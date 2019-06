Encarnación asegura será divertido jugar para los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – Giancarlo Stanton estará de vuelta en las Mayores el martes, y Aaron Judge se incorporará pronto. Pero incluso con todo ese poder en camino, los Yankeees colocaron en su lineup del lunes al líder en jonrones de la Liga Americana, el dominicano Edwin Encarnación.

Encarnación se fue de 4-0 en su debut con los del Bronx, una victoria de los Yankees por 3-0 sobre los Rays. El slugger de 36 años dijo que fue muy emocionante vestir su nuevo uniforme, y mostró una excepcional disciplina en el plato en la segunda entrada, cuando batalló por 10 pitcheos ante el venezolano Yonny Chirinos antes de poncharse.

“Vi muchos pitcheos. Me sentí bien”, dijo Encarnación. “Fallé un par de lanzamientos que yo sé que puedo batear. Pero esto es parte del juego. Mañana (el martes) me desquito”.

Encarnación, que está usando el número 30, fue adquirido el sábado de los Marineros junto a dinero a cambio del pitcher dominicano de ligas menores, Juan Then.

“Definitivamente me sorprendí cuando pasó, pero al mismo tiempo, me puse bien emocionado de venir para esta ciudad”, aseguró Encarnación. “Vengo para un equipo ganador, un equipo que va camino a los playoffs, y por eso es que uno juega. Uno juega para ganar”.

Sumar pitcheo abridor sigue siendo una prioridad para los Yankees antes de la fecha límite para hacer cambios, el 31 de julio. Pero el gerente general Brian Cashman dijo que él y su directiva convencieron al principal propietario, Hal Steinbrenner, de que Encarnación haría todavía mejor al equipo.

“Todo el mundo sabe que vamos a tratar de mejorar el pitcheo, y eso puede o no puede que pase”, dijo Cashman. “Pero mientras tanto, simplemente sentimos que esta era una muy buena oportunidad para dejarla pasar, sumar un bate y un hombre de ese carácter a nuestro lineup. Es probable que nadie lo imaginó, pero creo que con el paso de los días la gente lo va a entender”.

Encarnación y Luke Voit se dividirán el tiempo de juego entre la primera base y el turno del bateador designado, y Cashman dijo que el plan cuando vuelvan Judge y Stanton es que Stanton cubra el jardín izquierdo, Aaron Hicks el central y Judge el derecho.

Eso moverá a Brett Gardner a un rol de reserve, aunque Cashman dijo que eso es un reflejo del tipo de flexibilidad que puede aportar la llegada de Encarnación.

“Sentimos que era un bate de verdadero impacto. No es un área en la que estábamos necesitados, pero es una mejoría”, siguió el alto directivo. “Siento que Aaron Boone todos los días tiene la oportunidad de darle descanso a alguien importante. Eso nos va a beneficiar en los próximos meses. Tenemos la oportunidad de estar cubiertos a la hora de una lesión, porque tenemos alternativas. Y Aaron puede jugar con el lineup (dependiendo del pitcher contrario)”.

Encarnación habló con el pitcher Luis Severino inmediatamente después de enterarse del cambio y los dos están emocionados ahora que son compañeros de equipo.

“Yo sabía que me iban a cambiar. Pero no sabía a qué equipo”, contó Encarnación. “No esperaba venir a los Yankees. Hubo muchos equipos conversando. Me sorprendió la primera vez que oí que eran los Yankees”.

Encarnación está ansioso de ser parte de ese trío de cañoneros junto a Judge y Stanton.

“No veo la hora de ver eso”, dijo Encarnación. “Será divertido. Yo sé que vamos a batear muchos jonrones y que también vamos a ganar muchos juegos”.

