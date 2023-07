END Padres: Conociendo a fondo a Dahian, ‘El Apechao’ por sus hijos y por la música

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luis Daniel Frías Félix, de 34 años de edad, hijo de Juan Danilo Frías y María Félix De Jesús, nativo de La Javilla del municipio de Villa Altagracia, desde muy joven soñó con poner en alto su comunidad, su familia y su nombre a través de la música, hasta que lo logró.

Conocido en el mundo artístico como Dahian ‘’El Apechao’’, Luis Daniel es un arreglista, pianista, cantautor y guitarrista que se ha destacado en el merengue urbano como el más completo y quien además ha trabajado con grandes artistas del merengue y otros géneros.

En medio de una entrevista realizada por este medio en un especial por motivo al Día de los Padres, El Apechao habló de las cosas más íntimas de su vida, su familia, sus hijos, sus inicios y todo lo que engloba su gran pasión por la música.

Dahian tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela hasta lograr el cuarto de bachiller como técnico en contabilidad, pero no se interesó en ninguna otra profesión que no fuera la música.

En su niñez cuenta que pasó por momentos difíciles junto a su familia cuando en su comunidad se quemaron 21 casas incluyendo la de él por lo que tuvieron que ser trasladados a una escuela a vivir y que luego de ese episodio amargo en su vida no tuvo juventud porque le tocaba cuidar de sus hermanos pequeños.

Por suerte, para el año 1997, en el gobierno de Joaquin Balaguer se entregaron unos apartamentos en su comunidad con los que su familia fue premiada y tras esto su padre emprendió con un ventorrillo y pudieron salir adelante poco a poco y con trabajo digno.

Hoy en día, el pequeño Luis Daniel está feliz de haber logrado sus sueños, posicionado en la música, reconocido nacional e internacionalmente y tener una familia, esposa e hijos que lo apoyan y lo aman sobre todas las cosas.

‘Apechao’ con su familia

Dahian tiene 12 años felizmente casado quien junto a su esposa comparte la bendición de criar cuatro hijos y asegura que es muy de familia porque eso fue lo que le inculcaron sus padres.

El legado que le quiere dejar a sus hijos es que sean buenos, humildes, que tengan temor de Dios ‘’porque quien no le teme a Dios hace cosas malas’’.

Su mensaje a los padres dominicanos es que dejen de estar mirando películas y comiendo palomitas y que atiendan a sus hijos porque la República Dominicana está pasando por un momento difícil por cosas trágicas que nunca vio en su infancia y que la crianza es importante.

Sus inicios

En el 1999, cuando tenías apenas once años, participó en un festival de niños realizado por Carlos Báez, director del periódico El Observador que circulaba en su comunidad y su papá lo motivó a participar con la canción ‘’Todos los tiempos’’ de Camilo Sesto, siendo el único varón, efectivamente se alzó como ganador del primer lugar con un premio de mil pesos y una beca para estudiar piano, beca que fue el impulso que necesitaba para iniciar en la música.

Luego de eso, cuando fue creciendo, conoció la iglesia junto a sus padres a quienes agradece la educación que le dieron, y dentro de la iglesia desarrolló más su arte y fue líder juvenil y se destacó en el piano y el canto.

‘’No hay una profesión más que la iglesia para un artista o un musico, de ahí es que salen los mejores porque es que Dios da dones bonitos y yo digo que lo mío fue un don que Dios me dio’’.

Lo más difícil que le tocó vivir

Lo más difícil para Dahian fue la experiencia de trabajar junto a Bad Bunny y no poder irse con él a los Estados Unidos a los más de 20 conciertos que tenía pautado con el tema ‘’Después de la Playa’’ del álbum del puertorriqueño ‘Un verano sin ti’ del que fue arreglista.

Sus planes se dañaron porque debido a la pandemia del covid-19 el consulado le negó la visa y ya había devuelto casi un millón de pesos de depósitos de fiestas agendadas en el país. Con eso dijo que todo el mundo le dio la espalda, lloraba mucho, pasó por la ansiedad, la depresión y rebajó 40 libras.

‘’Yo pienso que con todo lo que yo pasé en ese proceso Dios me estaba preparando para que yo no me enaltezca o fracase’’.

Hazaña en los Grammy

Dahian, dio un gran salto en su carrera artística cuando se convirtió en el primer artista dominicano y primer merenguero en presentarse en el Grammy anglosajón celebrado el pasado 5 de febrero en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles junto a Bad Bunny, quien lo invitó.

También participo en el programa Despierta América entre otras distinciones que ha recibido por el gran trabajo musical que realiza y en la actualidad es jurado en el reality de Cervera Presidente, Presidente Studios.

Meta en la música

Dahian tiene la misión en sus hombros de reunir a todos los merengueros urbanos o ‘’de calle’’ en un mismo tema, escenario y con un mismo propósito dígase ‘’las cuatro columnas del merengue urbano’’ que son Omega, Sujeto Oro 24, Tito Swing y Alajazá.

Aunque se ha acercado a los merengueros tradicionales y ya posicionados como Milly Quezada, Fernando Villalona, Eddy Herrera, Josie Esteban, Manny Cruz, Gabriel entre otros, Dahian se puso a la disposición de dar el brazo a torcer y grabar con los de su mismo género.

