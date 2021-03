Encuesta: Los profesores de la UASD prefieren docencia virtual; Editrudis Beltrán sería el próximo rector

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un estudio realizado por la firma encuestadora Mercado y Cuantificaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha determinado que, en estos momentos, la inmensa mayoría de sus docentes prefiere mantener la docencia virtual o una combinación de clases presenciales y virtuales.

Al preguntársele a los profesores bajo cuál modalidad se debe iniciar el próximo semestre académico, el 38.8% de ellos prefirió continuar impartiendo cátedras de manera virtual, mientras que para 36.6%, las clases deben impartirse bajo una modalidad combinada, tanto virtual como presencial.

En tanto, el 23.0% de los consultados entiende que las clases deben impartirse en las aulas universitarias, presencialmente. En esta variable, el 1.6% de los maestros universitarios no dio respuesta a la pregunta.

El estudio fue aplicado del 8 al 11 de marzo a una muestra representativa de 500 profesores que imparten docencia tanto en la sede central de la UASD como en sus diferentes centros y recintos regionales. La muestra diseñada fue del tipo Aleatoria Estratificada, con un margen de error de ±4.0% y un nivel de confianza de 95%, bajo la modalidad telefónica.

Beltrán, el gran favorito

Al ser presentado un listado con los nombres de los probables candidatos a la Rectoría, el 61.6% de los consultados entiende que el próximo rector de la academia lo será el maestro Editrudis Beltrán; el 10.6% dijo que lo será el Dr. Jorge Asjana David, en tanto que 4.2% ve como rector al Ing. Alejandro Ozuna.

Mientras, otros posibles candidatos presentados fueron Mauro Canario (2.6%), Pablo Valdez (1.2%), Rafael Nino Féliz (0.8%) y Tony Cerda Luna (0.6%). Ante esta pregunta, el 17.8% dijo no saber quién será el próximo rector y 0.6% mencionó a otros posibles candidatos.

De acuerdo al estudio, el maestro Editrudis Beltrán es preferido por el 58.6% de los profesores que imparten docencia en la sede central de la Autónoma, como por el 67.5% de los encuestados docentes en los diferentes centros regionales. Del mismo modo, Beltrán es preferido ampliamente en las 9 facultades que componen la academia estatal de altos estudios.

La firma encuestadora utilizó como marco muestral, un listado telefónico de 2,854 profesores habilitados para ejercer el voto en las próximas elecciones universitarias, distribuidos por facultades y centros regionales. En la aplicación del cuestionario trabajó un equipo de 10 encuestadores profesionales y un supervisor general de campo, las llamadas telefónicas se produjeron en diferentes horas del día.

En adición a las altas simpatías, Beltrán presenta un bajo nivel rechazo de parte de los profesores. Al preguntarse por cuál de los posibles aspirantes a rector nunca darían su voto, un altísimo 48.2% no respondió a la pregunta, mientras que el 23.0% dijo no rechazar a ninguno de los posibles candidatos, en tanto que un 8.4% aseguró que nunca votaría por el Ing. Alejandro Ozuna, 5.0% no lo haría por Editrudis Beltrán, 3.6% no votaría nunca por Pablo Valdez y comparten el 3.4% de rechazo los maestros Mauro canario, Tony Cerda Luna y Jorge Asjana David. El maestro Nino Féliz es rechazado por el 1.2%.

La UASD y el covid

Cuestionados sobre las medidas tomadas por las actuales autoridades universitarias en torno al manejo de la pandemia provocada por el Covid-19, un amplio 77.0% considera adecuadas las acciones, mientras que 18.2% dijo que las medidas han sido poco adecuadas y el 3.0% respondió que son inadecuadas. A la evaluación de las medidas anti Covid en la autónoma, el 1.8% no ofreció respuestas.

Para la inmensa mayoría de los profesores universitarios encuestados, la UASD marcha por buen camino, así lo entienden 8 de cada 10 consultados (80.2), en tanto que 9.0% afirma que la academia se enrumba por mal camino y un 1. % no respondió a la pregunta.

Las elecciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se celebrarán en el mes de junio del 2022, cuando se elegirán rector, cuatro vicerrectores, 9 decanos y los directores de las diferentes escuelas y de los centros regionales.-