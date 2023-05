Bethania de la Cruz habla de su grandeza en el deporte y su entregada maternidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Bethania de la Cruz, es una reconocida voleibolista profesional dominicana que ha dejado una huella imborrable en el mundo del deporte con su talento y dedicación, representando al país en múltiples escenarios y dejando la bandera en alto.

De la Cruz de 36 años quien juega en la posición de receptor, tiene una trayectoria de muchos años y desde 2006 hasta 2019 ha acumulado múltiples premios individuales que la hacen aun mas grande.

En una entrevista especial realizada por este medio por motivo al Día de las Madres, abre su corazón y habla sobre su experiencia como madre y la combinación entre sus grandes pasiones, ser atleta y ser madre.

END: ¿Qué ha significado para ti representar a tu país?

Bethania de la Cruz: Ha sido un trabajo de muchos años, de mucha disciplina, de mucha dedicación y gracias a Dios me ha ido muy bien. He podido representar a mi país en muchas culturas y ha sido para mí un gran honor poder hacerlo. Jugar con mi selección nacional ha sido de lo mejor de mi vida.

END: ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir como persona?

Bethania de la Cruz: Una de las cosas que, aunque no estaba en plena conciencia fue no crecer con mi papá. Él murió cuando apenas tenía un año de edad y fue algo bien difícil porque siempre sentí que me hizo falta, aunque a pesar de eso mi madre se dedicó y pudo darme una buena educación hasta lo que soy hoy.

END: ¿Cuál ha sido tu experiencia como madre?

Bethania de la Cruz: Puedo decir que mi hijo es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, aunque no llegó de una forma buscada, pero después de que lo tuve se convirtió en mi motor y luego de que viví todo lo que conllevaba ser madre realmente ha sido una experiencia chulísima, pero ser atleta y madre no ha sido fácil porque hay que tener un equilibrio entre ambas cosas, pero gracias a Dios y a mi familia lo he podido hacer.

END: Háblanos de la combinación entre ser atleta y ser madre

Bethania de la Cruz: Pienso en algo que es calidad de tiempo. Al principio me dolía dejar a mi hijo por seis meses y por más, pero pensé que si el tiempo que yo le dedicaba cuando estaba aquí era de calidad, era un tiempo bueno y hacíamos cosas que él pudiera recordar, pues simplemente en la distancia era cuestión de manejarlo.

END: ¿Cómo es la relación tuya y de tu hijo?

Bethania de la Cruz: Tenemos una muy bonita relación, de respeto, relajamos, nos divertimos y todo eso. Mi hijo ya tiene 13 años y yo quizás no soy la mejor madre, no me considero como tal, pero si puedo decir que tenemos una muy buena relación y cuando tengo que decirle ‘’hasta ahí’’ lo hago y él me entiende perfectamente.

Sus mayores retos

Sobre sus mayores retos indicó que como deportista siempre enfrenta retos, ya sea por lesión, por el tiempo que duran fuera del país y otros, pero de los más importantes siempre serán los retos de la crianza.

Precisó que ser atleta y madre de por sí es un desafío, estar fuera y no saber que está pasando con su hijo, si piensa que no lo quiere y que otras madres en el deporte pasan por lo mismo.

En ese orden, adelantó que no le queda mucho tiempo en la carrera, pero por el momento pretende disfrutarlo al máximo.

Palabras para las madres jóvenes

Bethania le dedicó algunas palabras de apoyo a aquellas madres jóvenes que también quieren lograr sus sueños.

Una de las cosas que recomienda es no culparse porque dice que las madres se culpan mucho cuando no pueden estar con sus hijos, cuando no pueden darles lo que quieren, aun cuando ni siquiera es el niño que lo quiere, sino que los padres quieren darle todo a sus hijos.

Concluyó diciendo que los niños lo único que necesitan es amor y que a partir de ahí algo que no se les pueda dar se les explica de buena manera y ellos lo van a entender.

