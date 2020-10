(VIDEO) Encuentran el cuerpo de una mujer despedazado dentro de dos sacos en Los Praditos

View this post on Instagram

El cuerpo de una mujer fue encontrado la tarde de este lunes descuartizado y en estado de descomposición dentro de dos sacos, en un callejón del barrio El Basurero del sector Los Praditos en el Distrito Nacional. De acuerdo a informaciones oficiales, el cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 5:00 de la tarde por vecinos del lugar, debido al mal olor que despedían los sacos. Tras encontrar la desgarradora escena, personas del lugar procedieron a llamar a la Policía que se presentó una hora después, restringiendo el área a la espera de la llegada de la policía científica y el médico legista que procedió a llevar los sacos con el cadáver hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de practicarle una necropsia. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD #Inacif