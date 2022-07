Enigmas de hoy

El mundo cada día en retroceso, nuestro país y mi pueblo no escapa de ello, las ideas tienen mucha vaguedad, oxidas, en un notable atraso que impide el desarrollo constante a que toda sociedad como la nuestra ha de aspirar.

Ser claro siempre será mí norte y disculpen que hablo en primera persona. No sé cómo me soportan los hipócritas no pueden tirarme directamente, me tratan, eso dicen, yo me manejo con él, pero y de ahí vienen los calificativos hacia mí…

Se inventan mentiras calumnias, solo yo sé lo duro que se afana el hipócrita y vive pendiente de todo lo que sucede en su entorno para tener información y disparar a quien sea. Es su zona de confort.

Siempre escudriña, hace todas las conjeturas habidas y por haber para saber qué puede suceder, siempre está prediciendo males y desgracias, puro agorero no le hace un favor a nadie.

Cuando es para construir en pos de un mejor ser humano, ni ayuda ni coopera ni colabora porque es cáncer de lengua y en sus adentros la maldad ha hecho metástasis.

El ser de poca o ninguna monta el tiempo lo invierte en chismografía barata no se detiene, lo que ven o escuchan y están a la vanguardia de las informaciones negativas, su poder es inmenso porque convencen a los que ignoran que viven de la maldad y son expertos en indisponer contra el otro.

Le planteo a modo de ideas o no de sugerencia, que formemos dos estados diferentes y que hagamos una gran frontera donde cada uno viva de lo que produce y entre ambos estados se compren lo que se necesita de cada cual, así poder decir ¡si produce ideas y sabidurías voy a cosechar. …!

Para el que solo llega a cosechar la maldad ¡eso consumirá! Por tanto, ya veremos que necesitará un Estado del otro y aquel imbuido en la maldad sabrá que de él el otro nada necesitará y, al contar todas las chismografías su karma lo atrapará.

Por Leandro Ortiz de la Rosa

