EN VIVO: Washington celebra hoy con un desfile la victoria de los Nacionales

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON. –Washington recibe hoy a los campeones de la Serie de las Grandes Ligas, los Nacionales, en un desfile que comenzará en la esquina de la avenida Constitución con la calle 15, en el noroeste de la ciudad, y terminará con una actividad formal en la esquina de la avenida Pensilvania con la calle tercera.

Los Nacionales de Washington se proclamaron campeones del béisbol estadounidense – por vez primera en sus 15 años de historia-, al vencer 6-2 a los Astros de Houston.

El equipo de la capital estadounidense es dirigido por el boricua Dave Martínez nacido en New York y de padres puertorriqueños.

Adam Eaton’s been practicing for this moment his entire life. #CHAMPS // #FIGHTFINISHED pic.twitter.com/OBXNPTyGdw

De una Serie Mundial que fue la primera en la que el equipo visitante ganó cada uno de los siete partidos que se disputaron, algo inédito en la historia de las Grandes Ligas y de los principales deportes profesionales de Estados Unidos.

Además de establecer otro hecho sin precedente de remontar para ganar cinco juegos de vida o muerte en esta postemporada, mientras que los Nacionales se convertían en el séptimo equipo que comodín lograba el título del “Clásico de Otoño”.

“¡Qué historia!”, exclamó Ryan Zimmermann, el primer seleccionado por los Nacionales durante el sorteo del 2005. “Espero que D.C. esté listo para que lleguemos a casa”.

1. Thank you for your service, sir.

2. The last time DC had a World Series champion, that gentleman was 5 years old. https://t.co/jzjkhEIYwZ

— Washington Nationals (@Nationals) November 2, 2019