá, me tomé unas vacaciones de tres meses”, explicó Rojas.

Recordó que cuando se iba habló con la agencia AP y la cadena ESPN para ver si le conseguían trabajo en Florida, pero ambos medios le dijeron que no tenían espacio para él en ese estado.

Añadió que pese a esa negativa prosiguió con su misión de probar suerte en el país norteamericano donde aterrizó el 22 de junio del 2005, alojándose en la casa de su amigo Pedro de la Cruz (Nino), quien le habilitó un cuarto “en lo que se averigua”.

“A los seis días de estar allá me llamó Ramón Carmona, ‘mira que tengo que ir a cubrir el Juego de Estrellas en Detroit y no tengo reportero, que dice Univisión que cuánto tú cobras’; Carmona, olvídate de esa parte dale para acá. Entonces yo acabando de llegar allá cubrí para Univisión el Juego de Estrellas del 2005”, reveló el pigmentoso periodista, que, según sus palabras, cuando niño para él lo más grande era conocer al cronista deportivo Tomás Troncoso, no al pelotero Manny Mota.

Continuó diciendo que luego lo llamaron de El Nuevo Día de Puerto Rico para que le cubriera la NBA, “y me dice ESPN, ‘mira necesito que me cubras la Serie Mundial, este para que le escriba de ciclones’, y yo digo, ah, pero esto es el paraíso aquí, y nadie es jefe mío”.

Apuntó que desde que llegó en junio y hasta que terminó la Serie Mundial de ese 2005, no tuvo receso.

Su entrada definitiva a ESPN

Durante la entrevista, Rojas contó que su ingreso definitivo a la prestigiosa cadena deportiva ESPN se produjo luego de finalizar la Serie Mundial del 2005.

“Me dice mi jefe de ESPN, ‘necesitamos que tú trabajes, pero solamente para nosotros comenzando en enero’, ahí comencé a trabajar solamente con ellos”, significó.

Recordó que en ese momento no tenía documentos para trabajar como reportero en ese país, pero que ESPN se encargó de eso desde el primer día.

Enriquito dijo que en 2006 firmó un contrato de un año con la referida cadena, haciendo lo propio en el 2007, logrando luego una extensión de tres, y los otros últimos tres años y dos opciones.

Recomendación a nuevos cronistas deportivos

La primera recomendación que da Enriquito a aquellos jóvenes que quieren o ya han ingresado a la crónica deportiva, es que el profesional debe respetar su trabajo donde quiera que lo realice.

“Y número dos, lea, leer no mata y leer no es dizque leer cuentas Instagram, yo digo leer de verdad, eso no es leer, para que lo sepan”, insistió Enriquito.

En ese sentido, dijo que mientras más páginas para la izquierda tiene el periodista, más enriquecedoras serán sus historias.

Relacionado