Encuesta revela dominicanos favorecen se reestablezcan relaciones con Taiwán

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una encuesta realizada a una muestra de la población del país por parte de la Junta Democrática Dominicana, reveló que los dominicanos están de acuerdo en que el país reestablezca nueva vez las relaciones diplomáticas con la República de Taiwán.

Los encuestados respondieron a la pregunta de que si ¿debe la República Dominicana tener relaciones normales con Taiwán?, donde las personas respondieron de la manera siguiente, el 71% respondió que sí, un 17% dijo no estar de acuerdo, y un 12% dijo no saber nada.

Durante sus respuestas un 20% dijo conocer poco al respecto, un 30% no conoce, el 40% no comentó, y un 10% aportó comentarios sobre el tema en cuestión.

En dicha encuesta, se conocieron además las opiniones sobre otros temas de interés nacional para los dominicanos.

La encuesta fue realizada por la firma Partner, con sede en San José de Costa Rica, la cual cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado, y que basó su sondeó en cinco preguntas a un universo de no más de 1,150 personas mayores de edad, quienes fueron abordados vía telefónica, y cuya residencia es el Gran Santo Domingo.

La misma fue aplicada en fecha del 8 al 15 de abril del presente año, y arrojó un margen de error de un 3.5%, con un 95% de confiabilidad.

Partner indicó que el muestreo de los encuestados fue de 667 hombres, equivalentes al 58%, mientras que la otra parte eran unas 483 mujeres, que representaban un 42% de la muestra.

Al responder otra de las preguntas sobre ¿qué tanto conocimiento tienen los dominicanos sobre la República de Taiwán?, un 20% de los encuestados refirió tener pocos conocimientos sobre ese país, en tanto el 30% indicó no conocer nada, mientras que un 40% prefirió no hacer ningún comentario al respecto.

Otra de las preguntas realizadas fue sobre las declaraciones emitidas por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, quien felicitó a Taiwán en su lucha contra el coronavirus.

Las personas fueron abordadas sobre el parecer de Abinader sobre si aprobaban o no dichas declaraciones, y según las respuestas el 65% dijo que si, un 16% dijo no estar de acuerdo, mientras que el 19% alegó no saber.

Al ser cuestionados sobre las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que aprobó la Ley Taipéi, que aumentaría la ayuda a países que mejoren su relación con Taiwán, se les preguntó a los ciudadanos si ¿debe República Dominicana cooperar con la invitación de Estados Unidos?.

Del total de los encuestados 70% dijo que sí estaba de acuerdo, un 14% dijo que no, mientras el 16% dijo no saber nada al respecto.

La siguiente interrogante era que ¿si opina que es una injerencia o no que en los asuntos internos de República Dominicana, el embajador chino critique públicamente al candidato a senador Vinicio Castillo, por denunciar el respaldo del gobierno chino al actual Gobierno dominicano?, las respuestas fueron las siguientes:

Un 36% respondió que sí es una injerencia, un 33% respondió que no, mientras que el 31% alegó no saber.

Según la encuestadora, la cantidad de cinco preguntas ayuda a tener una claridad y atención del encuestado ante un tema de poco conocimiento o algo nuevo para algunos en el país.

