Encuentran quemada yipeta de lanzador Jordan Norberto tras ser sustraída en Nagua

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El lanzador dominicano de Grandes Ligas, Jordan Norberto, había denunciado ante la Policía Nacional que un grupo de malhechores penetraron a su residencia y sustrajeron una yipeta Lexus, la cual, hoy miércoles, apareció parcialmente quemada y destruida en medio de una carretera.

Según las informaciones que vierten sobre el caso, los ladrones penetraron a la vivienda del jugador ubicada en el sector Campo Club, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde también sustrajeron una cuantiosa suma de dinero en dólares, cifra no ha sido revelada hasta el momento.

El vehículo marca Lexus, color blanco, modelo LX-570, fue quemado casi en su totalidad siendo el interior del mismo el más afectado. Unidades del cuerpo de bombero se presentaron al lugar para sofocar las llamas.

Este miércoles Norberto publicó las imágenes de su vehículo destruído en el cual etiquetaba a varias cuentas para que se hicieran eco de la noticia, en la cual se incluyó a la Policía Nacional.

“Antencion @policiard atención @elnuevodiariord @diariolibre @cachichaoficial ayer fui victima de un robo en mi residencia en nagua, donde le agradezco a Dios que no estaba presente ningún miembro de mi familia. No voy a indagar mucho porque no me salen ni las palabras solo le pido a las autoridades que den con los responsables de este hecho tan cruel”, reza el mensaje en Instagram.

El jugador que también participa en la pelota invernal con el equipo de las Águilas Cibaeñas, había comentado el pasado lunes una publicación que hicera este periódico sobre la prueba de COVID-19 que se realizara Radhamés Camacho, actual presidente de la Cámara de Diputados, la cual dio positivo, y que el mismo legislador anunció públicamente.

“Dios mio llévatelo contigo para tu reino, te haría falta un ángel así”, publicó el jugador desde su cuenta de Instagram.

