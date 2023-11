Enrique Iglesias anuncia lanzará el último disco de su carrera en febrero 2024

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Enrique Iglesias anunció este jueves que su nuevo disco llamado Final, el undécimo y último de su carrera, ya está listo y será lanzado en febrero de 2024.

Según el artista, «el título ‘Final’ tiene mucho significado. Intento deciros que podría ser mi último álbum (…) No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años», explicó Iglesias. «Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum».

La estrella de la música latina presentó hace siete años su último álbum de estudio, «Sex and love» (2014) y desde entonces ha lanzado numerosas colaboraciones con otros artistas.

El autor de éxitos como «Bailamos» o «Hero» aseguró que «desde 2015» ha estado pensando en una especie de retirada musical. «Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar».