Encuentran ahogado joven reportado como desaparecido en SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Fue encontrado la tarde noche de este miércoles el cuerpo sin vida de Natanael Abad Pérez, quien había sido reportado por sus familiares como desaparecido el pasado 15 de mayo tras salir de su residencia en el sector El Tamarindo en Santo Domingo Este, en dirección a su lugar de trabajo en San Isidro.

El cuerpo de Abad fue hallado en las aguas del mar Caribe, próximo al Acuario Nacional, en la avenida España, Santo Domingo Este. Fue reconocido por su madre, Milagros Pérez.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, el cadáver de Abad Pérez fue recuperado en estado de descomposición.

Circulan en las redes sociales capturas de los últimos mensajes de Abad Pérez en su cuenta de Facebook donde se puede ver que uno de ellos dice: «si un día salgo de casa y no regreso dale un beso a mi madre y repítele que fue la mejor mujer».

«Me hago el que no, pero cargo una tristeza y una desilusión por dentro que no quiero ni existir, hay cosas que todavía no logro entender y me deprime más pensar todo el tiempo», fue otro de los mensajes que colgó en la misma red, el cual había publicado una cuenta que este seguía que lleva como nombre Depresión.

