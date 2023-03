Encuestas, percepción y realidad electoral al 2024

En los corrillos y tertulias solo se habla de los partidos políticos, los aspirantes a ser candidatos a cargos congresuales y municipales, así como de los virtuales candidatos a la presidencia de la República, donde cada contertulio manifiesta su simpatía y, en defensa de su favorito, se refiere a supuestas encuestas; unos tratan sobre la percepción y otros de la realidad siempre acomodada a su propia satisfacción.

Probablemente en muchos casos sean especulaciones de personas que quizás no estén tan enteradas de los temas que ellos mismos pregonan; sin embargo, la realidad muestra a simple vista que en los tres principales partidos del sistema electoral no todo pinta color de rosa. En el partido de gobierno que quiere continuar en el poder y, para ello motivan al actual mandatario, gravita una rivalidad interna un tanto soterrada, aunque a veces afloran pronunciamientos públicos de dos aspirantes a la presidencia que no son parte del gabinete de gobierno y que lucen una actitud pública muy ácida contra las ejecutorias gubernamentales, además hay un tercero que sí está ejerciendo de ministro, protegido por un emporio empresarial que le incita procure ser el emergente en caso de que no se repostule el actual mandatario.

En tanto que entre los dos partidos de la oposición Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, prevalece una beligerancia que proviene desde antes de la fundación de FP, a consecuencia de la crisis que explosionó el 6 de octubre de 2019, día en que se consumó un fraude en contra de quien a la sazón era el presidente y principal líder del PLD, lo que le llevó a la formación del nuevo partido.

La herramienta de medición por excelencia para conocer las tendencias entre los candidatos y los partidos políticos son las encuestas, ya que es la mejor manera de edificarse para tomar las decisiones que puedan impactar en la percepción del votante, referente al candidato o partido político con miras a las elecciones. Por tanto, para esta fecha la encuesta ha sido utilizada por todos los partidos del sistema, incluidos hasta los denominados partidos minoritarios, de ahí que, los actores de primer orden saben a cabalidad por donde va la preferencia electoral presidencial para las venideras elecciones.

La percepción de la población votante en estos momentos es que los dos principales partidos de la oposición deben ponerse de acuerdo y pactar desde ya una alianza estratégica que le permita ir a las elecciones municipales y congresuales con candidatos comunes, ya que es la mejor manera de garantizar una buena cuota del poder político en esos renglones, en cambio, para las presidenciales cada uno con sus propios candidatos.

El partido de gobierno está realizando un trabajo de «concientización» de la municipalidad a través del Secretario General de la Liga Municipal Dominicana en coordinación con el presidente del PRM y Ministro Administrativo de la Presidencia, que al parecer le resulta atractivo a los alcaldes, aunque no es nada beneficio para el PLD.

Y una forma de detener esa inmigración de las filas del PLD es garantizarle con certeza a sus alcaldes y legisladores en ejercicio, que la mejor manera de retener sus posiciones en las venideras elecciones es en una alianza estratégica electoral con un partido mayoritario de oposición, que por razones obvias debía ser el Partido Fuerza del Pueblo, que lidera su otrora líder Leonel Fernández.

Por José Peña Santana

