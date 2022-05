Encargado seguridad de La Victoria recibe RD$7 millones semanales, según Roberto Santana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor honorífico del Gobierno en política de seguridad y sistema penitenciario, Roberto Santana, denunció este martes que el encargado de seguridad del penal de La Victoria recibe 7 millones de pesos cada semana de parte de reos y visitantes.

“A los que están a cargo de la seguridad de La Victoria se les entrega siete millones de pesos semanales, lo recogen a los que trafican con drogas, a los dueños de colmados, a la familia que hacen filas, etc., siete millones de corrupción recibe el encargado de seguridad de La Victoria”, expresó Santana al ser entrevistado en el programa “Esta Noche Mariasela”, que se transmite por Color Visión.

Santana dijo que si no está en lo cierto espera que alguien lo desmienta, “si me desmienten le doy la oportunidad de que me sometan”.

Aseguró que este tema no es nuevo, ya que, según dijo, es un negocio histórico.

VER A PARTIR DEL MINUTO 28

“Si lo sabe Procuraduría, si lo sabe el Gobierno, por qué no lo resuelven”, se cuestionó.

Sobre La Nueva Victoria

Durante su participación en el referido espacio, sostuvo que el centro de corrección denominado La Nueva Victoria no está funcionando por dos errores de la actual gestión que inició en el 2020.

Dijo que el primero corresponde al personal de la Procuraduría General de la República (PGR), “que tiene una visión equivocada, que cree que eso tiene que mantenerse cerrado hasta que se audite la última varilla, y es totalmente incorrecto”.

Apuntó que de los edificios que forman parte del nuevo penal hay una gran cantidad que tienen más de ocho meses listos, y que fueron recibidos por el área técnica de la Procuraduría.

“Sin embargo, están cerrados, o sea, que ahí no hay un tema técnico ni ingenieril, yo digo que es un tema político, en el sentido de que no se inaugure nada, de que no funcione nada”, expresó Santana.

Enfatizó que eso es responsabilidad de determinados sectores y funcionarios de la PGR.

Reiteró que hace tiempo ese nuevo centro debió de haber estado funcionando, “pero lo que hicieron fue que lo desmantelaron, de manera tal que hasta una ambulancia que había ahí precipitadamente la sacaron y la mandaron para La Victoria, donde ya había una”.

También culpó al Gobierno de lo que está sucediendo con este centro de corrección, construido por la gestión pasada.

“El otro error es del Gobierno, porque ha debido sentarse con Procuraduría y decirle yo tengo aquí un tema de orden público, yo tengo aquí un tema de seguridad ciudadana, yo tengo aquí un tema de delitos que se cometen, en este caso desde La Victoria, vamos a agilizar eso, eso es una falta del Gobierno”, manifestó Santana.

Relacionado