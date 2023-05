END de Madres: Alba Pantaleón, madre feliz de 4 hijos, esposa abnegada y fiel devota del Señor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante católica dominicana Alba Pantaleón, cristiana católica desde pequeña a quien sus padres le inculcaron la fe desde muy pequeña, le inculcaron valores y comenzó a servir en la parroquia a través del coro y desde allí comenzó su deseo de amar a Jesús, se casó por la iglesia con Eneudy Sánchez con quien ha procreado cuatro hijos.

Inició a los 15 año en la vida religiosa e hizo una Licenciatura en Ciencias Religiosas madre de 4 hijos, se considera una madre feliz, una madre entregada, adoradora del señor y ama de casa.

END: ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir como persona?

Alba Pantaleón: Dos cosas, primero la muerte de mi papá que lo acribillaron en los Estados Unidos y fue una experiencia fuerte para mí porque crecí sin mi papa y lo segundo ocurrió en un discernimiento vocacional a la edad de 15 años con una hermana donde tuve que soportar maltrato físico, verbal, emocional, soportar hambre y muchas cosas que de verdad marcaron mi vida, pero no guardo rencor porque Dios sana y restaura los corazones, pero lo recuerdo.

END: ¿Cuál ha sido tu experiencia siendo madre y qué significan tus hijos para ti?

Alba Pantaleón: Mis hijos son mi bendición, una bendición que Dios ha puesto en mis manos, son mi tesoro, son mi regalo, es como la respuesta perfecta del amor de Dios para mí y para mi esposo. Son cuatro niños que son toda una mezcla de emociones, artistas, alegres, niños sanos y por eso creo que son una bendición.

END: ¿Cómo ha sido la combinación entre ser madre, cantante y trabajar para Dios?

Alba Pantaleón: Todo un reto, pero entiendo que todo se puede hacer y es una oportunidad de decirle a las madres que leen este periódico que no hay límites para servirle al señor, yo soy madre, esposa, servidora, adoradora y entiendo que con ayuda de mi esposo he podido lograr muchas cosas. Han sido días difíciles porque estar en la casa, limpiar, atender a los niños, prepararlos para el colegio, salir a una entrevista o estar en una actividad no es fácil, pero lo logramos porque todo con planificación y ayuda de Dios y mi esposo se puede.

END: Háblame de tu trayectoria, en qué momento decides emprender como cantante

Alba Pantaleón: Cuando salí de mi experiencia de vida religiosa le dije a mi esposo que quería hacer lo que hacía adentro del convento que era cantarle al Señor en el santísimo y él me dijo ,‘’vamos a hacerlo’’ y organizamos un concierto, pero mi deseo de servirle al Señor a través de la música no inicia soñando con grandes escenarios sino servirle al Señor desde lo pequeño pero Dios es que ordena todo y él quiso que el ministerio que inició en el 2012 poco a poco vaya creciendo y ahora estamos donde él quiere, que desde el 2016 nos forjamos como producción musical.

END: Consejo final para las madres jóvenes que quieren dedicarse a servir a Dios

Alba Pantaleón: No tengan miedo, si Dios te envía él te respalda. Yo soy testigo de que cuando Dios quiere algo y tiene un propósito con la persona él le da la fuerza necesaria y las herramientas para sobrellevar las situaciones y llevar a cabo esa misión. Dios no resta, suma siempre, que Dios te bendiga.

Congreso ‘’Mujer, Obra perfecta de Dios’’

Más de ochocientas mujeres acudieron este domingo al primer congreso “Mujer, Obra perfecta de Dios” celebrado el pasado domingo 14 en el Pabellón de la Fama del Palacio de los Deportes.

Alba Pantaleón, fue la creadora de este congreso con el objetivo de realzar la dignidad de las féminas como hijas de Dios y aunar esfuerzos en su labor de brindar ayuda espiritual e interceder por cada una de las asistentes.

Sobre el mismo, Pantaleón precisó que duró cuatro años trabajando para ello y aunque se presentaron muchas situaciones pudo materializarlo.

Relacionado