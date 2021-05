Enfermera británica de 65 años gana lotería y piensa cogerlo ‘chilling’ en el Caribe con su marido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INGLATERRA.- A la enfermera británica Teresa Robinson, 65 años, quien desde que empezó la pandemia no ha parado de trabajar, un golpe de suerte le ha cambiado la vida por completo.

Teresa, que vive en una pequeña población al este de Inglaterra, el pasado 15 de abril participó en el sorteo de lotería “Set for Life”, un juego que otorga varios premios mensuales de diferentes cantidades.

Resulta ser que Teresa resultó ser ganadora de este premio de lotería, el cual le dotará $14,000 dólares mensuales durante todo un año.

La enfermera tiene ya muy claro lo que quiere hacer con su premio: Comprarse una casa en una pequeña isla del Caribe llamada Nieves, donde pretende pasar más tiempo con su pareja y toda su familia, poniendo tierra de por medio con todo lo difícil que ha vivido por el coronavirus en los últimos meses.

Tras 35 años de arduo trabajo y servicio, Robinson planea jubilarse en junio próximo.

“Estoy orgullosa de haber servido a mi comunidad durante la pandemia y siento que me he ganado mi jubilación y los días de ocio que pasaremos en la isla de Nieves; eso sí, no nos desplazaremos hasta allí hasta que sea seguro viajar”, sentenció esta enfermera.