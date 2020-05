Encuesta Polimetrics: Gonzalo Castillo encabezaría elecciones de julio con un 40.4%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo y su compañera, Margarita Cedeño, encabezarían las elecciones del 5 de julio con el 40.4% de la intención del voto, de acuerdo a una encuesta realizada por la firma Polimetrics.

De acuerdo a la referida encuesta, Luis Abinader y Raquel Peña del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) quedarían en un segundo lugar con un 37.7%, lo cual representa una ventaja de un 2.7%, señala un comunicado de prensa del equipo de Castillo.

Al preguntárseles: Suponiendo que las elecciones presidenciales fueron hoy, ¿Por quién votaría usted? Las respuestas fueron: Castillo y Cedeño 40.4%, y Abinader y Peña 37.7%. En tanto, un 8.8% dijo que votaría por Leonel Fernández con Sergia Elena de Séliman por la Fuerza del Pueblo; mientras que un 8.6% no sabe o no contestó.

Con relación a la seguridad de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, el 47.5% respondió con toda seguridad irá a votar; el 30.3%, probablemente irá a votar; el 14.1% probablemente no irá a votar; el 5.9% con toda seguridad no irá a votar y el 2.2% no sabe o no contesta.

Otra pregunta que se les hizo a los ciudadanos fue ¿Cuál de estas frases se ajusta mejor a su decisión de voto? El 55.7% contestó sé a quién voy a votar y es muy difícil que cambie hasta la elección; el 13.5% dijo estoy casi seguro de a quien voy a votar, pero puedo cambiar; el 29.8% respondió no sé a quién voy a votar y el 1.0% no sabe o no contestó.

En relación a la participación de los candidatos Gonzalo Castillo y Luis Abinader en la lucha contra el COVID-19, estos fueron sus resultados. El 66% de los consultados considera las acciones que está realizando Gonzalo Castillo son suficientes; 28.4% insuficientes y 5.7% no sabe o no contestó.

En tanto, solo 51.8% considera como suficientes las acciones que realiza Luis Abinader frente al coronavirus; el 38.3% insuficientes y 10.0% no sabe o no contestó.

Posicionamiento del presidente

Otro aspecto abordado por este estudio de la empresa Polimetrics en todo el territorio nacional fue el posicionamiento de la gestión actual.

Al preguntarle a los encuestados ¿Cómo califica la labor que está realizando Danilo Medina como presidente del Gobierno? El 72,3 la valora positivamente. El 19.9% dijo que muy buena y el 52.4% respondió buena. El 17.0% contestó que muy mala y el 9.0% muy mala, mientras que el 1.6% no sabe o no contestó.

Otra pregunta que se les hizo a los ciudadanos fue ¿Diría usted que los gobiernos de Danilo Medina han sido beneficiosos para el país? Un 71.5% dijo que sí; un 26.0% respondió que no y un 2.5% no sabe o no contesta.

En este estudio, Polimetrics también incluyó la evaluación del presidente Danilo Medina en el manejo de la crisis del coronavirus. Se preguntó además ¿ Cómo valora la gestión del gobierno para afrontar el coronavirus? El 74.8 la valora positivamente. Un 17.1% la valora muy buena y el 57.7% la considera buena. En tanto, el 16.1% cree que mala; un 7.9% muy mala, y el 1.2% no sabe o no contestó.

En cuanto a la confianza en el gobierno frente a la pandemia del coronavirus, el 26.8% dijo que tiene mucha confianza en el gobierno, y un 39.5% le tiene algo de confianza. Mientras, un 20.3% poca confianza; el 12.4 ninguna confianza y el 1.0% no sabe o no contestó.

Al preguntarles a los encuestados ¿Diría usted que en RD estamos peor, estamos igual o estamos mejor que en la mayoría de los países? El 61.2% dijo que nuestra situación es mejor que la de otros países; 22.4% respondió nuestra situación es igual que la de otros países; 14.9% que nuestra situación es peor que la de otros países y 1.6% no sabe o no contestó.

También se les preguntó: ¿En estos momentos, a nivel personal, su mayor preocupación con la pandemia del coronavirus o COVID-19 es la salud o la situación económica? El 77.9% respondió que la salud; el 20.3% dijo que la situación económica y el 1.8% no sabe o no contestó.

Sobre el estudio

El estudio se realizó en toda la geografía nacional, en personas de 18 años en adelante, del 4 al 9 de mayo. La muestra utilizada fue de 1,197 personas entrevistadas. La distribución muestral fue proporcional a la población general a según censo ONE, con cuotas de género, edad y provincia.

Para ver encuesta completa Polimetrics hacer click aquí

