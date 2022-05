Enfermeras esperan ser beneficiadas con pensiones por el Poder Ejecutivo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Día Internacional de la Enfermería, encontró este sector con visibles cambios positivos, pero, con muchos otros incumplidos, así lo afirmó la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF), Antonia Rodríguez y afirmó que las enfermeras esperan ser beneficiadas en du día por el Poder Ejecutivo.

“Hoy celebramos nuestro día con la satisfacción de ver varias de nuestras demandas cumplidas por este gobierno, pero aún seguimos con importantes reivindicaciones retrasadas, tales como nombramientos, pensiones, incentivos y otros temas que por su demora provocan inconformidades entre nuestros enfermeros y enfermeras”.

La presidenta del CODOPENF, aseguró que este sector espera que la brecha que existe de estos profesionales de la salud dentro de los hospitales, pueda ser reajustada lo antes posible, ya que ningún ser humano puede trabajar de manera eficiente y brindar una atención de primera a los usuarios, con sobrecarga en sus labores cotidianas.

Señaló también, que las enfermeras (os) esperan ser beneficiadas en su día, con un decreto por parte del primer mandatario Luis Abinader, que contenga las pensiones sometidas por este sector ante el gobierno.

La profesional de la enfermería, aseguró que “Nuestras enfermeras (os) trabajan muchas veces sin motivación porque sus salarios y condiciones laborales no se corresponde con dicho sacrificio, no les hacen los reajustes necesarios de manera automática, no siempre reciben los incentivos necesarios y otras veces lo reciben por debajo de lo que les corresponde”.

Por otro lado, Rodríguez puntualizó que el Consejo Internacional de Enfermería denominó bajo el lema del año 2022 “Enfermería: Una voz para liderar – Invertir en enfermería y respetar los derechos para garantizar la salud global”, por lo que espera que República Dominicana se sume a esa voz.

Estas informaciones fueron emitidas por la gremialista, en el marco de las actividades organizadas por el Codopenf, que incluyó una misa de Acción de Gracias en la Catedral Primada de América, donde estuvo presente la directora Nacional de Enfermería, Yolanda Saturria y una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

El Día internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo en ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.

