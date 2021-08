Enigma o desesperanza

El hombre, siente que tiene un mundo sólo de él, ya ve el mundo tan pequeño que desde un portillito le alcanza a ver enterito, sin que se le quede el más mínimo detalle.

No existe nada por descubrir, todo lo que el hombre se proponga saber está predeterminado y preconcebido, ¿Qué es lo que el hombre le falta asimilar y comprender en su justa dimensión?

Que no hay nada más importante como el amor, la fe y la comprensión al prójimo. Una de las frases que me atrapó de inicio, me regresé a leerla varias veces. Imaginé un nuevo mundo, un mundo creado para la historia que apenas comenzaba y ya me transportaba a los dominios recónditos del gran Gabo.

“El mundo era tan reciente, pero tan grande que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo” Gabriel García Márquez. Hoy todo está al descubierto, “eso veo” en cambio ayer muy atrás ese mundo que nos resulta pequeño, ayer era muy grande.

Era un gigante nuestro mundo porque a diarios los objetos se mencionaban y se señalaban con el dedo, les decían: Eso, cosa, afirmaban diciendo ujú; a los lugares les decían allí, allá y a cuya; temíamos más, ahora tememos menos, se perdió el amor al humano, en cambio hoy lo material es lo que importa.

¿Qué haremos? Regresar al pasado o que la maldad humana crezca más que la verdolaga o esperamos que los tiempos se acerquen, venga el creador y esa llegada como puede ser dentro de un segundo también sería dentro de un milenio, lo que para el creador del universo sería lo mismo, ¡Qué paradoja usted!

Por Leandro Ortiz de la Rosa abogado y periodista

