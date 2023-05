END de Madres: La historia inspiradora de Wanda Sánchez, madre y periodista que conjuga ambas labores con éxito

‘’Para una madre tener a los hijos es su mayor premio, pero también su mayor reto’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Wanda Ysabel Sánchez es una reconocida cronista de arte que ha sabido conjugar con éxito su labor en los medios y como madre, quien se define como una mujer luchadora, positiva, visionaria, que le gusta asumir retos y desafíos naturalmente y logrando siempre sus metas.

De tres hermanas es la segunda y desde muy joven tenía cierta chispa, liderazgo y siempre estaba al frente en los proyectos del colegio, le gustaba ser la vocera de todos, esa que llevaba la voz cantante, tanto así que hoy en día es algo que ha trascendido en su vida personal y profesional, considerada por su familia como la líder de la casa.

En una entrevista especial por motivo al día de las madres realizada por la periodista María Jiménez, Wanda habló de su labor como madre abnegada de Erickson e Isaac David y como comunicadora a carta cabal.

END: ¿Cuál ha sido tu experiencia siendo madre y desarrollando una carrera demandante como el periodismo?

Wanda Sánchez: Efectivamente, es una carrera extenuante que absorbe mucho y los mayores sacrificados son la familia y los hijos, por ejemplo, ayer salí de mi casa a las 06:00 de la mañana y dejé a los niños dormidos y cuando regresé estaban dormidos. A veces como madre es muy difícil porque sientes que estás fallando aun cuando trato de estar presente en todo.

END: ¿Cuál es tu mayor reto como madre?

Wanda Sánchez: Para una madre siempre tener a los hijos es tu mayor premio, pero también tu mayor reto. Tú te cuestionas de si lo estoy haciendo bien, si los estoy criando bien porque los tiempos han cambiado de una manera espeluznante, ya tú no tienes el control absoluto de tus hijos por más que se quiera.

Para uno que es madre trabajadora en estos tiempos se hace muy difícil la crianza buena, la crianza en valores cuando estamos bombardeados de tantas cosas, esas son una de mis mayores preocupaciones y siempre lo pongo en manos de Dios para que me ayude.

END: ¿Algún miedo que tengas como persona?

Wanda Sánchez: Mis hijos ambos son niños con condición especial, son autistas y mi mayor miedo es no hacer lo suficiente como madre para que ellos en el mañana puedan desarrollarse como hombres de bien. En nuestro país el tema de las madres que tenemos niños con autismo es complicado, difícil, es un escenario muy incierto y se ven progresos muy mínimos, no hay políticas públicas que ayuden a proteger a esta población hasta de lo más ínfimo que es el pan de la enseñanza.

END: Un mensaje para las madres con hijos autistas

Wanda Sánchez: Les digo que no se cansen, que traten de buscar otras alternativas, que traten de seguir adelante. Es muy difícil, pero hay que seguir con fe y con esperanza de que sí se puede y encomendarse mucho a Dios para que les de esa fortaleza.

Preparación profesional

Wanda Sánchez es graduada de la licenciatura en Comunicación Social con maestría en Comunicación Organizacional, posgrado en Prensa escrita en Cuba y locutora graduada y certificada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).

Cuenta con una sólida carrera de 23 años y con una basta preparación en el ejercicio del periodismo que la ha catapultado como un referente, principalmente del arte y el espectáculo y que ha sabido aprovechar las oportunidades que ha recibido.

Sus primeros pasos en el periodismo se dieron gracias a Severo Rivera en el periódico elCaribe a quien agradece, luego se desarrolló en el mundo de las noticias con Fernando Hasbún en CDN luego con Alicia Ortega en el Grupo SIN y con Roberto Cavada, de quienes ha obtenido importantes enseñanzas.

‘’Lo que más me gusta es producir, ejecutar, hacer planificación estratégica, me encanta’’

Arte y medio

Con el programa Arte y Medio que se transmite de lunes a viernes de 02:00 a 02:30 de la tarde por Telesistema, ha dejado su impronta como productora y conductora con 13 años ininterrumpidos al aire y convirtiéndose en uno de los programas de variedades mas vistos del país.

En ese orden, Sánchez no solo se encuentra en frente de las cámaras, sino que también trabaja la Comunicación Corporativa, el diseño de estrategias, diseño de campañas, ejecuciones de planes de comunicación, comunicación política y, en resumen, la comunicación 360 que trabaja distintas ramas de la carrera.

En cuanto a lo más difícil que le ha pasado dice que: ‘’esto es lo más difícil que me ha pasado, yo tener que decir soy mujer, soy bonita y estoy en los lugares, pero me estoy ganando esos lugares a puro esfuerzo y no porque estoy haciendo otros tipos de favores’’.

‘’Trabajar todos los días en la televisión hace que tu puedas gozar de un reconocimiento social’’

Aspiración presidencia ACROARTE

Sobre sus aspiraciones a la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) dice que deposita todo ese proceso en manos de Dios porque es quien sabe lo que le conviene y que tiene muchos años deseando eso, moldeándose y puliéndose en ese reto para dar el paso con firmeza y con la seguridad de que en unos meses su propuesta será la ganadora para conducir los destinos de ese gremio.

