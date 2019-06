Enes Kanter cree que se está sobrevalorando el posible impacto de Zion Williamson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- La afición de Enes Kanter por hacer declaraciones controvertidas no parece conocer límites. El año pasado ya arremetió contra Giannis Antetokounmpo y contra los Knicks de New York tras su salida, ahora le toca el turno a Zion Williamson, seleccionado número 1 del pasado Draft. En una entrevista para The Herd, el pívot turco dejó bastante clara su opinión sobre el nuevo jugador de los Pelicans.

“Creo que se le está sobrevalorando” aseguró. “Creo que es Julius Randle pero haciendo mates. Estoy seguro de que muchos otros jugadores lo piensan pero tienen miedo de decirlo, pero ya me conoces, yo no me muerdo la lengua”, dijo Kanter.

Además, se le preguntó cómo le defendería en caso de verse emparejado con él, y Kanter lo tuvo igual de claro: “Le dejaría tirar. Necesita mejorar su tiro. Si lo hace será sin duda parte del Salón de la Fama”.

La réplica de Randle

Las respuestas a Kanter no se han hecho esperar, pero si hay una que destaca sobre ninguna otra es la del propio Julius Randle.

“La última vez que me defendiste metí 45 puntos, así que cálmate” dijo el ala-pívot en Twitter mencionando al turco. Es una verdad con trampa, pues aquel día Kanter jugó 20 minutos mientras que Randle estuvo 42 minutos en pista.

Yo @EnesKanter last time you guarded me I had 45 relax bro lol — Julius Randle (@J30_RANDLE) 26 de junio de 2019

Anuncios

Relacionado