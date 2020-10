(ENLACE) Abinader dice que China no puede invertir en telecomunicaciones, puertos ni aeropuertos del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jefe de Estado, Luis Abinader, afirmó este viernes que el Gobierno chino no puede hacer inversiones en las “áreas estratégicas del país”, como son las telecomunicaciones, los puertos y aeropuertos.

Abinader alegó que esas áreas son de “seguridad nacional” y que el “mejor interés” del Gobierno es tener una “alianza estratégica” al lado de Estados Unidos.

Asimismo, destacó que República Dominicana mantiene estrechos vínculos y una relación especial con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país y donde viven alrededor de dos millones de dominicanos.

El gobernante aclaró que el país puede tener “buenas relaciones” con China, y que esa nación puede invertir pero no en “áreas estratégicas”.

“Eso no implica que no tengamos relaciones comerciales con China. Si ellos quieren inversiones en áreas no estratégicas del país, pueden hacerlo”, dijo mientras participaba en un diálogo con el Wilson Center, un foro cívico no partidista que se ocupa de problemas globales, investigaciones y búsqueda de soluciones.

El mandatario expresó que al respecto ha sido “muy claro” con el embajador chino en el país y también con la propia nación que dirige.

Asimismo, señaló que las inversiones chinas son “bienvenidas”, pero insistió en que no pueden ser en áreas estratégicas.

“Las áreas estratégicas están bien definidas: puertos, aeropuertos, telecomunicaciones. Estas son áreas que van sobre la seguridad del país, a esas me refiero sobre áreas estratégicas para nuestro país”, sostuvo.

En 2018, República Dominicana rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán y las estableció con la República Popular China.

Desde que Abinader llegó al poder el pasado 16 de agosto, los lazos entre ambos países se han enfriado. Tanto es así que el embajador chino, Zhang Run, visitó el Palacio Nacional y fue recibido por la vicepresidenta Raquel Peña.

Además, recientemente se suspendió un acto donde se firmaría un acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos. El convenio sería suscrito en la Cancillería dominicana, pero fue cancelado sin que se ofrecieran explicaciones.

A continuación, el link de la conversación con el presidente Abinader:

https://video.ibm.com/channel/15915343/video/7myax6