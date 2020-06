Encuesta DATAMARKET: Abinader mantiene delantera con 43%, Gonzalo 32% y Leonel 17%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, mantiene la delantera en la preferencia del electorado faltando poco más de dos semanas para las elecciones a celebrarse el próximo 5 de julio, según la más reciente encuesta de la firma DATAMARKET dada a conocer este viernes.

El estudio de opinión, realizado entre el 12 y el 16 de este mes de junio, le otorga a Luis Abinader el 43% de la preferencia electoral y al candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, el 32%, mientras al expresidente Leonel Fernández y candidato de la coalición que encabezan el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza del Pueblo (FP) el 17%.

Guillermo Moreno, candidato de Alianza País (AlPaís), figura en el cuarto lugar con el 2%. Un 6% de los entrevistados respondió que no sabe por cuál de ellos votará.

La encuesta, con un margen de error estimado en 2.83%, fue realizada de manera presencial con una muestra de 1,206 personas a nivel nacional.

Sobre las simpatías por partidos políticos, el PRM obtuvo el 37%, el PLD 30%, la FP 7%, PRSC 5%, PRD 4% y AlPaís 3%. El 10 por ciento expresó su preferencia por otras organizaciones políticas y el 4% dijo que no sabe.

A la pregunta por cuál de los candidatos jamás votaría para que sea el próximo Presidente de la República, el 40% respondió que no lo haría por Gonzalo Castillo, el 28% por Leonel Fernández, el 19% por Luis Abinader, y el 8% por Guillermo Moreno. El 5% no sabe.

Según la investigación de la empresa encuestadora, registrada en la Junta Central Electoral (JCE), el 50 por ciento de los entrevistados cree que habrá una segunda vuelta electoral, mientras el 36% entiende que no. El 14% dijo que no sabe.

¿Qué tan seguro está usted de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio? Fue otra de las preguntas que se hizo a los entrevistados. El 60% respondió que está completamente seguro de ir a ejercer el sufragio, mientras el 18% dijo que tal vez no vaya a votar, el 10% tal vez vaya a votar, 7% dijo que está completamente seguro de no ir a votar y el 5% no sabe.

Ficha técnica

Las entrevistas se hicieron personal con visita a los hogares a ciudadanos de 18 años o más que confirmaron tener su Cédula de Identidad y Electoral y que votan en la localidad donde se le entrevistó.

La participación de estas personas en la encuesta realizada por DATAMARKET fue por decisión libre y con manifestación de su consentimiento después de comunicar la naturaleza y objetivo del estudio de opinión.

La selección fue aleatoria y estratificada, de acuerdo al peso electoral de cada unidad territorial, siguiendo cuotas de género, edad y clase social.

