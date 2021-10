Enes Kanter, decepcionado porque LeBron no inste a la vacunación de otros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- LeBron James está vacunado. Tras admitir las dudas que mantuvo durante bastante tiempo, el jugador de los Lakers aseguró que había sido inoculado pensando en el bien de su familia y amigos, además del suyo propio. Su elección fue aplaudida, pero no tanto el que evitase mandar un mensaje a favor de la vacunación para limitarse a decir que se trata de una decisión personal en la que nadie debería inmiscuirse.

Su opinión no es algo que no compartan otros jugadores en la Liga. Draymond Green fue cuestionado por la situación de su compañero Andrew Wiggins, quien se ha vacunado finalmente, y su respuesta fue que no le empujaría a vacunarse con un argumento parecido al de El Rey; es más, acudió al espíritu de país libre que tiene Estados Unidos para explicar tal postura. Pero claro, no todos iban a ir en esa misma línea; tal y como ha demostrado Enes Kanter. El ahora jugador de Boston lamenta que alguien tan incluyente como LeBron no haya apoyado la vacunación.

«Cuando lo escuché, me sentí muy decepcionado y pensé que era ridículo. Obviamente, LeBron James es uno de los rostros de la liga, y debería ser el primero en salir y decir: ‘Escuchen, todos. Recibí la vacuna y estoy alentando a todos: a mi comunidad, a todos los aficionados del baloncesto y a los de los deportes en general, a ponerse la vacuna para que podamos salvar otras vidas. Espero que pueda informarse sobre esta vacuna e inspirar y animar a otras personas a su alrededor», sentencia.

