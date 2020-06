Encuesta CYGNAL: Abinader ganaría las elecciones en primera o segunda vuelta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El 55% de los consultados y que están decididos a votar en las elecciones del 5 de julio, considera que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ganará los comicios, según la encuesta de la firma CYGNAL, realizada mediante entrevista telefónica del 26 de Mayo al 02 de Junio y dada a conocer este jueves.

Los resultados otorgan un 28% a Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un 14% al expresidente Leonel Fernández, candidato de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Guillermo Moreno, de Alianza País, sale con un 3.0 por ciento.

Asimismo, en una eventual segunda vuelta electoral, en el escenario Abinader-Gonzalo Castillo, el candidato del PRM ganaría con un 55% contra un 31% del aspirante oficialista.

El trabajo científico de CYGNAL no presenta a Leonel Fernández en un eventual escenario de segunda vuelta.

En la consulta, los votantes que se muestran firmes con Abinader sienten que el país avanza 76% en la dirección incorrecta; los simpatizantes de Castillo piensan lo opuesto, 58% cree que República Dominicana marcha manera de forma correcta, mientras que los votantes de Leonel Fernández y Guillermo Moreno se asemejan más a los seguidores de Abinader en esta valoración.

A la pregunta de ¿Qué tan seguro está de que las elecciones se celebrarán el 5 de julio?, el 56.5% respondió entre algo seguro y muy seguro.

Un 56.2 de los encuestados respondió que está muy seguro de que irá a votar a los comicios del 5 de julio.

A la pregunta de por cuál candidato no votaría bajo ninguna circunstancia, el 18.2% respondió que no lo haría por Abinader, el 38.6% no sufragaría por Gonzalo, el 28.2% no votaría a Leonel y el 18.6% negaría el sufragio a Moreno.

Independientemente de la simpatía o afiliación partidaria de los encuestados, el 50.7% cree que Luis Abinader ganará las elecciones y será el próximo presidente de República Dominicana, el 28.5 considera que Gonzalo Castillo y el 8.4 entiende que lo será Leonel Fernández.

A nivel de partidos políticos, el PRM, con un 40.5%, aparece como el que refleja más la creencia de los encuestados, seguido del PLD con un 26.7% y un 9.5% para la Fuerza del Pueblo.

En el resumen

Como hallazgos la encuesta encontró que los dominicanos están “preocupados” pero “esperanzados” y listos para un cambio, y confían en que Luis Abinader traerá días mejores para todos.

“Castillo tiene un límite de cuán alto puede llegar como el candidato que menos le gusta a los Dominicanos en la carrera presidencial”, dice el sondeo en su resumen.

Agrega que a medida que el estado de ánimo del país se agria, beneficiará la candidatura del PRM.

Anuncios

Relacionado