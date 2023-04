END en Semana Santa: Episodios importantes del Martes Santo

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El Martes Santo es el tercer día donde la feligresía continúa con las celebraciones de la Semana Santa que conforme va acercándose los días de los principales cultos del Triduo Pascual siguen su reflexión acerca de diversos pasajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Los episodios bíblicos más importantes de este día son la anticipación de Jesús a sus discípulos sobre la traición de Judas y las negaciones de San Pedro.

Sobre la traición de Judas, en el libro de Juan capítulo 13 el texto nos dice:

‘’Les aseguro que uno de nosotros me va a entregar’’, ‘’Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado’’. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.

Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: ‘’Lo que tienes que hacer hazlo en seguida’’ y más tarde Judas lo vendió.

Sobre la negociación de Pedro dice:

‘’Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir’’

Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas?

Jesús le respondió: Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde.

Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti.

Jesús le contestó:

¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces».

