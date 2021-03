Encuentran cadáver de agricultor en solar baldío de provincia Independencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INDEPENDENCIA -Fue encontrado en un solar baldío, de la provincia Independencia, el cuerpo sin vida del agricultor Juan Montero Morillo, de 74 años, quien presentaba heridas de armas blancas en el cuello y otras partes del cuerpo.

Tras el hallazgo del cadáver, alrededor de las 9 de la mañana, el médico legista de la provincia, doctor Francisco Moquete Méndez, acompañado del Magistrado Fiscal Paulo Terrero, procedieron al levantamiento del cuerpo y lo enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Azua, para fines de autopsia.

Según la nota policial, Solanni Magnolia Montero, hija del hoy occiso, dijo que su papá la había llamado hace unos días y le comunicó que le estaban robando unos alambres de la cerca de los solares y que iba en asecho.

Montero tenía un arma de fuego (pistola), marca DAEWOO 9 mm, serie No. BA500214, la cual porta mediante la licencia de porte y Tenencia No. 47450, la cual no aparece en la casa, por lo que se presume que la cargaba encima, y fue sustraída igual que el celular el cual no fue encontrado en la escena.

Este había dejado también el machete en la casa.

Por el hecho se encuentran detenidos para fines de Investigación, los Nacionales Haitianos Louis Sentilis, de 52 años de edad, no porta documentos, Pieseon Pie, de 38 años de edad, no porta documentos, ambos residentes en el referido Distrito Municipal, el caso es instigado.