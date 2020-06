Enfermeras de Barahona “piquetean” sede SNS; acusan doctora Ariza “secuestrar” nombramientos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- Un grupo de enfermeros y enfermeras de la ciudad de Barahona piquetearon el jueves por la mañana la sede del Servicio Regional de Salud y acusaron a su directora Rosa Ariza de supuestamente “secuestrar” sus nombramientos y retener el pago de los tres meses que han laborando en el sector salud.

Francisco Serrano, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, dijo que esos profesionales tienen tres meses que fueron nombrados por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, pero que han sido atropellados por la doctora Ariza al retener los pagos y los certificados de nombramientos en originales.

“Las autoridades de salud no han querido ceder los espacios a esos jóvenes que tienen varios meses trabajando sin cobrar. También se niegan a dar los originales de los nombramientos que tienen archivados; ante esa problemática, fuimos al despacho de la nueva incumbente de Recursos Humanos del SNS y nos prometió resolver el impasse a la mayor brevedad, incluso, nos dio un número de teléfono para que nos comunicáramos y resulta que no ha resuelto nada y no coge el teléfono”, añadió, Serrano.

Agregó que las ambiciones políticas han cegado a la citada funcionaria, ya que la funcionaria alega que las enfermeras son del Partido Revolucionario Moderno (PRM), siendo esas acusaciones falsas, incluso, Serrano supone que la ejecutiva de la salud ha ordenado paralizar el pago en el Banreservas.

“La perversidad de esa doctora no tiene límite porque ha calificado a estos profesionales de ser miembros políticos de un partido, cuya excusa fue para hacerle el lío”.

Explicó que muchos han abandonado y que esa acción ha causado suspicacia, al mismo, tiempo, se preguntó ¿Que hicieron con esas plazas? , “Yo no quisiera pensar lo peor de que se han hecho un negocio con esas plazas”.

