Enny Romero lanzará en diciembre con los Leones

EL NUEVO DIARIO, GUERRA.- El estelar abridor de los Leones del Escogido Enny Romero estará disponible para lanzar en diciembre con el conjunto, según confirmó el propio lanzador al hacer una visita a los campos de entrenamiento de los melenudos en el complejo de los Rays de Tampa Bay.

Aunque no tiene una fecha específica para iniciar con el combinado escarlata, Romero tiene en planes hacer al menos cinco salidas.

“El amor que siento por este equipo es demasiado grande. Soy escogidista desde pequeño y mi familia también, y cada vez que salgo al terreno lo hago con amor para dar el 100 por ciento cada vez que me pongo ese uniforme”, declaró.

En 11 partidos en la temporada regular 2018-2019, el serpentinero tuvo efectividad de 1.17 con 54 ponches en igual cantidad de episodios, donde permitió 32 imparables, y tuvo un WHIP de 0.87, lo que le llevó a competir por el premio Lanzador del Año.

“Lo que siento por el equipo fue lo que me llevó en la temporada pasada a estar en los momentos clave cuando el equipo me necesitaba. Pedía permiso al equipo (en Japón), y me llenaba de orgullo estar en esos momentos importantes”, reveló el lanzador de 28 años.

Para Romero haber lanzado en Japón con los Chunichi Dragons “fue una experiencia increíble, algo que me cambió en mi estilo de lanzar. Tuve que aprender algunas cosas para poder tener éxito”.

El estelar abridor escarlata participará en el Premier 12 con la selección nacional, pero todavía no tiene certeza de dónde trabajará el próximo verano.

“Debo negociar, pero si tengo la oportunidad de volver lo haré porque me encantó la ciudad y también Japón”, dijo.

