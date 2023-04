END en Semana Santa: Episodios importantes del Jueves Santo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Jueves Santo es el quinto día de la Semana Santa que continúa con recuerdos y episodios importantes que tienen como centro a Jesús.

A tempranas horas de la mañana se lleva a cabo lo que se conoce como la Misa Crismal que es una celebración religiosa de la Iglesia católica, el luteranismo y el anglicanismo.

Esta misa suele celebrarse en la catedral diocesana, en el caso de la República Dominicana se hace en la Catedral Primada de América.

La Misa es una celebración de la institución del sacerdocio.

Durante la Misa, los presentes son llamados a renovar sus promesas bautismales. Los sacerdotes/ministros y los diáconos también reafirman su ministerio renovando las promesas hechas en su ordenación.​

En ese orden, la misa toma su nombre de la bendición de los santos óleos utilizados en los sacramentos a lo largo del año, que se entregan a los sacerdotes para que los lleven a sus parroquias.

Seguido de esto, en la tarde del jueves, inicia el Triduo Pascual, con el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Dicho periodo incluye el Viernes Santo y el Sábado Santo, y termina con la celebración de la Vigilia Pascual, ya en Pascua.

Los episodios más importantes del Jueves Santo son:

La Última Cena/ Institución de la Eucaristía: Según relata la Biblia, la Última Cena fue el momento en el que Jesús se reunió con los doce apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte y también se instituyó la eucaristía con la que Cristo bendijo el pan y el vino, transformándolos en su cuerpo y sangre.

Lavatorio de los pies: Esta acción simboliza la vocación de servicio, la humildad y la igualdad que todos sus fieles deben practicar y con el que se conmemora el amor trinitario siguiendo el ejemplo de Jesús, que en la Última Cena tira su manto y comienza a lavarle los pies a sus 12 discípulos.

Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní: Según el Nuevo Testamento, Jesús oró a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén el día de la última noche antes de ser arrestado. Los Evangelios narran la tristeza agónica que lo asaltó en ese momento, y la actitud del Nazareno de orar y anunciar a los Apóstoles que ya llegarían los verdugos que lo iban a arrestar, guiados por Judas Iscariote.

Arresto de Jesús: Judas había efectivamente traicionado a Jesús, para entregarlo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén a cambio de treinta piezas de plata. Jesús fue arrestado y por parte de sus seguidores hubo un conato de resistencia, pero finalmente todos se dispersaron y huyeron.

Evangelio del Jueves Santo

La lectura del evangelio de este día es sacado del libro de Juan 13,1-15 y narra lo siguiente:

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.

Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó.

Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.

Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos».

Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros».

