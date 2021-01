¿Enemistad con Sarah Jessica Parker?: La razón por la que Kim Cattrall no regresará a SATC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Una nueva serie titulada “Y así es”, el regreso de la exitosa serie de los 90, Sex and the City, fue confirmada por la estrella Sarah Jessica Parker, quien lanzó un “tráiler” con un telón de fondo de Nueva York en su cuenta de Instagram.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a protagonizar una nueva serie, y los fanáticos verán a Carrie, Miranda y Charlotte en la “realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50”.

A pesar del regreso del programa, un personaje central no aparecerá: se ha revelado que Kim Cattrall, quien interpretó a la sensual y atrevida trabajadora de relaciones públicas Samantha, no está involucrada en el reboot, pero ¿por qué? ¿hay una enemistad entre el elenco o Parker?

Los rumores de una enemistad con Parker se avivaron en 2017, cuando Cattrall dijo que el elenco “nunca fueron amigos” y que Parker “podría haber sido más amable” después de haber rechazado otra película con el elenco de SATC.

Más tarde, Cattrall también criticó a Parker por comunicarse cuando su hermano Christopher Cattrall falleció, escribiendo en Instagram: “No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico, Sarah Jessica Parker”.

Más tarde, la actriz aclaró cualquier rumor, diciendo que decidió no volver a filmar para la tercera película porque había pasado “la línea de meta” de interpretar a Samantha, debido a su amor por la serie, así que quizás su razón para no volver a interpretar el papel que la catapultó como actriz se deba a que simplemente ya no quiera hacerlo.

“Fue una bendición en muchos sentidos, pero después de la segunda película tuve suficiente”, le dijo a The Guardian. “No podía entender por qué no me reemplazarían con otra actriz en lugar de perder el tiempo acosando. No significa no.”

Luego de las declaraciones de Cattrall, Parker manifestó que “no estaba segura de poder imaginarme haciendo otra película sin ella”, y expresó su decepción porque no se haría una tercera película, pero luego dijo en una entrevista que respetaba la decisión de la actriz decir que no.

“Me gustaría recordarles a todos que no hay peleas de gatos”, dijo Parker a Vulture. “Nunca he pronunciado una palabra desagradable, poco solidaria o antipática, así que me encantaría redefinirla.