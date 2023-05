END devela tarja en memoria de Daniel Duvergé y coloca su nombre a la Redacción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un emotivo acto realizado la mañana de este jueves, el periódico El Nuevo Diario develó una tarja en honor a la memoria de Daniel Duvergé, quien trabajó como fotorreportero en este medio por más de 15 años.

En el encuentro, encabezado por el director general de este periódico, Persio Maldonado Sánchez, y la Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se resaltaron los atributos personales y profesionales que definían al fallecido veterano de la fotografía.

Al hacer uso de la palabra, Maldonado dio a conocer con orgullo la noticia de que a partir de hoy la Redacción del diario que dirige llevará el nombre de Daniel Duvergé, como una forma de honrar a quien definió como “un canciller de El Nuevo Diario”.

“Daniel era una persona especial para todos nosotros, era casi un canciller de El nuevo Diario en todos los escenarios donde se movía, y es algo que uno comprueba cada vez que se encuentra a una figura pública”, expresó.

Además, lo describió como una persona amable, con buen sentido del humor y siempre dispuesto a ayudar a quien le necesitase.

“Creo que no había una gente que entrara a la redacción de este diario que Daniel no ayudara; con buen sentido del humor lo orientaba, le decía, le enseñaba lo que no sabía, le aconsejaba… yo creo que él era casi un padre para todos”, agregó.

De su lado, Carolina Mejía expresó el afecto que siempre mantuvo hacia Duvergé, refiriéndose a éste como un hombre ejemplar y de trabajo.

“Quería venir a rendirle ese tributo y a expresar públicamente la falta tan grande que nos hace. A partir del fallecimiento de mi mamá, adquirió tanto sentido en mí eso de que el sentimiento nunca muere, la persona nunca muere porque el amor está ahí y a través de ese amor la persona está presente, a pesar de su ausencia física”, dijo.

Mientras, Noelia Duvergé, la hija mayor del fallecido, agradeció entre sollozos las muestras de cariño y el respeto hacia su padre, y trajo a colación el día en que éste inició sus labores en El Nuevo Diario.

“Recuerdo el día en que fue llamado para trabajar en el Nuevo Diario, desde ese día su calidad de vida como ser humano mejoró; esta era su casa, vivía aquí y ustedes son su familia”, señaló.

En la actividad, también estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, César de la Cruz, el secretario general del Sindicato de la Prensa, José Beato, la señora Fanny Sánchez, así como familiares y amigos fotorreporteros de Daniel.

Relacionado